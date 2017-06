Wie sicher ist die App? – t3n-Abo inklusive „Mobile Hacking”

Wer wissen will, ob seine Daten bei Nutzung einer App geschützt sind, erfährt in „Mobile Hacking“, wie er dies testen kann. 30 Exemplare davon gibt aktuell im Abo-Bundle.

Kurzbeschreibung zu „Mobile Hacking“ vom dpunkt.verlag

Wer wissen will, was mobile Apps im Hintergrund so machen und ob sie die verarbeiteten Daten auch sicher ablegen und übertragen – der hält mit diesem Titel des Autors Michael Spreitzenbarth das richtige Buch in den Händen. Er zeigt in seinem Buch Unternehmen und Datenschutz-sensiblen Endverbrauchern, mit welchen Open-Source-Lösungen sie prüfen können, ob die Hersteller einer App die Daten bei der Übertragung oder gegen Hacker auch wirklich gut schützen.

Nach einer Einführung widmet sich der Autor in drei Themensträngen gezielt der Sicherheitsanalyse von iOS-, Android- und Windows-10-Mobile-Apps, bevor er mit dem Thema „Angriffe auf die Datenübertragung“ und einem Ausblick auf die Zukunft wieder plattformübergreifend berichtet.

