16 Tools für Online-Umfragen: Diese Helfer erleichtern Befragungen

Ob für Feedback über eure App oder Website oder viele andere Einsatzzwecke: Online-Umfragen ermöglichen einfache Befragungen. Wir haben uns 15 Tools angesehen und stellen sie euch vor.

Tools für Online-Umfragen: Von simpel bis umfangreich

Wer kennt sie nicht, die vielen Online-Umfragen, die einem im Stream der sozialen Netzwerke begegnen. Ob für die Forschung zu einer wissenschaftlichen Arbeit oder für das Feedback an einen App-Entwickler: Tools für Online-Befragungen machen Feedback einfach. Nicht jeder muss das Rad aber neu erfinden, zur einfachen Erstellung von Online-Umfragen gibt es viele praktische Tools. 15 davon stellen wir euch in diesem Artikel kurz vor.

1. Polldaddy

Von Automattic, der Firma hinter Wordpress, stammt das Umfrage-Tool Polldaddy. (Screenshot: polldaddy.com)

Einer der bekanntesten Vertreter im Umfrage-Bereich ist zweifelsohne Polldaddy. Mit dem Tool lassen sich mit einem einfachen Interface auch sehr umfangreiche Befragungen realisieren. Das Tool von der Firma Automattic, die auch hinter dem Content-Management-System Wordpress steckt, bringt einen einfachen Editor zum Erstellen der Umfrage mit. Neben dem Anpassen des Umfragen-Designs ist auch die einfache Einbindung von Medien-Inhalten möglich, ebenso wie der Export der Ergebnisse als Excel-, PDF-, Google-Doc und XML-Datei. Zu den Möglichkeiten der kostenlosen Version kommen in den Pro-Paketen noch Features wie die Individualisierung des CSS oder die Nutzung einer eigenen Domain hinzu.

2. Doodle

Ebenso ein alter Hut in diesem Bereich: Doodle. Für Terminumfragen sicherlich der Platzhirsch. Nutzer können ganz einfach eine Terminumfrage erstellen und diese mit anderen teilen. Um Terminkonflikte zu vermeiden, arbeitet Doodle problemlos mit vielen Kalenderanbietern zusammen. Beim Pro-Account gibt's ein eigenes Branding und Werbefreiheit.

3. Freesurveycreator

Simpel und schick: Anders als andere Tools für Online-Umfragen kann mit dem Freesurveycreator nur eine Frage erstellt werden, die in die eigene Website eingebunden wird. (Screenshot: freesurveycreator.com)

Ganz simpel und schick kommt der Freesurveycreator daher. Mit ihm lässt sich mit wenigen Klicks eine einzige Frage erstellen, die in die eigene Website eingebunden werden kann. Nach den wenigen Schritten, mit denen der Nutzer die Frage und dessen Aussehen erstellt, kommt der Code zum Einbinden per Mail. Gewählt werden kann zwischen dunklem und hellen Layout und zwischen einer Multiple-Choice- und einer Text-Antwort.

4. Online-Umfragen per Google-Docs-Formular

Eine für Google-Nutzer naheliegende und einfache Möglichkeit: eine Umfrage per Google-Docs-Formular. Die Antworten lassen sich in einer neuen Google-Docs-Tabelle oder in einer neuen Spalte einer bestehenden Tabelle speichern. Der Nutzer kann verschiedene Designs auswählen und mit wenigen Klicks neue Elemente hinzufügen. Wie die anderen Google-Docs-Anwendungen auch ist das Erstellen von Umfragen per Formular kostenlos.

5. Survmetrics

Schick, leicht und responsive Design an Bord: Auch ohne Design-Kenntnisse lassen sich mit Survmetrics schicke Umfragen erstellen. (Screenshot: survmetrics.com)

Schick, leicht und responsive Design – diese drei Schlagwörter kennzeichnen die Highlights von Survmetrics. Wie viele andere auch bringt das Tool einfache Bedienung und vorgefertigte Templates mit. Neben umfangreichen Testmöglichkeiten vor dem Live-Stellen der eigenen Umfrage könnt ihr eure Befragung auch direkt über ein soziales Netzwerk teilen. In den kostenpflichtigen Accounts gibt es mehr Frage-Typen und mehr Logik.

