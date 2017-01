Whatsapp: Neue Funktion soll Tracking von Gruppenkontakten in Echtzeit ermöglichen

Whatsapp arbeitet aktuell an vielen neuen Funktionen. Neben Hinweisen zu einer Editier-Funktion scheint es bald die Möglichkeit zu geben, den eigenen Standort in Echtzeit mit Kontakten zu teilen.

Whatsapp: Live-Tracking-Funktion für Gruppen

Bislang ist es möglich euren Standort im Whatsapp-Messenger bei Bedarf mit euren Kontakten zu teilen. Dabei handelt es sich aber um einen statischen Punkt auf der Karte. Diese Funktion wird Whatsapp aber offenbar bald erweitern, wie aus einer Beta-Version der Messenger-App hervorgeht.

Whatsapp arbeitet an einer Livetracking-Funktion für Gruppen – derzeit noch in der Testphase. (Screenshot: Wabetainfo)

Sowohl in der Android- (Version 2.16.399) als auch der iOS-Beta-Version (Version 2.17.3.28) des Messengers haben die Betreiber des Twitter-Kanals Wabetainfo eine Funktion entdecken können, mit der ihr Gruppenmitgliedern eines Chats euren Standort in Echtzeit mitteilen könnt. Diese Funktion könnte insbesondere an belebten Orten wie Einkaufsstraßen, oder -zentren, Festivals und Messen ein willkommenes Feature sein. Denn durch den bequemen Austausch des Standortverlaufs ist es nicht erforderlich, sich permanent per Textnachricht über seine Position auszutauschen – eine zuverlässige mobile Datenverbindung vorausgesetzt.

Whatsapp bringt Livetracking-Funktion für Gruppen. (Screenshot: Wabetainfo)

Whatsapp: Location-Sharing ist standardmäßig deaktiviert

Es sei zu erwähnen, dass die Funktion standardmäßig deaktiviert ist und durch die Gruppenteilnehmer aktiviert werden muss. Den Screenshots zufolge kann der Standortverlauf für ein, zwei, fünf Minuten oder dauerhaft angestellt sein.

Wie die neue Whartsapp-Funktion letztendlich konkret umgesetzt sein wird, ist derzeit noch ungewiss. In einem Testlauf mit der aktuellen Android-Beta – mittlerweile schon 2.17.39 – war das neue Feature übrigens nicht zu finden. Es ist ohnehin durchaus möglich, dass Whatsapp diverse Funktionen serverseitig nur für eine kleine Testgruppe freigibt. Abgesehen von der Echtzeit-Tracking-Funktion wird das Unternehmen in den kommenden Wochen wohl zusätzlich eine Editier- und eine Revoke-Funktion - mit letzter könnt ihr gesendete Nachrichten zurückziehen – in die finalen Apps bringen.

via www.phonearena.com