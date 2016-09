SpaceX: 80 Tage für den Flug zum Mars, 100 Menschen kommen mit

Gestern stellte SpaceX Gründer und CEO Elon Musk beim Internationalen Astronautischen Kongress in Guadalajara, Mexiko, Details zum „Interplanetary Transport System“ vor.

2025 bringt SpaceX erste Menschen zum Mars

80 bis 150 Tage dauert die Reise zum Mars, 100 Menschen können mit an Bord kommen. Die Präsentation erinnerte an das Setting eines Apple-Events, Interessierte konnten das Event etwa aber auch auf Facebook Live mitverfolgen.

Das Raumschiff, für den Flug zum Mars, ist als „Big Fucking Spaceship“ bekannt, das erste wird vermutlich den Namen „Heart of Gold“ tragen. Die Rakete dazu nennt sich „Big Fucking Rocket“. Das Ziel ist es in der Zukunft bis zu 200 oder mehr Menschen pro Flug mitnehmen zu können. Am Anfang wird man sich aber mit 100 zufrieden geben müssen. In der Zukunft soll die Reisezeit auch auf 30 Tage reduziert werden.

Die Reisegeschwindigkeit beträgt in etwa 100.000 km/h und die Außentemperatur des Schiffs beträgt rund 1600 Grad Celsius beim Eintritt in die Atmosphäre des Mars.

Der Flug zum roten Planeten soll 2025 erstmals mit Menschen durchgeführt werden. (Bild: SpaceX)

SpaceX will Stadt am Mars einrichten

Das Raumschiff soll am Mars wieder betankt werden, dabei könnten sogar die natürlichen Ressourcen des roten Planeten genutzt werden. Um den Trip unterhaltsamer zu machen, soll das Raumschiff mit Zero-Gravity-Spielen und anderen Games, Filmen, Kabinen und einem Restaurant ausgestattet sein.

Ziel ist es, so Musk, eine langfristige Kolonie am Mars einzurichten. Führt man 20 bis 50 Trips durch, wird es etwa 40 bis 100 Jahre dauern, dass eigenständiges Leben mit einer Million Menschen am Mars existiert, denn auf der Erde werden die Menschen aussterben, glaubt Musk.

12m rocket booster diameter, 17m spaceship diameter, 122 m stack height — Elon Musk (@elonmusk) September 27, 2016

Musk merkte außerdem an, dass es eine etwas größeres Risiko gibt am Mars an Krebs zu erkranken als auf der Erde. Sie planen aber eine Art Schutzschild. Viel mehr genaue Informationen wie die Kolonie überleben wird, gab Musk nicht bekannt.

Menschen, die zum Mars aufbrechen, sollen auch die Möglichkeit bekommen wieder zur Erde zurückzukehren. Musk hält fest, dass zu Beginn besser keine Kinder mitfliegen, da das Risiko da ist, dass man am Weg stirbt. Menschen müssen sich nur wenige Tage in einem Training auf den Trip vorbereiten, so Musk weiter.

Knapp eine Stunde vor Beginn der Präsentation in Mexiko wurde auch ein Video online gestellt, das die Mission noch einmal näher erklärt:

In diesem Kontext auch interessant: Space-X-Rakete explodiert – erster Facebook-Satellit geht in Flammen auf