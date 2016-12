Android-Chef Lockheimer: Update-Situation ist „äußerst frustrierend“

Android-Chef Hiroshi Lockheimer ist mit der Android-Update-Situation ausgesprochen unzufrieden. In einem Interview unterstreicht er abermals seine Frustration, kündigt aber Besserung an.

Android-Update: Die Situation ist „äußerst frustrierend“

Hiroshi Lockheimer, seines Zeichens Senior Vice President (SVP) of Android, Chrome OS und Play bei Google, hat im All-about-Android-Podcast über die Entwicklung von Android gesprochen. Selbstredend waren dabei auch die Android-Updates ein Thema. Dies ist offensichtlich nicht nur bei bei Besitzern von Android-Smartphones ein wunder Punkt, denn Lockheimer wählt überraschend deutliche Worte.

Lahme Android-Update-Situation: Das Pixel und Pixel XL (Test) sowie eine Handvoll Nexus-Geräte sind die bisher einzigen Geräte mit der aktuellen Android-Version 7.1.1 Nougat. (Foto: t3n)

Während Lockheimer Mitte des Jahres die Update-Situation noch als „nicht ideal“ bezeichnete, beschreibt er sie im Podcast mehrmals schlichtweg als „äußerst frustrierend“. Relativierend ergänzte er aber noch, dass selbst ein Prozent der mittlerweile 1,4 Milliarden Android-Geräten eine große Anzahl an Smartphones und Tablets seien. Updates für eine so große Menge an Geräten bereitzustellen, erfordere sehr viel Zeit. Lockheimer ist sich aber sicher, dass der Update-Prozess keineswegs so viel Zeit benötige, wie es bis dato der Fall sei.

Lockheimer im Video - seine Ausage zu den Android-Updates findet ihr ab Minute 20:44:

Google arbeitet an mehreren Wegen, den Android-Update-Prozess zu verbessern

Um den Update-Prozess zu optimieren, arbeitet man bei Google an einer Handvoll Lösungen, die einerseits technischer Natur sind. Andererseits wolle man bei den Hardware-Partnern verstärkte Überzeugungsarbeit leisten, um ihnen die Relevanz von Android-Udpates zu verdeutlichen - ob Lockheimer dabei unter anderem auch die kolportierte „Hall of Shame“ für Hersteller vor Augen hat, ist unklar.

Er erläuterte indes, dass es bei der Bereitstellung von Updates nicht nur darum gehe, neue Möglichkeiten für App-Entwickler und Funktionen für Nutzer zu liefern. Denn Software-Updates seien auch elementar für strukturelle Sicherheitsverbesserungen.

Auf technischer Seite plane Google Änderungen an Android vorzunehmen, um den Aufwand der Update-Entwicklung für Hersteller zu minimieren. Lockheimer geht zwar nicht ins Detail, allerdings sind dahingehend in der Dokumentation zu Android 7.0 Hinweise zu finden. Offenbar sollen mithilfe von sogenannten „Android Extensions“ Teile des Kernsystems in den Play Store ausgelagert werden, sodass sie wie Apps aktualisiert werden können.

Traurige Android-Update-Situation: Googles Hardware-Partner kommen mit der Verteilung aktueller Android-Versionen nicht hinterher. (Bild: Google)

Andreas Proschofski von der Standard.at spekuliert gar, dass die Android-Entwickler sich in Teilen auch bei Brillo, Googles Betriebssystem für das Internet der Dinge, bedienen könnten. Geräte mit Brillo sollen in Zukunft einen einheitlichen Linux-Kernel erhalten, mit dem die Entwicklung und Wartung des Kernels und der Treiber erleichtert werden soll. In der entsprechenden Dokumentation wird explizit davon gesprochen, durch diese Entscheidung einen langfristigen Support zu ermöglichen. Was das mit Android zu tun hat? Das embedded-System basiert zum Teil auf Android.

Dass Google sich Gedanken macht, wie der Update-Prozess von Android verbessert und optimiert werden kann, ist erfreulich. Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass solche Versprechen gemacht wurden: Beispielsweise wurde 2011 mit der „Android-Update-Alliance“ ein Projekt ins Leben gerufen, mit dem Hersteller ihre Geräte über einen Zeitraum von 18 Monaten regelmäßig mit aktuellen Android-Updates versorgen sollten. Daraus wurde bekanntlich nichts. Daher sollten auf Worte nun endlich Taten folgen. Bis dahin sollte sich jeder gut überlegen, von welchem Hersteller man sich ein Smartphone kauft, um zuverlässigen und langfristigen Support zu erhalten.

Auch lesenswert: Licht ins Dunkel: Android-Chef erklärt Googles Pixel-Strategie und Android 7.0: Welche Geräte bekommen das Nougat-Update?