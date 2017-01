Rücken, Nacken, Schultern: 15 Übungen, die dich auch am Schreibtisch fit halten

Bleib fit im Büro! Diese 15 Übungen kannst du am Schreibtisch machen und somit Schmerzen im Rücken, Nacken und Schultern vorbeugen.

Es ist kein Geheimnis: Wer den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, gefährdet seine Gesundheit. Mangelnde Bewegung sorgt für mangelnde Flexibilität des Körpers sowie Schmerzen im Nacken und Rücken. Zudem riskiert man ein erhöhtes Risiko einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Büroarbeiter sind deshalb gut beraten, in ihrer Freizeit hin und wieder Sport zu treiben. Aber auch am Schreibtisch lassen sich einige Übungen vollziehen, die zumindest gegen Schmerzen vorbeugen können.

Diese 15 Übungen für Rücken, Nacken und Schultern kannst du am Schreibtisch erledigen

Eine Infografik von Desirable Body präsentiert 15 davon. Punkt sechs beschreibt zum Beispiel den „Shoulder Stretch“ – eine Übung, die gut für Rücken, Schultern und Nacken ist. Dabei versucht der Anwender beide Hände hinter dem Rücken zu verschränken. Die eine Hand greift von oben, die andere Hand greift von unten zu. Die Übung sorgt für eine Dehnung. Daneben zeigt die Infografik unter anderem auch, was sich hinter dem „Spinal Stretch“, dem „Hamstering Stretch“ und dem „Side Stretch“ verbirgt.

In der Bildergalerie bekommt ihr alle Übungen vor euch ausgebreitet. Es ist ratsam, sie mindestens mehrmals täglich durchzuführen. Zumindest einige davon.

Ungesundes Sitzen: So kannst du Schmerzen im Rücken, Nacken und Schultern vorbeugen

