OK, Google: Die 35 nützlichsten Sprachbefehle für Google Now

Wir haben euch 45 der praktischsten Sprachbefehle für Google Now gesammelt. Damit könnt ihr viele Dinge ohne die Bildschirmtastatur erledigen.

Google Now: Android-Suche bietet einige Funktionen. (Bild: Google)

OK, Jarvis: Google Now mit Sprachbefehlen steuern

Google Now ist eine praktische Sache. Vor allem dann, wenn ihr keine Lust dazu habt, euch mit der Bildschirmtastatur eures Smartphones herumzuschlagen. Eine SMS lässt sich beispielsweise ohne Probleme direkt in die Google-Such-App diktieren – auch Whatsapp-Nachrichten sind möglich. Genauso kann man auch Personen anrufen oder ihnen E-Mails schicken. Außerdem könnt ihr auf diese Art und Weise auch Lieder abspielen. Die Kamera-LED eures Smartphones lässt sich auf Zuruf als Taschenlampe verwenden – so spart ihr euch auch die Installation einer Taschenlampen-App.

Natürlich funktioniert die Sprachsteuerung auch für Suchanfragen – immerhin reden wir hier von Google. Die Frage „Wer ist Angela Merkel“ bringt Google beispielsweise dazu, euch den ersten Absatz des entsprechenden Wikipedia-Artikels vorzulesen. Nur für den Fall, dass ihr nicht wusstet, wer die Frau ist. Auch Anschlussfragen à la „Wie alt ist sie?“ beantwortet die App ohne Probleme. Wer möchte, kann per Sprachbefehl auch eine Bildersuche starten. Dazu sagt ihr dann beispielsweise „Zeige mir Bilder vom Weißen Haus“. Ähnlich könnt ihr das Web auch nach Videos durchforsten.

Bei bestimmten Anfragen kommt es allerdings auf die genaue Formulierung an. Sprecht ihr beispielsweise den Namen eines Bundesligavereins in die Suche, nennt euch Google per Sprachausgabe das Ergebnis des letzten Spiels der Mannschaft und den Termin sowie den Gegner des nächsten Matches. Wollt ihr hingegen erfahren, auf welchem Tabellenplatz sich beispielsweise Dortmund derzeit befindet, hilft euch die Frage: „Wie macht sich Borussia Dortmund?“ Die Antwort kommt ebenfalls per Sprachausgabe.

Das ist aber noch lange nicht alles. Im Anschluss findet ihr daher eine Liste weiterer praktischer Sprachbefehle für Google Now.

45 nützliche Sprachbefehle für die Google-App

Befehl Funktion Stelle Wecker auf [Uhrzeit/Anzahl von Minuten] Stellt den Wecker Erinnere mich um [Uhrzeit] an [Termin] Eine Erinnerung anlegen Erstelle einen Termin in meinem Kalender: [Terminbezeichnung], [Wochentag/Datum/Uhrzeit] Erstellt einen Termin im Kalender Öffne [Name einer App] Öffnet eine App eurer Wahl Öffne [URL] Öffnet Webseite Zeige mir Bilder von [Suchbegriff] Startet eine Bildersuche Zeige mir Videos von/mit [Suchbegriff] Startet eine Videosuche Mache ein Foto Öffnet die Kamera-App Nimm ein Video auf Öffnet die Video-App Erhöhe die Bildschirmhelligkeit Erhöht die Bildschirmhelligkeit Reduziere/Erhöhe die Lautstärke Verringert oder erhöht die Lautstärke Mach die Taschenlampe an/aus Aktiviert die Kamera-LED Sag [Begriff/Satz] auf [Sprache] Übersetzt ein Wort oder einen Satz in eine andere Sprache und liest es vor Navigiere zu [Ortsname] / Fahre zu [Ortsname] Startet Navigation zu einem bestimmten Ort Karte von [Ortsname] Öffnet Google Maps Wie ist die Uhrzeit in [Land/Stadt] Zeigt die aktuelle Uhrzeit in einem Land oder einer Stadt an In welcher Zeitzone liegt [Stadt] Zeigt euch die Zeitzone, in der sich eine Stadt befindet Notiz [Text] Sendet eine persönliche Notiz an die eigene Mail-Adresse Wo ist der nächste [Supermarkt, Kino, Bücherei, etc.] Sucht in der Nähe des eigenen Standortes Schreibe Nachricht in Whastapp an [Name des Empfängers] Whatsapp-Nachricht schreiben Schreibe eine E-Mail an [Name des Empfängers] E-Mail schreiben Spiele [Musiktitel] Spielt ein Lied ab Textnachricht [Name] [Nachricht] SMS erstellen und versenden Rufe [Name einer Person] an Einen Kontakt aus dem Telefonbuch anrufen Zahl [Rechenoperation] Zahl Rechenaufgabe lösen [X] Prozent von [Y] Prozentrechnung [Währung] in [Währung] Währungsumrechnung Wie macht sich [Vereinsnahme] Zeigt Position eines Sportverein in der Liga-Tabelle an [Vereinsname] Zeigt das Ergebnis des letzten Spiels eines Sportvereins an Bei welchem Verein spielt [Spielername] Zeigt bei welchem Sportverein ein Spieler spielt Wann ist das nächste Spiel von [Vereinsname]? Zeigt Uhrzeit und Datum des nächsten Spiels einer Sportmannschaft Wie ist das Wetter in [Stadt/Land] Gibt aktuelles Wetter an einem bestimmten Ort an Brauche ich morgen einen Regenschirm? Informiert über die Regenwahrscheinlichkeit am nächsten Tag Wo ist mein Paket? Informiert über den Lieferstatus eines Pakets (geht nur bei Gmail-Nutzern) Einwohnerzahl [Stadt/Land] Gibt die Einwohnerzahl einer Stadt an Wie viele Kalorien hat [Lebensmittel] Gibt die Kalorienanzahl eines Lebensmittels an Was bedeutet [Begriff] Definiert einen Begriff Kinofilme in [Stadt] Zeigt welche Filme aktuell in den Kinos einer Stadt gezeigt werden Filmlänge [Filmtitel] Gibt die Länge eines Films an Regisseur [Filmtitel] Gibt den Regisseur eines Films an Wie ist die Besetzung von [Filmtitel] Zeigte eine Liste der Darsteller eines Filmes Wer ist der Autor von [Buchtitel] Zeigt den Autor eines Buches an Wie steht die Aktie von [Unternehmen] Gibt den derzeitigen Aktienkurs eines Unternehmens an Wer sind die Gründer von [Unternehmen] Gibt die Gründer eines Unternehmens an Wann wurde [Unternehmen] gegründet? Gibt das Gründungsdatum eines Unternehmens an

Letztes Update des Artikels: 10. Oktober 2016

via www.youtube.com