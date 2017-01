So findest du superleicht heraus, was deine Geschäftsidee taugt

Wie gut ist die eigene Geschäftsidee? Löst sie ein konkretes Problem und sind Leute auch bereit, dafür Geld auszugeben? Ein Schnellcheck in nur sieben Schritten.

Es ist eines der erfolgreichsten Bücher der Branche: Mit „The 100 Dollar Startup“ hat Chris Guillebeau eine Fibel für Gründungswillige verfasst, die sich mit wenig Geld und ohne Bankkredit selbst verwirklichen wollen. Das Buch beruht im Wesentlichen auf der Annahme, dass für ein erfolgreiches Selfmade-Business nur drei Dinge nötig sind: Ein Produkt oder eine Dienstleistung, eine Gruppe bezahlbereiter Kunden und ein technischer Kanal zur Annahme von Zahlungen.

In sieben Schritten zur tauglichen Geschäftsidee. (Foto: startupstockphotos.com)

Wie für gewöhnliche Unternehmen auch, steht am Anfang die Geschäftsidee. Guillebeaus Credo: Don’t think innovation, think usefulness. Nur wenn der praktische Nutzen einer Geschäftsidee über den eigenen Problemhorizont hinausgeht, hat sie das Potenzial, genug Umsatz in die Kassen zu spülen. Doch wie finde ich das heraus? In seinem Buch zeigt Guillebeau unter anderem auf, wie sich eine Geschäftsidee in sieben Schritten auf Tauglichkeit prüfen lässt. Here we go.

Care about the Problem you solve

Man stelle sich zwei Kreise vor, die sich zur Hälfte gegenseitig überlappen. Ein Kreis stellt die eigene Passion für eine Tätigkeit oder ein Hobby dar, der andere Kreis repräsentiert hingegen die Bedürfnisse einer potenziellen Kundengruppe. Je größer nun die Überschneidung der beiden Kreise ist, desto vielversprechender ist – zumindest theoretisch – der Markt. Chris Guillebeau spricht in diesem Zusammenhang von der Konvergenz. Doch wie funktioniert das in der Praxis?

Starte mit einer Keyword-Recherde

Um die Marktgröße abzuschätzen, genügt Guillebeau zufolge schon ein Abstecher zu Google. Mit einer entsprechenden Keyword-Recherche lassen sich Anzahl und Relevanz von Suchbegriffen ermitteln, die zum eigenen Produkt passen. Angenommen, du möchtest die noch nicht existierende Website deiner Geschäftsidee ganz oben bei Google finden – welche Suchbegriffe würdest du eingeben? Welche Keywords besonders populär sind, verrät übrigens auch ein Blick auf die Anzeigen.

Löse ein Problem statt es herbeizureden

Guillebeau warnt davor, ein Problem lösen zu wollen, das es auf Kundenseite vielleicht gar nicht gibt. Aus Sicht des Autors muss das von einem Produkt oder einer Dienstleistung gelöste Problem so schmerzhaft sein, dass der Markt es auch kennt. Betroffene lassen sich so auch viel leichter in einen zahlenden Kunden konvertieren, als wenn du ihnen was aufschwatzt.

Verstehe dein Produkt als Schmerzmittel

Rolex-Uhren oder Handtaschen von Gucci mögen nur Statussymbole sein, doch die meisten Produkte kaufen Kunden aus einem profaneren Grund, wie Guillebeau erklärt: „On a deeper level they want to be loved. Having something that removes pain may be more effective then realizing a desire.“ Im Klartext: Zeige Kunden, wie dein Produkt zur Schmerzlinderung beitragen kann.

Sei nicht nur anders und günstiger, sondern auch besser

Ein weitere Indikator für die Güte einer Geschäftsidee ist ihre Differenzierung vom Rest der Marktteilnehmer – zumindest glauben das viele Gründer. Aber das genügt nicht, warnt Guillebeau: „Being different isn’t enough; differentiation that makes you better is what’s required“, so der Autor. Ein günstigerer Preis gehört übrigens nicht dazu. Stattdessen sei es ratsam, in Lösungen zu denken. Welche gibt es schon auf den Markt und warum machen sie Kunden nicht glücklich? Schreib das auf!

Erstelle Personas, um wertvolles Feedback zu erhalten

Auf eine bloße Internetrecherche sollten sich Gründungswillige nicht verlassen. Denn nichts ist wertvoller als persönliches Feedback aus der gewünschten Kundengruppe. Kann sie das Produkt wirklich gebrauchen? Fehlt ihnen ein Feature? Woran haben sie sich schon immer gestört? Freunde und Tante Mimi sind allerdings nicht die richtigen Ansprechpartner für ehrliches Feedback. Guillebeau rät dazu, nur Leute zu befragen, die ins spätere Kundenprofil passen. Hierbei hilft eine Erstellung von Personas: Das sind fiktive Menschen, die am meisten von den Vorzügen der eigenen Geschäftsidee profitieren. Danach machst du mit Interviews mit den entsprechenden Leuten weiter.

Bau dir eine Community

Auf Punkt sechs aufbauend kannst du diese potenziellen Kunden direkt zu Botschaftern deiner Geschäftsidee machen. Dies gelingt, indem du einem geschlossenen Kreis von Leuten dein Produkt oder deine Dienstleistung kostenlos anbietest mit der Bitte, auch Bekannten davon zu erzählen. Auch du kannst deine Geschäftsidee in der Zwischenzeit weiter bewerben. Wie wär’s mit einem Blog zum Reputationsaufbau? Schon mal an einen Foreneintrag in einem Special-Interest-Forum gedacht? Guillebeau sieht darin den Grundstein für gute Geschäftsideen: Trust. Je größer das Vertrauen, desto erfolgreicher dein Business.