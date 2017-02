So schick könnte das neue Samsung Galaxy S8 (Plus) aussehen

Seit Monaten erreichen uns immer neue Details zur Ausstattung und zum Design der nächsten Smartphone-Flaggschiffe des südkoreanischen Branchenprimus Samsung. Es gilt als gesichert, dass die Front des Samsung Galaxy S8 als auch Galaxy S8 Plus nahezu vollkommen von Display bedeckt sein und der markante Hardware-Homebutton – jahrelanges Markenzeichen der Samsung-Geräte – verschwinden wird. Darüber hinaus soll der Fingerabdrucksensor nach hinten neben die Kamera verlagert werden – beinahe so, wie Konkurrent Huawei es schon seit Jahren handhabt.

Durch die nahezu rahmenlose Bauweise und die zu den Seiten geschwungen Displayform kann Samsung die Gehäuseabmessungen trotz größerer 5,8- und 6,2-Zoll-WQHD-Displays kompakt halten, sodass sie nicht viel größer als bei den Vorgängern sein sollen. Ober- und unterhalb des Displays soll nur wenig Rahmen zu finden sein.

I've been seeing this misreported quite a bit, so, just to clarify:



GS8 - 5.8" QHD

GS8+ - 6.2" QHD



Both displays are, ofc, SAMOLED.