6. Limesurvey

Freunde von Open-Source-Software oder eigenem Hosting kommen mit Limesurvey auf ihre Kosten. Das Tool zum selber hosten speichert also alle Daten auf dem eigenen Server. Praktisch ist vor allem die umfangreiche Benutzerverwaltung. Damit kann granular für jeden Nutzer festgelegt werden, welche Umfragen bearbeitet werden dürfen. Eine Import-Möglichkeit von E-Mail-Adressen ermöglicht das einfache Verbreiten der eigenen Umfrage.

7. Twtpoll

Umfragen mit Authentifizierung per Twitter, Facebook oder IP-Adresse: Twtpoll macht's möglich. (Screenshot: twtpoll.com)

Vor allem auf Social-Media-Umfragen spezialisiert sich das Tool namens Twtpoll. Bei der Erstellung einer Umfrage kann ausgewählt werden, ob Nutzer sich per Twitter oder Facebook authentifizieren müssen oder ob ein Tracking anhand der IP-Adresse stattfinden soll, um doppelte Teilnahmen zu vermeiden. Beim Erstellen der Fragen gibt es vielfältige Möglichkeiten. Ob Fotos, Videos, Texte oder auch Twitter-Nutzer eingebunden werden sollen oder wann ein bestimmter Bereich nach bestimmten Antworten übersprungen werden soll – das sind nur einige der vielen Möglichkeiten. Ergebnisse können öffentlich einsehbar gemacht, aber auch einfach privat bleiben und als CSV-Datei exportiert werden.

8. Typeform

Ob Umfrage oder Formular – Typeform kommt mit benutzerfreundlicher Usability daher. Natürlich lassen sich auch mit diesem Dienst viele verschiedene Formulare und Umfragen erstellen, aber vor allem der praktische Aspekt der Tastatur-Navigation durch die Umfragen sticht hervor. Auch praktisch: die Visualisierung, die dem Nutzer jede Entscheidung zeigt. Für mobile Geräte sind die Umfragen angepasst und für die Erstellung verschiedene Templates wählbar.

9. Surveygizmo

Spaß bei der Sache darf laut Surveygizmo auch bei Umfragen nicht fehlen. Das hat sich das Team auf die Fahne geschrieben und viele Features dazugepackt. (Screenshot: surveygizmo.com)

Spaß haben – selbst bei sehr ausführlichen Umfragen: Das hat sich das Team von Surveygizmo auf die Fahne geschrieben. Durch die vielen verschiedenen Frage-Möglichkeiten und Plattformen, für die die Anwendung zur Verfügung steht, wird das Tool nahezu zum Alleskönner. Um die ganze Feature-Liste zu lesen, muss man einige Zeit scrollen. Sie bietet aber eine gute Übersicht über die Pakete, die bei 15 US-Dollar im Monat beginnen und beispielsweise E-Mail-Einladungen und unbegrenzte Antworten ermöglichen.

10. Wedgies

Ob für die eigene Website, Facebook, Twitter oder Tumblr: Wedgies ermöglicht es euch, Umfragen für sämtliche Kanäle zu erstellen. Das Tool kann einfach in die eigene Website eingebunden, aber auch auf sozialen Netzwerken genutzt werden. Für soziale Netzwerke generiert Wedgies Links, sodass die Nutzer dort mit nur einem Klick abstimmen können. Zum Einbinden in die eigene Website steht ein Widget bereit. Natürlich sind auch umfangreiche Statistiken für den Ersteller verfügbar. Preislich geht das Tool bei 15 US-Dollar im Monat los.

