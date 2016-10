Bluetooth-Speaker im Test: 11 schicke und portable Boxen mit mächtig Wumms

Egal ob Laptop, Smartphone oder Tablet: Die verbauten Lautsprecher eignen sich selten, um einen ganzen Raum zu beschallen. Wir haben elf Bluetooth-Speaker für unterwegs und daheim getestet.

Bluetooth-Speaker sind mittlerweile schon für weit unter 100 Euro erhältlich, allerdings ist derartige Hardware in den meisten Fällen nicht zu empfehlen. Selbst wenn ihr nicht zu großen Wert auf Klang und Qualität legt, solltet ihr die Finger von entsprechenden Lautsprechern lassen, um Enttäuschungen zu vermeiden. Die fünf Boxen zwischen 90 und 160 Euro, die wir getestet haben, sind der SoundLink Mini von Bose, die Jambox und die die Mini Jambox von Jawbone, The Blaster von Nixon und die Boom Box von Ultimate Ears.

Die kompakten Boxen findet ihr auf dieser Seite. Interessiert ihr euch für etwas größere Vertreter, die ihr ohne Probleme zumindest in den eigenen vier Wänden mobil einsetzen könnt, geht es hier lang:

Bluetooth-Speaker eignen sich nicht nur für die eigenen vier Wände. Viele Lautsprecher lassen sich auch einfach mitnehmen. (Bild: Bose)

Bluetooth-Speaker? Wozu?

Bluetooth-Speaker lassen sich auf vielfältige Art nutzen. Egal, ob bei der Party daheim, beim Grillen im Freien oder sogar als Autoradio-Ersatz – so wie bei Kollege Luca: Bluetooth-Speaker verfügen über ausreichend Wumms, um mit mehreren Leuten Musik zu hören. Die getesteten Boxen lassen sich zwar auch mit einem Rechner oder Laptop koppeln, aber ihre Stärke spielen sie besonders gemeinsam mit einem Smartphone oder Tablet aus. In der Regel verfügen diese Geräte nämlich nur über sehr kleine Lautsprecher, die nicht unbedingt mit hochwertiger und satter Wiedergabe glänzen.

Praktisch an den portablen Lautsprechern ist, dass sie mit einem Akku betrieben werden und damit überall dabei sein können. Alle von uns getesteten Geräte sind zumindest so kompakt, dass sie locker in einem Rucksack Platz finden. Trotz der vergleichsweise geringen Abmessungen bieten einige der Lautsprecher einen überraschend guten und lauten Klang. Es versteht sich von selbst, dass die kleinen Boxen nicht mit einer guten Stereoanlage Schritt halten können, aber wie viel Bass beispielsweise eine Jambox bietet, ist schon beeindruckend.

Bluetooth-Speaker: Ohren auf beim Boxenkauf

Egal, ob ihr euch nun für sehr günstige Lautsprecher interessiert oder für höherpreisige – ihr solltet vor dem Kauf ein paar Aspekte beachten. Zum einen spielt die Größe der Boxen selbst eine Rolle. Wollt ihr den Lautsprecher ausschließlich in den eigenen vier Wänden betreiben, darf er ruhig ein bisschen größer sein – zumindest, wenn er dann auch entsprechend besseren Sound liefert. Soll der Speaker allerdings auch mal im Park mit von der Partie sein, bietet sich ein kompakteres Modell an. Apropos Portabilität: Die Laufzeit der Akkus spielt ebenfalls eine große Rolle. Legt ihr Wert auf ein mobiles Gerät, sollte sie mindestens zwischen sechs und sieben Stunden betragen.

Bluetooth-Speaker ist nicht gleich Bluetooth-Speaker. Besonders in Sachen Soundqualität unterscheiden sich die Testgeräte teils erheblich. (Bild: Ultimate Ears).

Eins der Hauptauswahlkriterien beim Kauf einer derartigen Box ist natürlich die Audioqualität. Auch wenn wir euch Auskunft zum Sound der von uns getesteten Boxen geben, ist das recht subjektiv. Was uns gefällt, muss nicht zwangsläufig auch in euren Ohren gut klingen. Wenn möglich, solltet ihr also die Lautsprecher selbst ausprobieren. Achtet besonders darauf, wie die Soundqualität bei geringeren Lautstärken ist – das ist bezüglich der Klangqualität eines Lautsprechers wesentlich aussagekräftiger als die volle Dröhnung.

