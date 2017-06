Witzig, versaut, frech: Wenn t3n-Leser sich mit dem Whatsapp-Newsletter unterhalten (Teil 2)

Unser t3n-Newsletter auf Whatsapp ist heißgeliebt. Einige suchen sogar den direkten Kontakt und wollen reden, reden, reden. Was dabei so rumkommt? Lest selbst.

Witzig, versaut und manchmal auch ganz schön frech: Vor fast einem Jahr haben wir einen Artikel über Whatsapp-Nachrichten von Lesern veröffentlicht, die unseren Messenger-Service abonniert haben. Den Beitrag habt ihr geliebt und insofern möchten wir – fast ein Jahr später – einen zweiten Einblick in den Maschinenraum gewähren. Auch diesmal erreichten uns konkrete Fragen und häufig versehentlich verschickte Irrläufer, die wir selbstverständlich beantworten. Es sind gut drei bis vier dieser Chats, die wir täglich führen und aufklären. Verglichen mit den tausenden Abonnenten, die unsere t3n-Artikel über diesen Weg erhalten, ist das natürlich wenig – dennoch zaubern sie uns jedes Mal wieder ein Lächeln auf die Lippen. Hier eine kleine Auswahl im Rahmen des zweiten Teils. Viel Spaß damit! Oft wollen Leser uns zum Lachen bringen – manchmal mit platten Witzen. Aber wir sind ja nicht so! Da jagt manchmal ein Alt-Herren-Witz den nächsten. Bloß hier verstehen wir wirklich keinen Spaß mehr! Manchmal machen wir uns aber auch ernsthaft Sorgen! Umso schöner, wenn schräge Nachrichten dann von ganz alleine aufgeklärt werden! Schön ist auch, wenn Leser uns mit in den Urlaub nehmen... ... oder uns stolz die neuesten Spielzeuge zeigen... ... oder wir bei den Mathe-Hausaufgaben helfen können! Wozu sind gute Freunde denn da, oder? Oh wait! Wir freuen uns jedenfalls über eure zahlreichen Nachrichten! Bis zum nächsten Jahr! Und übrigens, wenn ihr unserem Newsletter abonnieren wollt, dann folgt einfach dem Beitrag „t3n-News gibt’s jetzt auch per Whatsapp – und so einfach geht das!“ Wir verschicken pro Tag drei Nachrichten, die von unseren Chefs vom Dienst handverlesen sind – „with loads of cvd-love“, fügt einer hinzu.