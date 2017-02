E-Learning-Plattformen: 34 supernützliche Websites, die dir was beibringen

Nebenbei und für wenig Geld fortbilden? Mit E-Learning-Plattformen klappt genau das. Immer mehr Websites warten mit Online-Kursen als Sprungbrett für die Karriere auf. Ein Überblick.

E-Learning-Plattformen boomen

Lernen war noch nie so leicht. Ein Gang in die Stadtbibliothek, das Buchen einer Sprachreise oder überteuerte Business-Seminare in einem Kuhkaff irgendwo in Deutschland – nein, das alles muss heute dank des Internets und einem wachsenden Angebot an Online-Kursen niemand mehr in Kauf nehmen, um den eigenen Wissenshorizont ganz nebenbei und für wenig Geld zu erweitern.

E-Learning-Plattformen mit Online-Kursen liegen im Trend. (Screenshot: t3n)

Online-Kurse liegen im Trend. Laut einer vom Branchenverband Bitkom veröffentlichten Studie zu E-Learning-Plattformen steigt die Nachfrage nach Angeboten rund um das digitale Lernen rapide. Um 13,5 Prozent auf nunmehr 582 Millionen Euro konnten E-Learning-Plattformen allein in Deutschland ihren Umsatz im Jahr 2013 steigern. Das Angebot an digitalen Lehrinhalten reicht dabei von klassischen Sprachkursen über browserbasierte Programmierschulen bis hin zu Marketing-, Führungs- oder SEO-Workshops.

Weiterbildung wird zum Karrierejoker

Sich neben dem eigentlichen Job zusätzliches Wissen im Selbststudium anzueignen, wird in Zukunft immer wichtiger. Kaum ein Beruf – schon gar nicht in der schnelllebigen Digitalwirtschaft – garantiert durch eine einmalige Ausbildung für eine jahrzehntelange Beschäftigung. Ohnehin bleibt kaum jemand heute länger als fünf Jahre bei einem Unternehmen angestellt, zwischenzeitliche Job- und sogar Branchenwechsel sind mittlerweile fester Bestandteil der Karriereplanung.

Wer sich zusätzliche Kompetenzen aneignet, hinterlässt auch bei künftigen Arbeitgebern einen positiven Eindruck. Für alle, die also nebenbei und für wenig Geld ihr Wissen erweitern wollen, haben wir in der nachfolgenden Übersicht 36 nützliche E-Learning-Plattformen zusammengestellt.

Diese E-Learning-Plattformen bringen dir was bei

Programmieren lernen

Udacity: In Szenekreisen auch als Google-Universität bekannt. Auf der Plattform bieten hochrangige Mitarbeiter von Google, Facebook und AT&T englischsprachige Online-Kurse zu den Themen Android-Entwicklung, Cloud-Infrastruktur, Webdesign und Datascience an. Wer einen der bis zu zwölfmonatigen Online-Kurse absolviert, zahlt 200 US-Dollar im Monat.

In Szenekreisen auch als Google-Universität bekannt. Auf der Plattform bieten hochrangige Mitarbeiter von Google, Facebook und AT&T englischsprachige Online-Kurse zu den Themen Android-Entwicklung, Cloud-Infrastruktur, Webdesign und Datascience an. Wer einen der bis zu zwölfmonatigen Online-Kurse absolviert, zahlt 200 US-Dollar im Monat. Codeacademy : Bietet Einsteigerkurse zum Lernen von HTML, Javascript und CSS an. Die Lektionen stehen nur in englischer Sprache zur Verfügung, allerdings sollten grundlegende Englischkenntnisse ausreichen, um die Programmier-Kurse zu durchlaufen. Das Angebot ist kostenlos.

: Bietet Einsteigerkurse zum Lernen von HTML, Javascript und CSS an. Die Lektionen stehen nur in englischer Sprache zur Verfügung, allerdings sollten grundlegende Englischkenntnisse ausreichen, um die Programmier-Kurse zu durchlaufen. Das Angebot ist kostenlos. General Assembly : Die heißeste E-Learning-Plattform aus den USA. Richtet sich sowohl an Studierende als auch an Vollzeitbeschäftigte. Das Angebot reicht von Programmiersprachen über Designthemen bis hin zu Datenanalyse. Die englischsprachigen und mehrmonatigen Kurse kosten bis zu 1.000 US-Dollar.