11. Pinpoll: Umfragen in die eigene Website einbinden

Pinpoll hat sich auf kleinere Umfragen spezialisiert. (Screenshot: Pinpoli)

„Menschen lieben es, im Internet ihre Meinung kundzutun, solange sie das behandelte Thema interessiert und dabei gleichzeitig erfahren, was andere darüber denken“, sagt einer der Pinpoll-Gründer. Das Linzer Startup konzentriert sich im Gegensatz zu den großen Mitbewerbern wie Polldaddy, Surveymonkey und Co. aber auf kleinere Meinungsumfragen. Praktisch dabei ist, dass sich jede Umfrage in die eigene Website einbinden lässt. Preislich gibt es ein kostenloses, feature-begrenztes Modell, ab neun Euro pro Monat kommen weitere Funktionen dazu.

12. Easyfeedback: Umfragen gestalten mit Live-Ansicht

Auch der Dienst Easyfeedback eignet sich für Umfragen jeder Art – von einfach bis umfangreich. Für den einfachen Einstieg bietet das Tool eine Live-Ansicht. Sowohl beim Konfigurieren des Layouts als auch beim Erstellen des Fragebogens zeigt sie die Resultate live an. Besonderen Wert legt Easyfeedback auch auf den Datenschutz, alle Daten liegen auf einem Server in Deutschland. Anders als die Konkurrenz setzt Easyfeedback beim Preis nicht auf ein Abo-Modell, damit auch einmalige Umfragen kein Problem darstellen. Beim günstigsten Modell sind eine Umfrage, 1.000 Teilnehmer, unbegrenzte Fragen und drei Monate Laufzeit enthalten. Die Preismodelle starten bei 149 Euro, satten Rabatt gibt es dabei für Studenten, die für das günstige Modell nur 29 Euro zahlen.

13. Opinary

Vor allem für Publisher ist Opinary interessant. Das Umfrage-Tool ermöglicht es, Umfragen direkt auf Webseiten einzubinden. Dabei gibt es die üblichen Frage-Optionen und Nutzer bekommen direkt einen Überblick darüber, wie andere abgestimmt haben. Unternehmen können Werbung im Tool schalten, an der Publisher beteiligt werden. Opinary hat sich zum Ziel gemacht, die Verweildauer von Nutzern auf Webseiten zu erhöhen.

14. Wufoo: Über die Umfragen hinaus

Mit Wufoo lassen sich viele unterschiedliche Formulare erstellen. (Screenshot: Wufoo)

Wufoo bietet neben der Erstellung von Umfragen ebenso die Möglichkeit, Kontakt- oder Einladungsformulare zu kreieren. Zusätzlich zu einem Echtzeit-Report gibt es auch einen E-Mail-Bericht. Für die Verbreitung der Umfrage kann sie in die eigene Website eingebunden werden. Auch eine REST-API steht zur Verfügung. Reicht die Gratis-Version mit einem Nutzer, drei Formularen, drei Reports und zehn Feldern nicht mehr aus, kann auf eins der Pro-Modelle gewechselt werden, die die Limitierungen nach und nach aufheben und zusätzliche Features hinzufügen. Los geht’s ab 14,95 US-Dollar im Monat.

15. So Go Survey: Das IFTTT der Online-Umfragen

Neben den üblichen Umfrage-Funktionen sticht So Go Survey vor allem mit einem hervor: den sogenannten „Rules and Alerts“. Wird ein bestimmter Zustand erreicht, erhält der Umfrage-Ersteller direkt eine Notification. So kann man sich einfach über das Überschreiten einer Teilnehmergrenze benachrichtigen lassen oder auch direkt mit Nutzern kommunizieren, wenn diese ein negatives Feedback oder ähnliches abgeben. Abgesehen vom kostenlosen Modell geht es mit mehr Features und Teilnehmern bei 13 US-Dollar im Monat los. Außerdem gibt es kostenlose Accounts für Studenten oder Non-Profit-Organisationen.

Dieser Artikel wurde ursprünglich im Jahr 2015 veröffentlicht und am 11. Oktober 2017 aktualisiert.

Welche Umfrage-Tools nutzt ihr?