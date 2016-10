IBM: „Macs sind im Betrieb dreimal günstiger als Windows-PCs“

IBM-IT-Chef Fletcher Previn zieht ein Jahr nach der Einführung der Wahl zwischen Macs und Windows-PCs als Arbeitsrechner ein erstes Resümee: Macs sind bis zu dreimal günstiger als Windows-PCs.

IBM: Macs sind sind langfristig über 500 Dollar günstiger als PCs

Seit Mitte vergangenen Jahres haben IBM-Mitarbeiter die Wahl zwischen der Nutzung eines Lenovo-Thinkpads oder eines Macs. Im Zuge der Jamf Nation User Conference (JNUC) 2015, einer Apple-IT-Admin-Konferenz, berichtete IBMs IT-Chef Fletcher Previn über die ersten Erkenntnisse, die durchweg positiv ausfielen. Seine damalige Kernaussage: „Jeder Mac, den wir kaufen, spart uns Geld.“

Ein Jahr später gehört IBM mittlerweile zu den größten Unternehmenskunden Apples: Im letzten Jahr wurden etwa 30.000 Macs an Mitarbeiter ausgegeben. In diesem Jahr sind 90.000 weitere Apple-Rechner verteilt worden – unterstützt von lediglich fünf Admins. Mac-User benötigen nach Fletchers Aussagen seltener Hilfe: Obwohl Macs ungefähr 15 Prozent der im Betrieb befindlichen Rechner ausmachen, seien nur fünf Prozent des Admin-Teams für den Support erforderlich.

Laut Fletcher konnten die Annahmen, dass Macs viel teurer als Windows-Rechner seien, rasch entkräftet werden. Den Erkenntnissen IBMs zufolge sei langfristig sogar das Gegenteil der Fall. Denn Windows-Rechner würden die dreifache Anzahl an Anrufen beim Support produzieren, außerdem seien sie nach den Ausführungen des IBM-Managers dreimal teurer als Macs.

„When you add in all the software a company has to buy from Microsoft to run and manage its Windows devices, Windows PCs are three times more expensive.“

Macs bei IBM-Mitarbeitern immer beliebter

Gerade die letzte Aussage dürfte irritieren, aber je nach Modell spare IBM gegenüber einem PC in einer Lebensspanne von vier Jahren zwischen 273 und 543 US-Dollar, wenngleich die Mac-Rechner zwischen 117 und 454 US-Dollar teurer in der Anschaffung seien. Diese Kalkulation wurde mit den besten Preisen angestellt, die IBM je von Microsoft erhalten habe. „Multipliziert die Summe mit den mehr als 100.000 Macs, die IBM bis Ende dieses Jahres ausgeben wird – dann wir reden hier über massive Einsparungen.“, so Fletcher. In Zahlen: Der Betrieb von 100.000 Windows-Rechnern soll den konservativen Berechnungen IBMs zufolge 57,3 Millionen US-Dollar teurer als der Betrieb der gleichen Anzahl an Macs sein.

Unter IBM-Mitarbeitern wächst laut Fletcher die Popularität von Macs. 73 Prozent aller Angestellten wünschen sich als nächstes Gerät einen Mac. Um der großen Nachfrage nachzukommen, werden wöchentlich 1.300 neue Macs ausgegeben.

Macbook oder Thinkpad – bei IBM können die Mitarbeiter sich entscheiden. (Bild: Apple)

„Employees report a 91% satisfaction rating for their Macs.“

Mit dem Mac erhalten die Mitarbeiter laut Fletcher eine positive „Consumer Experience“ vom Augenblick der Ausgabe der Rechner an. Außerdem erhalten sie ein Workstation-Asset-Management-Tool und ein redesigntes Intranet, in dem ein Selbsthilfe-Service bereitsteht – dieser soll dem Apple-Support ähneln. Durch diese Art des Supports können die Mitarbeiter sich selbst helfen, was selbstredend Kosten spart. Auf der anderen Seite trägt es dazu bei, ein gewisses Vertrauen und Sicherheit gegenüber dem Produkt aufzubauen. Die Mitarbeiter sind laut Flechter glücklich mit der Wahlmöglichkeit: 91 Prozent sind nach einer Umfrage mit ihren Arbeits-Macs zufrieden.

IBM scheint auch bei Mobilgeräten viele Apple-Anhänger zu haben: 65 Prozent der Smartphones und Tablets laufen auf iOS, während 33 Prozent Android-Geräte sind. Es gebe aber immer noch eine Handvoll Blackberry-Fans, so Fletcher.

