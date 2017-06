Smartphones machen dumm und unkonzentriert, auch wenn man sie gar nicht nutzt

Wissenschaftler der Universität von Texas haben herausgefunden, dass schon die reine Anwesenheit von Smartphones die Denk- und Konzentrationsfähigkeit beeinträchtig – sogar wenn das Gerät aus ist.

Smartphones tragen ihren Namen offenbar zu Unrecht, zumindest wenn man annimmt, dass sie uns Nutzer schlauer machen. Glaubt man einer Studie mit rund 800 Smartphone-Nutzern, die an der Universität von Texas in Austin durchgeführt wurde, dann macht uns das schiere Vorhandensein des Smartphones bereits dümmer und weniger konzentriert.

Studie zu Smartphones: Drei Versuchsgruppen

Dazu ließen die Wissenschaftler die Probanden einige computerbasierte Tests durchführen, für die die volle Konzentration erforderlich war. Dabei wurden die Probanden gebeten, entweder ihr Smartphone mit dem Display nach unten auf den Tisch zu legen, in ihrer Tasche zu verstauen oder im Nebenraum zu lassen. In allen drei Fällen waren die Tonsignale ausgeschaltet.

Am schlechtesten in Sachen Konzentration und Gedankenleistung schnitten die Nutzer ab, die ihr Smartphone auf dem Tisch behalten sollten, deutlich besser diejenigen mit dem Smartphone in der Tasche und noch ein wenig besser diejenigen, deren Smartphone im Nebenraum lag. „Man denkt nicht bewusst an das Smartphone, aber dieser Denkprozess, nicht an das Smartphone zu denken, benötigt ebenfalls einen Teil der kognitiven Ressourcen, erklärt McCombs Assistant Professor Adrian Ward.

Tipps für konzentriertes Arbeiten ohne Smartphones

Die Forscher fanden heraus, dass die reine Möglichkeit, das Smartphone in Reichweite zu haben, sie bereits daran hindere, sich zu konzentrieren und geistige Aufgaben zu lösen, weil unser Gehirn sich dazu ermahnen müsse, aktiv zu arbeiten und eben nicht aufs Telefon zu schauen. „Die Anwesenheit des Smartphones hat schon ausgereicht, um die kognitiven Fähigkeiten der Probanden zu reduzieren“, erklärt Ward.

Wer also konzentriert arbeiten will, sollte seine mobilen Geräte daher bestenfalls woanders deponieren und vor allem alle störenden Signaltöne ausschalten, um seine Konzentration zu fördern. Sinnvoll kann es auch sein, sofern man für seine Arbeit keine Internetleitung benötigt, dass man diese einfach abstellt, um zu verhindern, dass man „nur mal eben schnell etwas nachschaut”. Berücksichtigt man diese Erkenntnis, dürften auch Meetings ohne Smartphones im Konferenzraum produktiver sein – auch wenn die Studie sich mit dieser Frage nicht explizit beschäftigt hat.

Die vollständige Studie kann beim Journal of the Association of Consumer Research herunter geladen werden.

