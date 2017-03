Mehr als ein Pixelschubser: Mit diesen Mini-Spielen testest du dein Design-Talent

Wer einen Typografie-basierten Job ausübt, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in seinem Können unterschätzt – diese kleinen Spiele geben Einblick, wie gut du Pfadwerkzeug und Co. wirklich beherrscht.

Buchstaben hin- und herjonglieren und dann auch noch dafür sorgen, dass alles stimmig aussieht? Was einfach klingt, kann zu einer nervenaufreibenden Aufgabe werden. Aber Achtung: Hier herrscht Suchtgefahr! Wer einmal angefangen hat, sich über seine miesen Punktzahlen bei den ersten Versuchen zu ärgern, kann nicht mehr so schnell aufhören. Bei Method of Action kannst du dich ausprobieren und spielerisch lernen, wie Design funktioniert. Für alte Hasen oder Anfänger sind die Spiele daher gleichermaßen interessant.

Die Funktionsweise ist simpel: Nachdem du einen vorgegebenen Schriftzug mit entsprechender Schriftart bekommen hast, gilt es, die Buchstaben in die richtigen Abstände einzurücken. Kinderleicht? Probiert es aus. Das ist nicht das einzige Spiel dieser Art: In den anderen Games kannst du deine Fähigkeiten testen, wie gut du Farben zuordnen, Knotenpunkte verbinden und Buchstaben formen kannst. Und los!

(Screenshot: Method of Action) 1 von 5 Zur Galerie

Kennt ihr Seiten, die ähnlich funktionieren? Schreibt es uns in die Kommentare!

Ebenfalls spannend: