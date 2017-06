Startup gründen ohne Schwierigkeiten: Die t3n-TV-Tipps zum Wochenende

Sommer, Sonne und Flatscreen anstatt Flunkyball, Broilers und Handbrot? Hier gibt es neue Empfehlungen für eure kommenden Tage. Da muss niemand aufgrund fehlender Festivaltickets traurig sein!

Roboter – Noch Mensch oder schon Maschine?

Es ist gar nicht so abwegig, dass Roboter genau wie Autos oder Computer in Zukunft zum Alltag gehören könnten. Wissenschaftler haben jetzt unter die Lupe genommen, inwieweit Roboter Menschen auch bei Krankheiten oder Umweltkatastrophen helfen können. Knapp 70 Minuten Zeit benötigst du für die Dokumentation, die du dir hier anschauen kannst.

The Code

Zwei vollkommen verschiedene Brüder treiben ihr Unwesen im Darknet. Der eine Journalist, der andere Hacker – und das Chaos beginnt. Sechs Folgen hat die erste Staffel, eine weitere soll folgen. Ein Handy-Video, welches den Mord von zwei Jugendlichen zeigt, bringt den Fall schließlich so richtig ins Rollen... Hier kannst du dir die erste Folge ansehen. Pro-Tipp: Dann vor dem Schlafengehen aber nicht mehr im Internet surfen.

Square Idee - Meeting Snowden

„Ich hatte gewartet und gewartet, aber niemand unternahm etwas“

Was passiert, wenn sich der Whistleblower und ehemalige CIA-Mitarbeiter Edward Snowden, der Harvard-Jurist Larry Lessig und die Fraktionsvorsitzende der Piratenpartei im isländischen Parlament mit Birgitta Jonsdottir in einem Raum sitzen und diskutieren? Das hat Arte herausgefunden und aufgezeichnet. Hier findest du den spannenden Beitrag – und erfährst den Grund, warum sich Snowden nicht in der Aufgabe des Weltretters sieht.

Gründer-Talk bei Hugendubel: Endlich ein Startup machen - Wie fange ich an?

Nora-Vanessa Wohlert (EDITION F), Mark Korzilius (Vapiano), Max Wittrock (Mymuesli) und Hubertus Bessau (Mymuesli) im Talk: Die Startup-Gründer plaudern aus dem Nähkästchen: Wie sahen die ersten Gehversuche im Marketing aus? Was gilt es zu beachten, wenn ich mein eigenes Business aufziehen will? Gefunden bei Youtube.

