Die beste Video-Software für Einsteiger

Gut produzierte Filme brauchen Können und Übung – mit dem richtigen Tool gelingt euch der Einstieg ins Schneiden aber gleich viel besser. Wir stellen euch 7 Tools vor.

Videoschnitt mit Apple: iMovie

Die Mediathek des Apple-Videoschnitt-Programms iMovie. (Screenshot: iMovie)

Wer im Apple-Universum unterwegs ist, wird sicherlich schon mal mit iMovie in Kontakt gekommen sein. Die Software, die es sowohl für Mac OS X als auch für iOS gibt, bietet alle grundsätzlichen Funktionen für den Videoschnitt: Videos aus einzelnen Fotos, Schnitte mit Übergängen oder Hintergrundmusik. Für den guten Einstieg bringt iMovie vorgefertigte Themes zum Beispiel für Einblendungen oder ähnliches mit. Für die Verwaltung der eigens erstellten Videos kommt iMovie mit einer integrierten Mediathek. Gerade für unterwegs ist die iMovie-App praktisch, die das einfache Schneiden von Clips ermöglicht. Für den Mac kostet iMovie 14,99 Euro, für iOS 4,99 Euro.

Premiere Elements: Der Einstieg in die Adobe-Welt

Premiere Elements ist der Einstieg in die Adobe-Video-Welt. (Screenshot: Adobe)

Du weißt schon jetzt, dass du später Premiere Pro nutzen willst oder hast schon den einen oder anderen Blick in die Software werfen können? Mit Premiere Elements vertreibt Adobe aktuell in Version 15 eine Einsteiger-Version seiner professionellen Video-Software. Für aktuell etwa 70 Euro bekommen Nutzer damit eine gute Software für den Anfang. Premiere Elements bringt nicht nur Features für die automatische Verwaltung des Materials mit, sondern lässt euch auch den Farb-Look anpassen und die Bearbeitung teilweise automatisieren. Wie jede andere Adobe-Software könnt ihr auch Premiere Elements 30 Tage kostenlos testen.

Videolean

Fast 50 Templates stehen zur Erstellung von Marketing-Videos bei Videolean zur Verfügung. (Screenshot: VideoLean)

In eine etwas andere Richtung geht ein Dienst namens Videolean, den wir euch in einem eigenen Artikel schon vorgestellt haben. Der Dienst ist vor allem für Marketing-Videos konzipiert und funktioniert als Web-App im Browser. Der Nutzer wählt eine Vorlage und befüllt Slides mit Inhalten, die dann von Videolean zu einem ansehnlichen Video zusammengesetzt werden. Die über 50 vorgefertigten Templates eignen sich beispielsweise für die Vorstellung des eigenen Onlineshops, eine Produktvorstellung oder ein Image-Video. Ein Template kostet um die 30 US-Dollar, die erst bezahlt werden müssen, wenn man neben einer kleinen Vorschau die Videodatei in voller Größe herunterladen möchte.

Windows-Movie-Maker

Für den Einstieg in den Videoschnitt geeignet: Der Windows-Movie-Maker. (Screenshot: Microsoft)

Auch hervorragend für die ersten Schritte im Videoschnitt eignet sich der Windows Movie Maker, den Microsoft kostenlos zur Verfügung stellt. Ähnlich wie bei iMovie ist es auch hier mit wenigen Klicks möglich, eigene Fotos oder kurze Clips zu einem Video zusammenzufügen. Weiterhin kommt der Movie-Maker mit einigen Vorlagen für Texteinblendungen und andere Videoelemente. Natürlich lassen sich neben Übergängen auch Tonspuren hinzufügen. Außerdem gibt es eine komplette Mediathek zur Verwaltung der eigens erstellten Filme. Der Movie-Maker ist kostenlos, aber nicht mehr standardmäßig unter Windows installiert.

Magix Video easy HD

Magix Video easy HD nimmt den Nutzer mit Lernvideos beim Einstieg an die Hand. (Screenshot: Magix)

Extra für Einsteiger optimiert ist Video easy HD von Magix. Sind die Aufnahmen importiert, können sowohl Video als auch Audio automatisch optimiert werden. Durch viele Videoanleitungen werden Einsteiger beim Schnitt ihres Videos an die Hand genommen. Weiterhin ist Video easy HD auf Touch-Umgebungen optimiert und funktioniert damit auch wunderbar auf dem Windows-Tablet auf dem Sofa. Wie bei anderen Programmen auch, bringt Magix in seiner Software Blenden und Effekte mit und bietet neben dem direkten Export ins Web auch das Brennen auf DVD an, wofür viele Menü-Vorlagen enthalten sind. Magix Video easy HD kostet einmalig 49,99 Euro.

Videoschnitt direkt auf dem Smartphone mit Magisto

Magisto gibt es neben Android und iOS auch für Windows. (Screenshot: Magisto)

Wer direkt auf dem Smartphone loslegen will, sollte sich Magisto ansehen. Dort können ihr in nur drei Schritten einfache Videos erstellen. Nach dem Hochladen von Fotos oder Videos können diese in eine Reihenfolge gebracht werden. Durch die Auswahl eines Themes entsteht ein schöner, einheitlicher Bild-Look. Im dritten Schritt kann noch passende Musik ausgewählt werden. Apps gibt es für iOS und Android, seit kurzem auch eine Version für Windows. Die kostenlose Variante ist in der Länge der Videos begrenzt, wer längere Filme produzieren will, sollte also zu Magisto Pro oder Premium wechseln.

Shotcut: Video-Schnitt mit Open-Source-Software

Shotcut ist Open Source und plattformübergreifend verfügbar. (Grafik: Shotcut)

In seiner ersten Version schon 2004 gestartet ist die Open-Source-Software Shotcut. Wie unter anderem auch bei Premiere Pro lassen sich in der Bedienoberfläche von Shotcut Panels unterschiedlich anordnen. Das umfangreiche Tool muss sich auch nicht vor größeren Geschwistern verstecken. Neben der Unterstützung verschiedenster Formate durch FFmpeg sind auch Grading-Funktionen, die Unterstützung für mehrere Monitore und umfangreiche Bearbeitungs-Möglichkeiten für Video- und Audiospuren dabei. Praktisch außerdem: Shotcut ist plattformübergreifend für macOS, Linux und Windows verfügbar.

Welche Software habt ihr zum Einstieg in den Videoschnitt genutzt?

Letztes Update des Artikels: XX. Dezember 2016