15 praktische Mockup-Tools, um deine App in Szene zu setzen

Mit dem richtigen Mockup-Tool lässt sich eine App stilvoll in Szene setzen. Wir stellen die beliebtesten Lösungen vor.

Für Entwickler wie Designer ist es wichtig, ihr Produkt schon vor dem ersten Download authentisch in Szene zu setzen und ein Stück weit „greifbar“ zu machen. Ob auf Landingpages oder in Presskits – nichts hilft dem Kunden besser, mit einer App warm zu werden, als ein schickes Mockup. Solche den realen Bedingungen nachempfundenen Produktpräsentationen können mithilfe von Online-Tools binnen weniger Minuten und mit wenig Klickaufwand erstellt werden.

Die beliebtesten Mockup-Tools im Überblick

Placeit

Placeit ist der Klassiker. Extrem vielseitig, aber auch extrem teuer. (Foto: Placeit)

Placeit ist der Platzhirsch unter den browserbasierten Mockup-Diensten. Wer seine App oder sein Web-Projekt stilvoll in Szene setzen will, kommt an der hauseigenen Lösung des Website-Builders Breezi kaum vorbei. Die Auswahl ist riesig und überzeugt durch die Bank mit hoher Qualität. Per Drag & Drop lässt sich jeder Screenshot in einem authentischen Produktbild einbetten. Gratis sind Bilder leider nur in mageren Auflösungen. Wer druckfähige Auflösungen bevorzugt, zahlt zwischen acht und 100 Euro pro Mockup oder schließt ein monatliches Abonnement ab.

Scenery

Als native Mockup-App für den Mac kommt Scenery daher. (Foto: Scenery)

Als native App für den Mac kommt Scenery daher. Die App bietet eine beachtliche Auswahl an qualitativ hochwertigen Mockup-Vorlagen, die mit nur einem Klick um einen eigenen Screenshot von einer App oder Website bestückt werden können. So stehen neben üblichen Motiven wie Mac und iPhone auch Vorlagen für die Apple Watch zur Verfügung. Scenery bietet ein kostenloses Starter-Pack bestehend aus einer Handvoll Motiven für iPad, iPhone und Mac an. Wer mehr Hintergründe möchte, kann diese in der App für bis zu 60 US-Dollar pro Paket erwerben.

Instamockup

Mockup-Tools: Instamockup aus Deutschland positioniert sich als günstige Placeit-Alternative. Allerdings ist die Usability durch die alleinige iOS-App etwas umständlich. (Foto: Instamockup)

Ein aus Deutschland stammender Dienst zum Erstellen von Produkt-Screenshots ist Instamockup. Die Auswahl der verfügbaren Bilder hält bisher eine noch recht überschaubare Auswahl von Produktumgebungen (Mac, iPhone, iPad) bereit, die jedoch hinsichtlich der Qualität überzeugen und durchaus mit PlaceIt mithalten kann.

Der Clou ist aber zugleich das größte Manko: Instamockup kann man nur auf dem iPhone und dem iPad nutzen, was vor allem im Hinblick auf die Bedienbarkeit große Fragezeichen aufwirft. Immerhin: Der Dienst ist bislang weitgehend kostenlos, nur bei druckkonformen Auflösungen werden 1,99 Euro pro Bild fällig.

Place.to

Mockup-Tools: Place.to bietet eine große Auswahl für vergleichsweise wenig Geld. (Foto: Place.to)

Auch Place.to bleibt dem Drag-and-Drop-Prinzip treu und bindet Screenshots im Handumdrehen in fotorealistische Mockups ein. Insgesamt stehen mehr als 200 unterschiedliche Motive – vom Smartphone über Laptop bis hin zum Tablet – zur Verfügung. Analog zu Placeit sind auch hier nur Mockups in geringer Auflösung (420 Pixel in der Breite) kostenlos, für höhere Auflösungen werden je nach Preismodell zwischen 99 US-Cent und 49 US-Dollar fällig.

Mockuphone

Mockup-Tools: Mockuphone ist kostenlos und beschränkt sich auf Geräte-Vorlagen bekannter Smartphones. (Foto: Mockuphone)

Wer nicht allzu großen Wert auf authentische Produktbilder mit Stockfoto-Charme legt, ist mit Mockuphone an der richtigen Adresse. Der Online-Dienst bettet Screenshots in Smartphone-Gewänder bekannter Hersteller ein. Ähnlich wie Placeit können das gewünschte Gerät ausgewählt und die jeweiligen Screenshots einfach per Drag & Drop hochgeladen werden. Anschließend erscheint eine Voransicht des generierten Produktbildes. Per E-Mail könnt ihr euch die Bilder in allen Variationen dann als .ZIP-Datei zusenden lassen. Der Service ist kostenlos.