Design-Inspiration gefällig? Diese Website zeigt dir wirklich gutes UX

Regelmäßige Inspirationen sind für Designer essentiell. Diese Website will euch zeigen, wie wirklich gute User-Experience aussieht. Wir stellen sie euch vor.

Ein Designer kann sich auf vielen Wegen inspirieren. Aber besonders im Bereich UX kommt es nicht auf das Optische an, sondern auf die Funktionalität. Die Website „Really Good UX“ zeigt anhand von bekannten Unternehmen – darunter zum Beispiel Paypal, Doodle, Hubspot oder Slack – wie diese ihren Nutzern eine besonders gute User-Experience bieten. Mit einfachen Screenshots und kurz gebündeltem Text werden einzelne Elemente oder Prozesse erklärt.

Die Macher von Appcues sind der Meinung, dass eine gute User-Experience (UX) der Erfolg von jedem Produkt sei. Aus diesem Grund haben sie visuelle Beispiele der größten Unternehmen gesammelt und präsentieren sie auf reallygoodux.io – egal, ob es sich um User-Onboarding oder andere Design-Elemente auf einer Website oder in einer App handelt.

UX Screenshots

Sortiert in neun Kategorien zeigt reallygoodux.io vorerst nur das Unternehmenslogo. Die Kategorien sind unter anderem aufgeteilt in Produkt-Design, Onboarding und Produkt-Tour. In der detaillierten Ansicht befinden sich Screenshots mit einer ausführlichen Erklärung zum Design.

Ein Beispiel ist Slack: Anhand der Slack-App beschreibt Appcues was ihnen an dem User-Onboarding besonders gefällt und warum Slack alles richtig macht – überzeugt euch selbst. In den neun Kategorieren befinden sich des Weiteren noch UX-Vergleiche.

Wem reallygoodux.io gefällt, kann sich für einen wöchentlichen Newsletter registrieren und so auf dem Laufenden bleiben.

In diesem Zusammenhang könnten dich folgende Artikel interessieren: