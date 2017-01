5 kostenlose Businessplan-Vorlagen zum Download

Eine gute Geschäftsidee beginnt mit einem ausgefüllten Businessplan. Diese kostenlosen Vorlagen helfen beim Einstieg.

Ein Businessplan verschafft einen Überblick über alles Wichtige, was bei einer Unternehmensgründung beachtet werden muss. Auch wenn der Businessplan in der Gründerszene an Akzeptanz eingebüßt hat, ist er immer noch eine essentielle Voraussetzung für den Erhalt eines Bankkredits.

Businessplan-Vorlagen: So präzise und kurz wie möglich ausfüllen und mit Grafiken stützen. (Foto: Shutterstock)

„Das mag schon per se viele Kritiker in ihrer Meinung bestätigen. Doch sie verkennen, dass der Businessplan in erster Linie ein Dokument für den Gründer selbst ist“, schrieb etwa Gründungsexperte René Klein. Er sei ein Leitfaden zur Orientierung auf dem Weg ins Ungewisse. Grundsätzlich kommt es bei einem Businessplan weniger auf die Anzahl der Seiten als vielmehr auf Struktur und Tiefe der Inhalte an. Er sollte so präzise wie möglich formuliert sein und die skizzierte Geschäftsidee mit Zahlen und Grafiken unterfüttern. Die folgenden Vorlagen helfen beim Einstieg.

Die besten Businessplan-Vorlagen im Überblick

UBS-Businessplan

Ein professioneller Businessplan lässt sich mit der kostenlosen Vorlage von UBS erstellen, die es in einer Kurz- und in einer Langversion gibt. Die Schweizer Großbank empfiehlt, den Businessplan regelmässig dem veränderten Marktumfeld anzupassen und neu gewonnene Erkenntnisse einfließen zu lassen.

Businessplan von fuer-gruender.de

Unter Angaben der E-Mail-Adresse stellt fuer-gruender.de ein umfangreiches Template zum Download zur Verfügung. Die Vorlage enthält neben der Gliederung zahlreiche Tipps und Tricks und hilft dabei, einen eigenen Businessplan in zehn Kapiteln zu erstellen. Für Unentschlossene bietet das Portal außerdem einen Geschäftsidee-Check ähnlich dem Business Model Canvas an.

The One-Page-Businessplan von 100 Dollar Startup

Auch auf einer DIN-A4-Seite lässt sich eine Geschäftsidee auf Tauglichkeit prüfen – zumindest in Grundzügen. Der „One-Page Businessplan“ von 100-Dollar-Startup-Autor Chris Guillebeau geht davon aus, dass für ein erfolgreiches Selfmade-Business nur drei Dinge notwendig sind: Ein Produkt oder eine Dienstleistung, eine Gruppe bezahlbereiter Kunden und ein technischer Kanal zur Annahme von Zahlungen. Die Vorlage hilft dabei, die wichtigsten Eckpfeiler festzuhalten.

Businessplan für Existenzgründer von der Arbeitsagentur

An Existenzgründer und Solo-Unternehmer richtet sich die Businessplan-Vorlage der Bundesagentur für Arbeit. In insgesamt acht Abschnitten – von der Beschreibung der Idee über die Marketingstrategien bis hin zur Finanzplanung – lässt sich das eigene Geschäftskonzept zu Papier bringen.

Auxmoney-Businessplan

Eigentlich ist Auxmoney eine Kreditvermittlungsplattform für Unternehmer. Insofern ist die kostenlos vom Portal angebotene Businessplan-Vorlage sicher nicht ganz uneigennützig. Trotzdem deckt das Template die wichtigsten Eckdaten ab und enthält neben einigen Tipps auch noch weiterführende Links zu bestimmten Themen.

