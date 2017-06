Smartphone nass geworden? Die ultimativen Erste-Hilfe-Tipps bei einem Wasserschaden

Das Smartphone ist gerade ins Wasser gefallen, das Bier ist über das Handy gekippt worden – der Wasserschaden, ein Alptraum. Was jetzt? Wir haben die besten Tipps für dich zusammengefasst.

Die schlechte Nachricht gleich vorweg: Ein Wasserschaden wird von keinem Hersteller als Garantiefall anerkannt. Deshalb heißt es bei einem unfreiwilligen Tauchgang des digitalen Begleiters auch vor allem eines: schnell reagieren. Wie schnell und mit welcher Gewissheit ein Schaden auftritt, hängt davon ab, welche Feuchtigkeit und welche Menge in welchem Zeitraum in das Gerät eingedrungen ist.

Was du tun kannst, um dein Smartphone trotz Wasserkontakt noch zu retten oder zumindest seine Lebenszeit noch etwas zu verlängern, haben wir für dich zusammengefasst – auch was du besser nicht tun solltest.

Smartphone und Wasser, keine gute Kombination. (Foto: © benjaminnolte - Fotolia.com)

Wasserschaden: Kontroverses Thema

Können Geräte, die mit Feuchtigkeit in Berührung kommen, noch gerettet werden, kann ein Endverbraucher in so einem Fall noch selbst Hand anlegen, oder gibt man ein Gerät gleich beim Experten ab und lässt die Finger davon? Gerettet werden kann ein feuchtes Gerät manchmal nur für einen kurzen Zeitraum: Spricht man mit Service-Centern und Elektronikern, ist schnell herauszuhören, dass die Experten solchen Geräten nicht mehr vertrauen. Arbeiten, die durchgeführt werden um das Gerät zu „retten", werden unter Umständen als Zeitverschwendung, bestenfalls als kurzfristiges Wiederbeleben vor dem endgültigen Ableben betrachtet. Manchmal allerdings lässt sich der Kauf eines neuen Gerätes noch hinauszögern, wenn dann das angeschlagene Gerät dank weniger Rettungsmaßnahmen noch etwas länger durchhält: Das mag dann für den Elektronik-Experten kein „Reparieren“ sein und wenig professionell – aber für den Endverbraucher waren die Rettungsmaßnahmen trotzdem hilfreich. Auch wenn das Gerät nicht endgültig repariert ist.

Was geht eigentlich bei Wasserschäden kaputt? Nun, es können unterschiedliche Defekte auftreten: Beispielsweise Kurzschlüsse direkt beim Kontakt mit der Flüssigkeit oder auch später auftretende Kurzschlüsse durch Korrosion, die durch Verunreinigungen oder zurückbleibende Feuchtigkeit entsteht.