Zwar ist davon auszugehen, dass eine Box sich mit dem eigenen Smartphone oder Tablet koppeln lässt, dennoch solltet ihr vor dem Kauf sicherstellen, dass das Gerät kompatibel ist. Sinnvoll ist es zudem, einen Lautsprecher zu wählen, der auch über einen Klinken-Eingang verfügt, sofern ihr die Box auch mit Geräten betreiben wollt, die nicht über Bluetooth verfügen.

Bose SoundLink Mini II

Bose ist bekannt für hochpreisige Audiolösungen und genießt bei vielen Nutzern den Ruf, hochwertige Lautsprecher herzustellen. Zumindest Letzteres trifft auch auf den SoundLink Mini II (Affiliate-Link) zu – die Audioqualität weiß durchaus zu überzeugen.

Die SoundLink Mini von Bose überzeugt besonders durch ihren hochwertigen Sound. (Bild: Bose)

Der Bluetooth-Speaker von Bose ist leicht und so kompakt (18 mal fünf Zentimeter), dass er ohne Probleme mitgenommen werden kann. Das Gerät ist hochwertig verarbeitet und macht einen robusten Eindruck. Dafür sorgen Aluminium- und Metallbauteile in Kombination mit Gummi.

Trotz der geringen Abmessungen überzeugt der SoundLink Mini durch eine wirklich tolle Wiedergabe. Bei geringer Lautstärke klingt die Box ausgeglichen und reich an Details – ein gutes Zeichen. Dreht ihr den Winzling auf, spielt er seine ganze Kraft und Dynamik aus. Bei zu hoher Lautstärke kommt es zu Verzerrungen, die allerdings marginaler Gestalt sind. Der SoundLink ist sehr basslastig – für empfindliche Ohren manchmal vielleicht sogar zu sehr.

Die Box von Bose speichert bis zu sechs unterschiedliche Geräte, die ihr mit dem SoundLink koppeln könnt. Der Lautsprecher bringt eine Reihe von Tasten für die Bedienung, LEDs für die unterschiedlichen Funktionen und eine Anzeige für den Ladestand mit. Der Akku hält rund sieben Stunden, leider aber kann die Box nicht via USB geladen werden. Dafür liegt dem Lautsprecher eine Ladestation bei.

Pro: überragender Sound, wertige Verarbeitung, geringe Abmessungen

überragender Sound, wertige Verarbeitung, geringe Abmessungen Contra: kein Pairing mehrerer Boxen

kein Pairing mehrerer Boxen Preis: 200 Euro

Jawbone Jambox

Die Jambox von Jawbone (Affiliate-Link) kann ohne Weiteres als Vorreiter für stylische und kompakte Bluetooth-Speaker bezeichnet werden. Auch wenn die Original-Jambox mittlerweile nicht mehr offiziell angeboten wird, ist sie in diversen Shops noch erhältlich. Mit rund 130 Euro ist sie recht erschwinglich, besonders unter Berücksichtigung der Features und Funktionen.

Viel Technik auf wenig Raum: der Bluetooth-Speaker Jambox. (Bild: Jawbone).

Die Jambox ist nicht nur kompakt, sondern auch schick designt. Sie misst 15 x 6 x 4 Zentimeter und bringt nur 350 Gramm auf die Waage. Der Lautsprecher ist in diversen Farben erhältlich und macht mit seiner robusten Bauweise einen wertigen Eindruck.

Ähnlich wie beim getesteten Bose-Modell besticht auch die Jambox durch eine Audioqualität, die man bei den geringen Abmessungen nicht für möglich hält. Eine respektable Dynamik, kraftvolle Bässe und ordentliche Lautstärke sprechen für die kleine Krawallschachtel. Eine Besonderheit bei der Jambox besteht darin, dass der Sound in der Qualität und Intensität abweicht, je nachdem, auf welchem Untergrund ihr sie abstellt.

Die Jambox bietet eine Reihe besonderer Funktionen. So bietet die Full-Duplex-Freisprecheinrichtung beispielsweise eine automatische Rauschreduktion und der Akku, der per Micro-USB geladen werden kann, hält rund neun Stunden. Die Jambox kann über die vorhandenen Knöpfe gut gesteuert werden, praktischer ist das allerdings mit der dazugehörigen Jawbone-App via Smartphone oder Tablet. Hier habt ihr dann auch eine Ladestands-Anzeige und könnt die Stimme ändern, mit der die Jambox den Nutzer über den Zustand der Box informiert. Die Jambox gehört außerdem zu den wenigen Bluetooth-Lautsprechern, die mit Firmware-Updates bezüglich Klangqualität und anderen Aspekten verbessert werden können.

