Nasa-Software gratis downloaden: Neuer Katalog erschienen

2014 hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa zum ersten Mal einen Software-Katalog veröffentlicht, der Studierende, Industrie, private Entwickler oder andere Regierungsbehörden mit einer Reihe von kostenlos nutzbaren Tools, Apps und Code versorgte. Jetzt ist die dritte Ausgabe der Nasa-Softwaresammlung erschienen und darin findet sich laut einer Nasa-Mitteilung eine ganze Reihe von Paketen, die erstmals veröffentlicht werden.

„Dieser Software-Katalog ist unser Art, die innovative Wirtschaft zu unterstützen, indem wir Zugang zu Tools gewähren, die sowohl von Top-Raumfahrtentwicklern, aber auch von kleinen Unternehmen, Universitäten und der Industrie täglich eingesetzt werden“, erklärt Steve Jurczyk, der für die Nasa-Organisation Space Technology Mission Directorate arbeitet. Der freie Zugang zu dieser Software könne Jobs und Umsätze bringen und sogar Leben retten.

Wirklich frei ist der Zugang zu den Programmen aber vor allem für US-amerikanische Entwickler und Programmierer. Einige der Software-Angebote sind auf den US-Markt beschränkt. In jedem Fall muss die Möglichkeit des Downloads und der Nutzung über entsprechende Formulare angefordert werden. Der Slogan „Download NASA Software for Free!“, mit dem die Raumfahrtbehörde das Projekt bewirbt, ist also mindestens mit Vorsicht zu genießen.

Der Aufwand könnte sich aber für Spezialisten durchaus lohnen: Zu den angebotenen Software-Tools gehört etwa Code, um bessere Drohnen und leisere Fluggeräte zu bauen. Zudem gibt es vergleichende Modelle für die atmosphärischen Bedingungen auf Erde, Mars, Venus und Neptun. Ein weiteres Tool macht es möglich, die Satellitenbilder von Nasa-Satelliten leichter zu durchforsten. Auch ein Spiel für raumfahrtinteressierte Schüler und Studenten gibt es, ebenso wie eine ganze Reihe von 3D-Modellen und Bilder für Bildungszwecke.

