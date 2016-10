Pixel-Phone: Warum Google jetzt Hardware baut

Google ist am Dienstag offiziell zum Hardwarehersteller geworden – aus guten Gründen. Aber ist das Pixel-Phone dafür der richtige Weg?

Strategischer Schwenk: Google wird zum Hardwarehersteller

Am Dienstag hat Google die Bombe platzen lassen, die schon seit Monaten in der Gerüchteküche vor sich hin zündelte. Google hat den Schritt gewagt, in das Smartphone-Geschäft einzusteigen und das mit gleich zwei Geräten: dem Pixel und dem Pixel XL. Neben den beiden direkten Konkurrenten zu Apples iPhones und den Flaggschiffen des Android-Platzhirschs Samsung sowie anderen Premiumherstellern, hat Google ein kleines Hardware-Portfolio vorgestellt, das zusammen ein Ökosystem formt und eine wichtige Säule für die Zukunft des Unternehmens bilden wird.

Google durch und durch: Die Rückseite der Pixel-Geräte ziert ein großes „G“. (Foto: t3n)

Google hat zugleich ein äußerst erschwingliches VR-Headset, eine Alternative zu Amazons Echo, und einen WLAN-Router sowie einen aufgebohrten Chromecast mit 4K-Unterstützung enthüllt. Im Fokus des Events lagen aber ohne Zweifel die Pixel-Geräte. Mit dem 4. Oktober beginnt laut Google ein neues Zeitalter im Unternehmen, in dem die Entwicklung und der Verkauf von Hardware eine relevante Rolle spiele und viel Geld und Ressourcen in die Hand genommen werde, damit dieser Schritt gelinge.

Ferner hieß es im Zuge des Presse-Events, dass kein Weg daran vorbeigehe, Hard- und Software Hand in Hand zu entwickeln – vor allem zu einer Zeit, in der intelligente Systeme basierend auf Machine Learning immer wichtiger werden. Die beiden Pixel-Geräte und die Google-Home-Box haben Googles Zukunft integriert: den Google Assistant, der dazu dienen soll, ein persönlicher Assistent für jeden Nutzer zu werden – quasi ein individuelles Google.

Google Home – ein weiteres neues Stück Hardware aus Mountain View. (Foto: Google)

Bei der Smartphone-Entwicklung nähert sich Google damit unzweifelhaft Apple an, die schon immer Hard- und Software perfekt aufeinander abgestimmt haben. Dadurch zeichnet Apple sich aus – und Google will das nun auch testen. Langfristig ist gar mit der Entwicklung angepasster Prozessoren zu rechnen.