: Die heißeste E-Learning-Plattform aus den USA. Richtet sich sowohl an Studierende als auch an Vollzeitbeschäftigte. Das Angebot reicht von Programmiersprachen über Designthemen bis hin zu Datenanalyse. Die englischsprachigen und mehrmonatigen Kurse kosten bis zu 1.000 US-Dollar. Onemonth : Die Plattform richtet sich an alle, die eine Karriere im Tech-Sektor anstreben. Die auf eine Laufzeit von einen Monat ausgelegten Kurse umfassen je nach Wunsch die Themen Ruby on Rails, HTML, CSS, Growth Hacking, iOS und Programmieren für Anfänger. Kosten? Ab 49 US-Dollar.

: Die Plattform richtet sich an alle, die eine Karriere im Tech-Sektor anstreben. Die auf eine Laufzeit von einen Monat ausgelegten Kurse umfassen je nach Wunsch die Themen Ruby on Rails, HTML, CSS, Growth Hacking, iOS und Programmieren für Anfänger. Kosten? Ab 49 US-Dollar. Treehouse : Eine der beliebtesten Plattformen für Online-Kurse. Auf Treehouse finden Wissbegierige über 1.000 Lernvideos von Experten zu den Themen Programmieren und Webdesign. Beispielsweise gibt es einen Swift-Kurs. Der unbegrenzte Zugriff kostet 25 US-Dollar im Monat.

: Eine der beliebtesten Plattformen für Online-Kurse. Auf Treehouse finden Wissbegierige über 1.000 Lernvideos von Experten zu den Themen Programmieren und Webdesign. Beispielsweise gibt es einen Swift-Kurs. Der unbegrenzte Zugriff kostet 25 US-Dollar im Monat. Careerfoundry: Diese Online-Schule mit Sitz in Berlin richtet sich an Entwickler und Designer. In von Mentoren begleiteten Schulungen werden Kenntnisse zu den Themen Prototyping, HTML, Bootstrap, jQuery oder Ruby on Rails vermittelt.

Diese Online-Schule mit Sitz in Berlin richtet sich an Entwickler und Designer. In von Mentoren begleiteten Schulungen werden Kenntnisse zu den Themen Prototyping, HTML, Bootstrap, jQuery oder Ruby on Rails vermittelt. OSTraining: Nicht im Kern auf Programmieren, dafür aber auf Entwicklung und Pflege von Websites ist OSTraining ausgerichtet. Nutzer finden hier im Wochentakt neue Video-Kurse rund um WordPress, Drupal oder Joomla vor. Nach einer kostenlosen Testphase werden ab 25 US-Dollar im Monat fällig.

Sprachen lernen

Duolingo: Unumstritten die beliebteste E-Learning-Plattform zum Thema Fremdsprachen. Sieht gut aus, hat ein riesiges Angebot und ist vor allem weitgehend kostenlos nutzbar. Kann wahlweise über den Browser oder als native App für iOS und Android genutzt werden.

Unumstritten die beliebteste E-Learning-Plattform zum Thema Fremdsprachen. Sieht gut aus, hat ein riesiges Angebot und ist vor allem weitgehend kostenlos nutzbar. Kann wahlweise über den Browser oder als native App für iOS und Android genutzt werden. Babbel : Kommt aus Deutschland. Überzeugt ähnlich wie Duolingo durch ein umfangreiches und motivierendes Angebot und kann mit einer App für iPhone und Android-Geräte aufwarten. Je nachdem, wie viel ihr lernen wollt, bezahlt ihr im Abonnement unterschiedliche Beiträge mit Laufzeiten von bis zu zwölf Monaten.

