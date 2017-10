Android-Kalender: Die 10 besten Apps zur Terminplanung

Kalender-Apps für Android gibt es in einer beinahe unüberschaubaren Anzahl. Um euch die Auswahl zu erleichtern, haben wir zehn der interessantesten dieser Apps für euch herausgesucht.

Die Zeiten, in denen wir unser Mobiltelefon ausschließlich zur Kommunikation verwendet haben, sind schon lange vorbei. Heute ist unser Smartphone nicht zuletzt auch instrumental in der Organisation unseres gesamten Lebens. Eine besondere Rolle spielen Kalender-Apps, mit denen wir unsere Termine planen und die uns über anstehende Meetings oder auch Geburtstage auf dem Laufenden halten.

Als Android-Nutzer habt ihr die Qual der Wahl: Gleich mehrere Dutzende Anbieter wollen euch dabei helfen, Ordnung in euren Tagesablauf zu bringen. Um euch die Auswahl eines geeigneten Kalenders etwas zu vereinfachen, haben wir euch im Folgenden zehn der besten Kalender-Apps für die Android-Plattform herausgesucht.

Die 10 besten Kalender-Apps für Android

Google Kalender

Auch Google selbst bietet eine sinnvolle Kalender-App für Android an. (Screenshot: Google)

Wer ein Android-Smartphone oder -Tablet besitzt, der nutzt in vielen Fällen auch einen Google-Account. Daher kommen wir nicht umhin, auch die offizielle Kalender-App von Google in diese Übersicht aufzunehmen. Naturgemäß ist die Integration in die Google-Dienste hervorragend gelöst. Das Interface ist ansprechend und es gibt ein scrollbares Widget zur Anzeige eurer Termine auf dem Homescreen.

Wave

Kalender-Apps für Android: Wave unterstützt Smartphones, Tablets und Wearables. (Grafik: Wave)

Wave überzeugt vor allem durch sein schickes Design im Material-Design-Look. Die App funktioniert nicht nur auf dem Smartphone und Tablet, sondern unterstützt auch Android-Wear-Smartwatches. Wave synchronisiert sich mit Google, Exchange, Hotmail, Outlook und Facebook. Ebenfalls integriert ist ein Aufgaben-Manager, der sich mit Google Task synchronisiert.

Microsoft Outlook

Microsoft integriert die Funktionen des Sunrise Kalenders in die Outlook-App. (Screenshot: Play-Store)

In der ursprünglichen Fassung dieses Artikel war noch der Sunrise Kalender aufgeführt. Nach der Übernahme durch Microsoft wurde die App zwar eingestampft, ihre Funktionen leben aber mittlerweile in Outlook weiter. Außerdem stecken in der App die To-do-Listen von Wunderlist und die Technik des ebenfalls übernommenen E-Mail-Clients Acompli. Microsoft bietet damit eine interessante App für alle an, die Terminverwaltung, E-Mails und Aufgabenlisten gerne unter einer gemeinsamen Oberfläche vorfinden.

Cloudcal

Android-Kalender-App: Durch die farbigen Ringe bringt Cloudcal Übersichtlichkeit in euren Tag. (Screenshot: Google-Play-Store)

Cloudcal kombiniert einen Kalender und eine To-do-Liste. Der Clou an dem Programm ist die Farbkodierung: Anhand unterschiedlicher farbiger Ringe sollt ihr auf einen Blick sehen, wie ausgeplant euer Tag ist. Gleichzeitig unterstützt die App neben dem Google-Kalender und Outlook Exchange auch die direkte Integration von Facebook, Evernote, Meetup und Eventbrite. Gemeinsam mit den verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten bietet Cloudcal damit eine interessante Alternative zur Kalender-Konkurrenz.

Upto

Auf den ersten Blick ist Upto nicht mehr als ein weiterer schicker Kalender für euer Android-Smartphone. Was die App jedoch von ihren Konkurrenten unterscheidet, ist eine Funktion zum einfachen Teilen von Kalendern. So könnt ihr beispielsweise auf einfache Art und Weise ganze Kalender mit eurem Team oder euren Freunden teilen oder ihren Kalendern folgen. Neben der Android-App gibt es Upto auch für iOS und als Chrome-Erweiterung für die Web-Version des Google-Kalenders.

A-Calendar

Kalender-Apps für Android: Power-User sollten einen Blick auf A-Calendar werfen. (Screenshot: Play-Store)

Die Kalender-App ist vielleicht nicht die hübscheste in dieser Übersicht, dafür bietet sie einige sehr praktische Funktionen für Power-User. In der Wochen- und der Tagesansicht wird beispielsweise immer noch in klein die Monatsansicht angezeigt. So müsst ihr nicht ständig zwischen den verschiedenen Ansichten hin- und herwechseln. Außerdem gibt es auch verschiedene Widgets zur Anzeige eures Kalenders auf dem Homescreen.

Cal: Any.do-Kalender

Cal integriert eure Any.do-Aufgabenliste in den Kalender. (Grafik: Any.do)

Cal ist der perfekte Kalender für alle, die den Task-Manager Any.do einsetzen. Die App stammt von denselben Entwicklern und integriert eure Aufgaben direkt in den Kalender. Unnötiger Wechsel zwischen zwei Apps wird damit vermieden und ihr habt alle wichtigen Termine und Aufgaben an einer übersichtlichen Stelle.

Business Calendar 2

Kalender-Apps: Business Calendar 2 erstrahlt im neuen Look. (Screenshot: Play-Store)

Wer eine umfangreiche Kalender-App mit vielen Funktionen und praktischen Widgets sucht, der sollte sich auch den Business Calendar 2 anschauen. Der Nachfolger des populären Business Calendars bietet unter anderem eine Wettervorhersage und die Möglichkeit, Termine per Drag-and-Drop zu verschieben.

Jorte

Today Kalender

Der Today Kalender ist eine überarbeitete Fassung des Stock-Kalenders für Android. (Screenshot: Play-Store)

Vor allem wer viel Wert auf umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten legt, dürfte mit Jorte viel Freude haben. Hintergründe und Icons könnt ihr hier nach euren eigenen Vorlieben anpassen. Über einen integrierten Store stehen weitere Themes und Icon-Sets zum Download bereit. Außerdem bietet Jorte aber natürlich auch alle wichtigen Funktionen, die wir von einer Kalender-App erwarten.

Beim Today Kalender handelt es sich um eine aufgehübschte Fassung des Stock-Kalenders. Auch am Funktionsumfang hat der Macher gefeilt – so wurde beispielsweise die Monatsansicht um die Agenda-Liste ergänzt, um alles im Blick zu haben. Außerdem gibt es auch eine Reihe von schicken Kalender-Widgets.

Anzeige

Fazit: Welches ist die beste Kalender-App für Android?

Ohne euch genauer zu kennen, ist es nicht wirklich möglich, eine eindeutige Aussage darüber zu treffen, welche Kalender-App die beste für euch wäre. Jede der zehn hier aufgelisteten Apps bietet ihre eigenen Vor- und Nachteile. Letztlich müsst ihr entscheiden, welche Funktionen für euch am wichtigsten sind. Ihren eigentlichen Zweck erfüllt aber jede der Apps.

Solltet ihr auch nach einem alternativen E-Mail-Client suchen, dann schaut euch doch unseren Artikel „Nicht Gmail: 7 alternative E-Mail-Apps für Android-Gadgets“ an.

Letztes Update des Artikels: 13. Oktober 2017