5 Jahre Google-Play-Store: Das sind die beliebtesten Apps und Inhalte

Pünktlich zum fünften Geburtstag des Play-Stores hat Google ein Ranking der beliebtesten Apps und Inhalte veröffentlicht. Weltweit sollen eine Milliarde Menschen Zugriff zum Play-Store haben.

Play-Store: Google feiert 5. Geburtstag mit Top-Ranking

Apps, Musik und E-Books hat Google auch schon vor 2012 verkauft, allerdings über verschiedene Plattformen wie Android Market, Google Music und den E-Book-Store. Seit dem Start des Google-Play-Stores am 6. März 2012 gibt es die Apps und Inhalte dort an zentraler Stelle. Später kam noch die Möglichkeit hinzu, Filme und Serien auszuleihen. Am fünften Geburtstag des Play-Stores zieht Google jetzt Bilanz und veröffentlicht in jeder der Kategorien ein Top-5-Ranking der beliebtesten Apps und Inhalte.

Google feiert den fünften Geburtstag des Play-Stores. (Bild: Google)

Dazu liefert der Plattformbetreiber noch einige Statistiken. So sollen derzeit rund eine Milliarde Nutzer in 190 Ländern Zugriff auf den Play Store haben. Darin finden sich 40 Millionen Songs und fünf Millionen Bücher/E-Books. Bei den Angaben für die Zahl der Apps und Filme hält sich Google aber bedeckt. Branchenanalysten zufolge soll es im Play-Store aktuell rund 2,7 Millionen Apps geben. Zum Vergleich: In Apples App-Store sollen es knapp 2,1 Millionen sein. Den Google-Play-Store können Nutzer über Smartphones und Tablets sowie über Chromebooks und Android-Smartwatches erreichen.

Google-Play-Store: Facebook ist beliebteste App

Bei den beliebtesten Apps gibt es eigentlich wenige Überraschungen: „Candy Crush Saga“ ist das beliebteste Game der vergangenen fünf Jahre, Facebook die beliebteste App. Google zählt hier übrigens nur die heruntergeladenen Apps, die auf den Geräten vorinstallierten Google-Anwendungen bleiben außen vor. Leider handelt es sich nur um ein den US-Markt betreffendes Ranking. Eine nach einzelnen Ländern berechnete Download-Liste gibt es nicht.

Die fünf beliebtesten Spiele

Candy Crush Saga

Subway Surfers

Temple Run 2

Despicable Me

Clash of Clans

Die fünf beliebtesten Apps

Facebook

Facebook Messenger

Pandora Radio

Instagram

Snapchat

Die fünf beliebtesten Songs

Ed Sheeran – Thinking Out Loud

Lorde – Royals

Taylor Swift – Blank Space

Mark Ronson feat. Bruno Mars – Uptown Funk

Pharrell Williams – Happy

Die fünf beliebtesten Alben

Adele – 25

Eminem – The Marshall Mathers LP2 (Deluxe)

Taylor Swift – 1989

Drake – If You're Reading This It's Too Late

Kendrick Lamar – To Pimp A Butterfly

Die fünf beliebtesten Filme

The Interview

Frozen

Deadpool

Star Wars: The Force Awakens

Guardians of the Galaxy

Die fünf beliebtesten Bücher

Fifty Shades of Grey von E L James

The Hunger Games Trilogy von Suzanne Collins

A Game of Thrones von George RR Martin

The Fault in Our Stars von John Green

Gone Girl von Gillian Flynn

