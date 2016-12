Mobile-Geeks-Blogger Sascha Pallenberg über seinen Wechsel zu Daimler: „Alle Endgegner sind besiegt“

Sascha Pallenberg, einer der bekanntesten Blogger Deutschlands, wechselt zum 1. Januar zu Daimler. Im Interview mit t3n.de spricht er darüber, was ihn zu dem Seitenwechsel bewogen hat.

t3n.de: Du gibst dein über viele Jahre gepflegtes Blog Mobile Geeks ab – wie kam es dazu?

Sascha Pallenberg: Ich überschreibe meine Anteile kommissarisch an meine Co-Gründerin. Sollten wir irgendwann mal verkaufen wollen, dann erhalte ich meinen Anteil. Ich sehe das ehrlich gesagt zur Zeit nicht

t3n.de: Was hat dich denn zu dem Schritt bewogen?

Pallenberg: Mit der Neuausrichtung und der Art und Weise, wie wir Mobile Geeks positioniert und monetarisiert haben, haben wir meiner Meinung nach etwas Einmaliges im deutschen Techblogging geschafft. Wir wachsen wunderbar organisch, sind hochprofitabel und haben den Content, den ich mir immer gewünscht habe. Was ich sagen will: Alle Endgegner sind da besiegt und ich brauche eine neue Herausforderung. Und ich bin am 22. November 45 geworden. Das heißt, dass ich in 25 Jahren 70 bin.Also wird es langsam Zeit, etwas Neues anzugehen.

t3n.de: Und an Mobile Geeks bleibst Du beteiligt, wirst aber weder mitschreiben noch mitbestimmen?

Pallenberg: Genau das. Ich gebe sämtliche Bereiche wie Organisation, Vermarktung und Strategie ab. Aber: Ich würde gerne noch eine Kolumne schreiben. Das ist mir wichtig.

t3n.de: Was wirst du nun stattdessen machen?

Pallenberg: Ich werde nach 15 Jahren wieder auf die andere Seite wechseln und zurück in die Industrie gehen.

t3n.de: Willst du mehr darüber verraten? Zu welchem Arbeitgeber? Und was machst du da genau?

Pallenberg: Ich habe mir den Schritt sehr lange und genau überlegt. Als dann das Angebot aus Stuttgart kam und mir die Möglichkeit eröffnet wurde, beim Erfinder des Automobils anzuheuern, da denkt man dann noch einmal ein wenig intensiver nach.

t3n.de: Was genau sollst du für Daimler tun?

Pallenberg: Ich werde bei Daimler in einem neuen Redaktionsteam für digitalen Content anheuern. Für mich ist die Automobilbranche die zur Zeit spannendste Industrie. Hier werden die Hersteller in den nächsten fünf Jahren weitaus disruptivere Entwicklungen durchlaufen, als in den letzten 50 Jahren. Wenn du als Kind jedes zweite Wochenende an der Nordschleife gesessen hast und dazu noch ein absoluter Geek bist, dann kommen hier einfach zwei Leidenschaften zusammen. Hier mitgestalten zu können, ist eine Herausforderung, die mich im positivsten Sinne so nervös macht, dass ich meinen ersten Tag kaum erwarten kann.

t3n.de: Was wird auf deiner Visitenkarte stehen?

Pallenberg: Gute Frage, Stephan – ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hoffe ja mal, dass da entweder „Experte“ oder „Head of Awesomeness“ steht. Die werden sich schon eine spannende Bezeichnung ausdenken. Zuerst einmal steht da aber mein Name drauf und ich denke, dann wissen die meisten, was sie erwarten können.

t3n.de: Wie siehst du die Aufgabe, die du dort jetzt erfüllen wirst? Ist das Werbung? Ist das Redaktion? Welche Themen soll die Redaktion beackern – und wird klar ersichtlich sein, dass die Inhalte Auftragskommunikation von Daimler sind?

Pallenberg: Wir werden im Team wie Journalisten und Blogger arbeiten, aber eben zu all den Themen, die innerhalb dieser Firma aufschlagen. Wobei ich hier in der Zukunft ganz viele Brücken-Inhalte sehe. Da ich einen sehr technischen Background habe und aus der Embedded-Computing-Branche komme, kann ich mit Entwicklern auch ein wenig einfacher kommunizieren und Story erzählen. Das sind die Bindeglieder, die zum Connected Car der Zukunft führen. Der Anspruch ist klar: Eine Redaktionsarbeit abzuliefern, die auf die Daimler-Marken einzahlt. Und natürlich steht da auch Daimler drüber, denn letztendlich steckt ja auch Daimler drin.

t3n.de: Ich nehme an, dass das alles komplett online stattfinden wird? Steht fest, unter welchem Markennamen ihr veröffentlichen werdet? Und wie groß die Redaktion sein wird?

Pallenberg: Ja, ich arbeite online in einer neuen Abteilung. Die stellen wir dann in den nächsten Monaten zusammen und neu auf. Absender ist die Konzernmarke Daimler, aber auf welcher Plattform genau, das werden wir in Ruhe analysieren und abwägen. Wie die Automobilindustrie werde auch ich dort eine Transformationsphase durchlaufen. Wir setzen uns also zusammen und werden mit den verschiedenen Kommunikatoren einen mittel- und langfristigen Kurs festlegen.