Amazon-Cyber-Monday: So kommst du an die Angebote während der Schnäppchenwoche

Amazon startet jetzt die Schnäppchen-Saison mit dem Countdown zur Cyber-Monday-Woche. Tipps und Erläuterungen zu den Cyber-Monday-Angeboten.

Vom 24. November bis zum 28. November veranstaltet Amazon wieder Cyber-Monday-Wochen. Die erste Phase, der Cyber-Monday-Countdown hat gestern begonnen und endet Sonntag Nacht. Ab Montag, den 21. November beginnt dann die eigentliche Cyber-Monday-Woche, die ihren Höhepunkt am 28. November im Cyber Monday findet. Ob Amazon auch spezielle Black-Friday-Angebote bringen wird, ist aktuell noch unklar.

Um erfolgreich an das eine oder andere Schnäppchen zu gelangen, sind ein paar Details zu beachten, die wir für euch zusammengefasst haben.

Cyber-Monday-Countdown bei Amazon: So funktionieren die Angebote

Auch dieses Jahr gibt es wieder einen Cyber-Monday-Countdown bei Amazon. (Screenshot: Amazon)

Amazon (Affiliate Link) führt grundsätzlich zwei verschiedene Angebotstypen: Das Blitzangebot und das Tagesangebot. Blitzangebote sind immer nur zwei Stunden lang verfügbar und Tagesangebote sind 24 Stunden am Stück verfügbar. Beide Angebotstypen gibt es nur, solange der Vorrat reicht – erschwerend oder erleichternd kommt hinzu, dass Prime-Kunden 30 Minuten früher auf Blitzangebote zugreifen dürfen. Unter Umständen gelangen also die Blitzangebote mit wenigen Artikeln in den „offenen Verkauf“.

Lohnenswert, aber ein Preisvergleich ist trotzdem Pflicht

Die Blitzangebote werden mit einer Verfügbarkeitsanzeige versehen, die anzeigt wie viel Prozent des Lagerbestands noch vorhanden ist. Sobald ein Artikel im Warenkorb landet, ist der Artikel für 15 Minuten reserviert. Sollte der Checkout nach 15 Minuten noch nicht durchgeführt worden sein, ist der Artikel im Lagerbestand nicht mehr reserviert. Zwar bleibt der Artikel im Warenkorb, falls aber der Lagerbestand ausverkauft sein sollte, ist die Fehlermeldung zu sehen, dass der Artikel nicht mehr verfügbar ist. Schnäppchenjäger, die auf Nummer sicher gehen möchten, sollten die Blitzangebote deshalb rechtzeitig vor dem Start im Auge behalten – und zum Start bereits bei Amazon eingeloggt sein.

Falls euer Angebot bei Amazon (Affiliate Link) schon vergriffen ist, bietet der Online-Riese für die Blitzangebote noch eine Warteliste. Dort profitiert ihr vielleicht, wenn bereits reservierte Artikel von Kunden aus dem Warenkorb nach 15 Minuten wieder freigegeben werden.

Tipps zum Cyber Monday & Black-Friday: So klappts mit dem Schnäppchen

Einkäufe innerhalb von 15 Minuten abschließen: Die Angebote sind im Warenkorb bei fast allen Onlineshops nur eine Viertelstunde für euch reserviert – wer länger braucht, schaut unter Umständen in die Röhre. Die ganz schnellen können sich auch vor dem Start der Aktion einloggen im Onlineshop und die Uhr parat halten. Vergleichen, Vergleichen, Vergleichen: Die „Unverbindliche Preisempfehlung“ eines Herstellers, die nicht an der Realität zerschellt, muss erst noch geboren werden. Idealo.de oder guenstiger.de haben sich während unserer Cyber-Monday-Angebots-Recherchen im letzten Jahr als hilfreich erweisen. Für reine Amazon-Angebote, die nicht in den Preissuchmaschinen zu finden sind, empfiehlt sich die Nutzung von de.camelcamelcamel.com: Dieses Portal zeigt euch die vergangenen Preise des gewünschten Artikels in einer schönen Statistik an. So seht ihr wunderbar, was dieser Artikel bisher bei Amazon gekostet hat.

Während der eigentlichen Cyber-Monday-Woche wird t3n für euch die besten Schnäppchen aus der IT und Consumer-Elektronik-Welt heraussuchen und den dazugehörigen Marktpreis recherchieren.

