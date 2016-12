Bei Google arbeiten: Warum dieser Traum zum Albtraum werden kann

Google gilt seit Jahren als einer der beliebtesten Arbeitgeber der Welt. Aber natürlich ist auch dort nicht alles Gold, was glänzt. Einige Dinge finden Google-Mitarbeiter an Google so richtig doof.

Google: Nicht alles Gold, was glänzt

Echte Kritik oder Waschen von Schmutzwäsche? In einem seit einigen Monaten immer wieder ergänzten Thread auf dem Frage-Antwort-Portal Quora schreiben ehemalige und aktuelle Google-Mitarbeiter, was ihnen so überhaupt nicht an der Arbeit bei dem Suchmaschinenriesen gefällt. Und da kommt einiges zusammen.

Neuer Google Campus: Nicht alle würden den Suchmaschinenriesen zum besten Arbeitgeber der Welt wählen. (Bild: Google)

Häufig kritisiert wird etwa, dass sich bei Google viel zu viele hochqualifizierte Mitarbeiter tummeln. Spitzenprogrammierer müssten sich mit Aufgaben wie dem Tech-Support für Google-Anzeigen abgeben. Ein Aufstieg innerhalb des Konzerns sei so kaum möglich. Zudem seien sich die einzelnen Tech-Spezialisten sehr ähnlich, da Google bevorzugt Absolventen einer Handvoll Unis mit ähnlichen Interessen und einem ähnlichen Background einstelle.

Viel Kritik an Google-Management

Ein ebenfalls oft geäußerter Kritikpunkt ist die Qualität des Managements – vor allem in der mittleren Ebene. Ein Aufstieg ins Management erfolge oft nicht nach Aspekten der Führungsqualität. Auch die mangelnde Motivationsfähigkeit der Manager wird kritisiert. Mehrfach wird auch angesprochen, dass es zwar eine Möglichkeit gebe, von zu Hause aus zu arbeiten, dass das Homeoffice aber jegliche Karrieremöglichkeiten zerstöre. In den Google-Büros sei dagegen zu wenig Platz zum Arbeiten.

1 von 36 Zur Galerie

Andere Kritikpunkte scheinen auf den ersten Blick wenig mit Google als Arbeitgeber zu tun zu haben. So wird kritisiert, dass Google einfach zu groß sei, um direkten Einfluss auf Entscheidungen nehmen zu können. Auch die hohen Lebenshaltungskosten in der Bay Area werden Google zur Last gelegt. Für die ebenfalls kritisierte Option, dass ein Projekt jederzeit eingestellt werden könne, ist Google aber schon verantwortlich.

Google Deutschland: Überqualifizierte Mitarbeiter

Auf der Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu sind neben vielen positiven auch negative Bewertungen für Google in Deutschland zu finden. Auch hier wird kritisiert, dass für einfache Aufgaben überqualifiziertes Personal eingesetzt werde. Die angeblich schwache Qualität der Manager steht ebenso am Pranger wie der hohe Leistungsdruck. Demgegenüber stehen aber viele Goodies wie das kostenlose Essensangebot und das gute Gehalt. Insgesamt steht für Google Deutschland bei Kununu eine Bewertung von 4,15 von fünf Punkten zu Buche. 92 Prozent der Bewerter empfehlen demnach Google als Arbeitgeber weiter.

Auch interessant in diesem Zusammenhang: Fantastische Arbeitgeber und wo sie zu finden sind

via www.businessinsider.de