Den Anschluss verpasst: Warum ist Siri eigentlich so blöd?

Siri hat uns die Ära der sprachgesteuerten digitalen Assistenten gebracht. Heute sind es jedoch Firmen wie Google oder Amazon, die zeigen, was technisch damit machbar ist.

5 Jahre Siri: Die einstige Innovation wirkt heute altbacken

Am 14. Oktober 2011, also morgen vor genau fünf Jahren, kam das iPhone 4s auf den Markt. Als Betriebssystem kam erstmals iOS 5 zum Einsatz und damit die erste Version der Software, die die digitale Assistentin Siri mit an Bord hatte. Per Sprachbefehl Termine planen, Mails abrufen oder aktuelle Informationen erhalten: Das alles war damals eine Revolution, denn die Technik erreichte dank Apple zum ersten Mal den Massenmarkt.

Heute, fünf Jahre später, ist Siri längst nicht mehr nur auf das iPhone beschränkt. Siri findet sich auf dem iPad, der Apple Watch, AppleTV und seit macOS Sierra erstmals sogar auf dem Mac. Aber erfüllt sie heute noch unsere Erwartungen? Nein, sagt der bekannte US-amerikanische Technologie-Journalist Walt Mossberg in seiner Kolumne. Und selbst hartgesottene Apple-Fanboys werden ihm kaum widersprechen können.

Mit macOS Sierra kommt Siri endlich auch auf den Mac: Doch interessiert das heute wirklich noch jemanden? (Screenshot: Apple)

Vom Google Assistant bis Amazons Alexa: Die Konkurrenz zieht an Siri vorbei

An der eigentlichen Spracherkennung von Siri gibt es im Grunde nicht viel auszusetzen. Weniger überzeugend ist aber, was Siri mit dem verstandenen Befehl macht. Hier hat selbst Google Now deutlich die Nase vorne. Das sollte Apple zu denken geben, denn mit dem Google Assistant hat das Unternehmen aus dem kalifornischen Mountain View bereits die nächste Evolutionsstufe der digitalen Assistenzsysteme vorgestellt.

Gleichzeitig zeigt Amazon mit seinem Echo-Boxen, wie sich ein rein sprachbasiertes System in unseren Alltag integrieren lässt. Perfekt mag keines der verfügbaren Systeme sein, aber Apples Konkurrenten zeigen zum jetzigen Zeitpunkt deutlich mehr Innovationskraft. Geht die derzeitige Entwicklung so weiter, könnten sie Apple endgültig abhängen. Allerdings hat Apple erst im August 2016 wieder ein KI-Startup übernommen. Das ließe sich immerhin als Indiz dafür deuten, dass sich der Computerkonzern der Schwächen von Siri bewusst ist und versucht, doch noch den Anschluss zu bekommen.

Ebenfalls interessant: Marktforscher: Lautsprecher-Assistenten wie Amazon Echo werden zum Milliardengeschäft.