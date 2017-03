Typografie-Basiswissen für Web-Designer: Dieser Guide gibt dir einen Crash-Kurs

Worin liegt der Unterschied zwischen „Serif Type Styles“ und „Sans Serif Type Styles“? Dieser Typografie-Guide erklärt Stile und ihre Besonderheiten.

Die Font-Stile und dazugehörigen Schriftarten zu kennen, ist nicht nur für Typografie-Designer von Vorteil. Auch Web-Designer profitieren davon. Das Basiswissen zu den visuellen Charakteren der Fonts und ihren Wirkungen hilft dabei, noch besser entscheiden zu können, welche Schriftarten einem Projekt gut stehen. Und natürlich auch, welche Schriftarten sich hervorragend kombinieren lassen.

Dieser Typografie-Guide erklärt Stile und ihre Besonderheiten

In einer Infografik präsentiert Creative Market jetzt wissenswerte Informationen zum Thema. Der Design-Blog erklärt unter anderem Stile wie „Serif Type Styles“, „Sans Serif Type Styles“ und „Script Type Styles“ und stellt Unterarten dieser Kategorien sowie dazugehörige Fonts vor. Zum „Transitional“-Stil gehören beispielsweise berühmte Schriftarten wie „Times New Roman“ und „Georgia“ – die übrigens auch in Bewerbungsschreiben ihre ganz eigene Sprache sprechen.

Um den Font-Guide zu öffnen, reicht ein Klick auf die Infografik. Wer mehr über Typografie lernen möchte, findet hier eine t3n-Artikelsammlung zum Thema.

Dieser Typografie-Guide lässt keine Fragen offen. (Infografik: Creative Market)

Übrigens, wer diese 18 Regeln nicht kennt, sollte sie schnellstens kennenlernen. Und an dieser Stelle erklärt euch ein alter Hase der Kreativbranche, wie Filmtitel vor Computern und Software designt wurden.

via creativemarket.com