Threema Web: Whatsapp-Alternative erhält Desktop-Unterstützung

Der sichere Messenger Threema wandelt auf den Spuren von Whatsapp: Wie der Branchenprimus wird die App um eine Desktop-Version erweitert. Threema Web befindet sich noch in der geschlossenen Beta.

Threema Web: Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwischen App und Desktop-Browser

Mit Threema Web erhält der Messenger eine Funktion, die Konkurrent Whatsapp seit Mitte 2015 im Portfolio hat: Bald ist es möglich, direkt am Desktop-Rechner mit Kontakten zu chatten und Daten auszutauschen. Wie bei Whatsapp Web ist für die Nutzung der Desktopversion weiterhin das Smartphone vonnöten. Der Grund dafür ist, dass die Inhalte der Smartphone-App auf den Rechner gespiegelt werden – nur so kann eine sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gewährleistet sein. Neben Einzelchats werden auch Gruppen- und Statusnachrichten per Ende-zu-Ende-Verschlüsselung übermittelt.

So ist Threema Web aufgebaut. (Bild: Threema)

Laut Threema ist die Web-Lösung Open-Source und kann nach Release auf Github eingesehen werden. Für die Abwicklung der Peer-to-Peer-Kommunikation zwischen Desktopbrowser und Smartphone setzt das Unternehmen auf SaltyRTC. Dabei handelt es sich um eine eigens für Threema entwickelte Erweiterung des Webstandards WebRTC, mit der eine zusätzliche Verschlüsselungsebene zwischen den beiden Geräten aufgebaut wird.

„Threema Web dient als verlängerter Arm der Threema-App.“

Threema Web: Die Funktionen

Wie bei Whatsapp Web findet der Verbindungsaufbau zwischen App und Browser per QR-Code statt. Optional könnt ihr für die Wiederherstellung einer Session ein Passwort vergeben. (Bild: Threema)

Der Datenaustausch von Threema Web via Peer-to-Peer-Netzwerk läuft über keinerlei Server, wodurch unter anderem eine hohe Sicherheit gewährleistet wird. Darüber hinaus wird auf diese Weise der digitale Fussabdruck stark reduziert. Wird die Session zwischen Browser und App beendet, werden alle auf den Desktop gespiegelten Inhalte gelöscht. Zur Nutzung von Threema Web ist ein aktueller Browser wie Chrome oder Firefox erforderlich. Da für die Web-App nur ein Browser auf dem Desktopgerät benötigt wird, ist Threema Web plattformunabhängig und lässt sich sowohl auf Windows, macOS und Linux ausführen.

Threema Web, das zurzeit noch in einer geschlossenen Beta nur auf Android getestet wird, hat schon diverse Funktionen an Bord. Sebstredend wird der Versand von Textnachrichten in Einzel- oder Gruppenchats unterstützt. Außerdem können Bilder und andere Medien per Web-Oberfläche geteilt werden – und zwar bequem per Drag-and-Drop.

Threema Web unterstützt ferner die Synchronisation aller Nachrichtenverläufe, es können außerdem Nachrichten bestätigt oder abgelehnt werden. Des Weiteren könnt ihr auch animierte GIFs abspielen und ein Emoji-Picker ist ebenso an Bord.

Wie eingangs erwähnt, wird Threema Web aktuell nur einer geschlossenen Beta getestet. Anfang nächsten Jahres wird die Funktion für Android freigegeben, später soll Unterstützung für weitere Plattformen folgen.

