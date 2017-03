Timebuzzer: Kasseler Startup erfindet Hotbutton für die Zeiterfassung

Timebuzzer will die Zeiterfassung wieder cool machen. Auf der Cebit gehört das Startup aus Kassel zu den Besuchermagneten.

Auf den ersten Blick erinnert das Produkt von Felix Bopp an einen gewöhnlichen Türstopper. Doch das kreisrunde, schwarze Gerät ist per Kabel an einen Computer angeschlossen und wenn man mit der flachen Hand darauf drückt, beginnt die Unterseite plötzlich blau zu leuchten. Ab diesem Moment tickt die Uhr.

Bopp ist Gründer von Timebuzzer, einem Startup aus Kassel, das eine der unbeliebtesten Tätigkeiten in Agenturen und Konzernen wieder cool machen will: die Zeiterfassung. „45 Minuten fallen durchschnittliche jede Woche pro Mitarbeiter dafür an“, sagt Bopp im Gespräch mit t3n.de am Rande der Cebit. Gängige Lösungen, etwa durch den alleinigen Einsatz von Software, seien häufig zu ungenau.

Nach Angaben von Bopp müssen Unternehmen jährliche Umsatzeinbußen von 1,25 Prozent hinnehmen, weil gestellte Rechnungen aufgrund schlampig erfasster Zeiten reklamiert würden. „Aus Gesprächen mit Agenturen weiß ich, dass Vorgesetzte ihre Mitarbeiter immer wieder in den Hintern treten müssen“, sagt Bopp.

Zeiterfassung leicht gemacht

Der Timebuzzer sieht aus wie ein Türstopper. (Foto: Timebuzzer)

Mit dem Timebuzzer hingegen soll sich das ändern. Durch das Drehen des Buzzers können zuerst verschiedene Auftraggebern ausgewählt werden, die zuvor angelegt wurden. Ein weiteres Drücken öffnet eine Projektübersicht und zeigt einzelne Aufgaben an, die zeitlich erfasst werden sollen. „Beispielsweise Webseitendesign oder Excel-Programmierung“, sagt Bopp. Drückt man anschließend erneut auf den Buzzer, läuft die Zeit – und wird so auch später gestoppt.

Die so erfassten Zeitdaten werden in der Cloud konsolidiert und können dort ausgewertet und in Excel oder PDF exportiert werden. Nach Angaben von Bopp versteht sich Timebuzzer mit zahlreichen Drittanbieterlösungen für Projektmanagement oder Abrechnung. Es wird schnell klar: Die Bedienung mit dem Buzzer soll Spaß machen und zur Zeiterfassung motivieren.

Wie gut das schon funktioniert, zeigt sich für das Startup auch auf der Cebit. Dort hat Bopp einen Stand in Scale11 gemietet, der Startup-Halle der IT-Messe. Der leuchtende Button fällt auf, immer wieder bleiben Besucher interessiert stehen und stellen Fragen. Ein Sennheiser-Manager erkundigt sich etwa nach den Einsatzmöglichkeiten des Buzzers in Videokonferenzen. Bopp tauscht bereitwillig die Visitenkarte aus. „Genau die Partner, die wir brauchen“, sagt er.

Timebuzzer noch in Betaphase

Der physische Timebuzzer ist an eine Cloud-Software angeschlossen. (Foto: TImebuzzer)

Noch steht das Startup aber ganz am Anfang. Die Idee hat Bopp, der sich früher mit einer IT-Beratung selbstständig gemacht hat, über einen Zeitraum von sieben Jahren entwickelt. Der Buzzer ist vollständig aus eigenen Mitteln finanziert und befindet sich derzeit noch ein einer geschlossenen Testphase. In den nächsten Wochen erst soll das Gerät in Serienproduktion gehen. Geld verdienen will Bopp sowohl mit der Hardware als auch der Software. Der Buzzer schlägt voraussichtlich mit einmalig 89 Euro zu Buche, die Zeiterfassungs-App soll zehn Euro monatlich kosten. Bis zum Ende des Jahres will Bopp nach eigenen Angaben eine vierstellige Zahl an Geräten verkaufen.

„In Kassel entsteht gerade etwas“

Sollte sich der erhoffte Erfolg tatsächlich einstellen, wäre Timebuzzer wohl auch eines der bekanntesten Startups in Kassel. Eine Stadt, die man bislang kaum mit innovativen Neugründungen in Verbindung bringt. An einen Umzug nach Berlin oder Hamburg denkt Bopp aber nicht. Im Gegenteil: „Hier entsteht gerade so etwas wie eine kleine Startup-Szene“, sagt er.

Vor allem das ebenfalls in Kassel ansässige Drohnen-Startup Dedrone zeige, dass sich erfolgreiche Hardware in Verbindung mit Software auch außerhalb der einschlägigen Gründermetropolen entwickeln lasse. Das Unternehmen hat bereits mehr als 15 Millionen US-Dollar Risikokapital eingeworben und beschäftigt inzwischen auch Entwickler im Silicon Valley. „Vielleicht wäre das auch ein Modell für uns“, sagt Bopp.