: Kommt aus Deutschland. Überzeugt ähnlich wie Duolingo durch ein umfangreiches und motivierendes Angebot und kann mit einer App für iPhone und Android-Geräte aufwarten. Je nachdem, wie viel ihr lernen wollt, bezahlt ihr im Abonnement unterschiedliche Beiträge mit Laufzeiten von bis zu zwölf Monaten. Lingoda: Ein weiterer Anbieter aus Deutschland mit Fokus auf das Erlernen von Fremdsprachen. Kann nur im Browser genutzt werden, bietet allerdings echte Online-Kurse mit qualifizierten Fremdsprachen-Experten. Ab 99 Euro monatlich könnt ihr euch in zehn Online-Klassen einschreiben.

Ein weiterer Anbieter aus Deutschland mit Fokus auf das Erlernen von Fremdsprachen. Kann nur im Browser genutzt werden, bietet allerdings echte Online-Kurse mit qualifizierten Fremdsprachen-Experten. Ab 99 Euro monatlich könnt ihr euch in zehn Online-Klassen einschreiben. Busuu : Bereits mehr als 50 Millionen Menschen sollen mit Busuu ihre Sprachfertigkeiten verbessern. Neben den Standardsprachen lassen sich sogar auch Kurse zu Japanisch, Arabisch oder Polnisch belegen. Abgeschlossen werden hier Mitgliedschaften mit einer Laufzeit von bis zu 24 Monaten, die maximal 10,99 Euro monatlich kosten.

: Bereits mehr als 50 Millionen Menschen sollen mit Busuu ihre Sprachfertigkeiten verbessern. Neben den Standardsprachen lassen sich sogar auch Kurse zu Japanisch, Arabisch oder Polnisch belegen. Abgeschlossen werden hier Mitgliedschaften mit einer Laufzeit von bis zu 24 Monaten, die maximal 10,99 Euro monatlich kosten. Rosetta Stone: Ein ebenfalls großes Sprachangebot finden Nutzer bei Rosetta Stone vor. Im Unterschied zu vielen anderen Diensten schließt ihr hier komplette Online-Kurse zu Fixpreisen von bis zu 238 Euro ab.

Ein ebenfalls großes Sprachangebot finden Nutzer bei Rosetta Stone vor. Im Unterschied zu vielen anderen Diensten schließt ihr hier komplette Online-Kurse zu Fixpreisen von bis zu 238 Euro ab. EF Englishlive: Diese Plattform schnitt bei der Stiftung Warentest am besten ab. Vor allem Sprechen, Schreiben, Hören und Lesen sollen sich mit dem Angebot gut trainieren lassen. Kosten? Einen 30-tägigen Test gibt's für einen symbolischen Euro, danach je nach Kurs und Umfang zwischen 49 und 89 Euro im Monat.

Marketing lernen

TED Talks: Keine E-Learning-Plattform, dafür aber eine regelrechte Goldgrube für Leute, die nach inspirierenden Vorträgen von Experten aus der Digitalbranche sind. Insbesondere das Video-Angebot zum Thema Marketing ist beeindruckend. Gefällt auch, weil vollständig kostenlos.

Keine E-Learning-Plattform, dafür aber eine regelrechte Goldgrube für Leute, die nach inspirierenden Vorträgen von Experten aus der Digitalbranche sind. Insbesondere das Video-Angebot zum Thema Marketing ist beeindruckend. Gefällt auch, weil vollständig kostenlos. Google Adwords Tutorial : Der Name dieser Plattform ist Programm. Hier lernen Nutzer in hochwertigen Schritt-für-Schritt-Video-Anleitungen, wie sie erfolgreich eine Adwords-Kampagne aufsetzen. Die englischsprachige Kursreihe kostet einmalig 199 US-Dollar.

: Der Name dieser Plattform ist Programm. Hier lernen Nutzer in hochwertigen Schritt-für-Schritt-Video-Anleitungen, wie sie erfolgreich eine Adwords-Kampagne aufsetzen. Die englischsprachige Kursreihe kostet einmalig 199 US-Dollar. Clickminded: Wer mit einer Karriere in der SEO-Branche liebäugelt, sollte diesem Online-Angebot einen Besuch abstatten. Clickminded bietet Kurse zu Keyword-Recherche, Onpage-Optimierung und Google-Algorithmus. Die ersten 35 Minuten sind gratis, danach werden rund 500 US-Dollar fällig.

Design lernen