Pro: guter Sound, ansprechendes Design, viele Funktionen, spezielle App, geringe Abmessungen

guter Sound, ansprechendes Design, viele Funktionen, spezielle App, geringe Abmessungen Contra: fehlende Ladestands-Anzeige

fehlende Ladestands-Anzeige Preis: 130 Euro

Bluetooth-Speaker Nixon Blaster

Der Blaster von Nixon ist der größte Bluetooth-Speaker (Affiliate-Link) unter den von uns getesteten Vertretern. Darüber hinaus ist die Box sehr auffällig – besonders, wenn ihr euch für die orangene Variante entscheidet. Der Blaster schlägt mit rund 160 Euro zu Buche.

The Blaster von Nixon ist ein Bluetooth-Speaker, der sich besonders an Outdoor-Fans richtet. (Bild: Nixon).

Der Blaster von Nixon ist zwar eigentlich ein bisschen zu groß, um ihn ohne Rucksack mitzunehmen, aber dieses Manko macht er durch seine stoßfeste und wasserbeständige Konstruktion wett. Die Box misst 22 x 10 x 5 Zentimeter und wird von robustem Gummi ummantelt, sodass sie sich vorzüglich für den Outdoor-Einsatz eignet. Der Bluetooth-Speaker ist in unterschiedlichen Farben erhältlich.

Die Wiedergabe des Blasters ist kräftig und laut, allerdings kann sie im Vergleich zu fast allen anderen getesteten Geräten nicht überzeugen. Die Box hört sich insgesamt zu undynamisch und dumpf an. Der Nixon Blaster bietet neben dem reinen Abspielen von Musik auch eine Freisprecheinrichtung. Besonders positiv hervorzuheben ist die vergleichsweise lange Laufzeit, denn die Box hält rund zwölf Stunden durch.

Pro: stoßfest, wasserbeständig, lange Laufzeit

stoßfest, wasserbeständig, lange Laufzeit Contra: durchwachsener Sound, zu groß

durchwachsener Sound, zu groß Preis: 110 Euro

Ultimate Ears Boom und Boom 2

Aufgrund ihrer runden Form ist die Boom von Ultimate Ears (hierzulande durch Logitech vertrieben) der wohl auffälligste von uns getestete Lautsprecher (Affiliate-Link). Der Preis beläuft sich auf rund 100 Euro. Mit der UE Boom 2 ist mittlerweile auch der Nachfolger erhältlich, der dem Vorgänger optisch gleicht und mit rund 200 Euro zu Buche schlägt. Die neuere Box ist zudem nicht nur spritzwassergeschützt, sondern komplett wasserdicht.

Der Bluetooth-Speaker Boom von Ultimate Ears überzeugt nicht nur mit gutem Sound, sondern auch mit vielen Funktionen. (Bild: Ultimate Ears).

Mit einem Durchmesser von 6,5 Zentimetern und einer Höhe von 18 Zentimetern ist die Ultimate Ears Boom recht groß. Auch beim Gewicht ist die Röhre mit rund 540 Gramm kein Leichtgewicht. Dafür sieht sie aber ungewöhnlich und gut aus. Besonders auffallend sind die großen Plus- und Minus-Tasten. Darüber hinaus ist sie in unterschiedlichen Farbkombinationen zu haben.

Der Sound der Boom überzeugt fast auf ganzer Linie, denn nur beim Bass lässt das gute Stück Wünsche offen. Bei der Soundqualität liegt unter den von uns getesteten Lautsprechern lediglich die Bose SoundLink Mini vor der Ultimate Ears Boom. Der Speaker erzeugt durch eine Kombination aus aktiven und passiven Lautsprechern einen ungewöhnlich klaren und präzisen Klang, der zudem sehr detailreich ist. Dank der runden Bauweise ist es außerdem egal, wie ihr den Lautsprecher ausrichtet, da er den Sound gleichmäßig in alle Richtungen ausgibt.

Die Ultimate Ears Boom bringt eine Reihe zusätzlicher Funktionen und Features mit. So ist der Lautsprecher zum einen spritzwasser- und staubgeschützt und ermöglicht es zum anderen, zwei Speaker miteinander zu koppeln, um so echten Stereosound zu bieten. Darüber hinaus lassen sich auch zwei unterschiedliche Smartphones mit einer Box verbinden – und das sogar über NFC. Eine Freisprecheinrichtung hat die Boom ebenso an Bord wie eine dazugehörige App. Letztere erlaubt eine Personalisierung des Speakers, das Anzeigen des Ladestands sowie die Konfiguration des Klangs. Außerdem kann man sich über die App von seinem Lautsprecher mit Musik oder einem Web-Radiosender wecken lassen.

Pro: exzellenter Sound, wasserbeständig, robust, 360-Grad-Sound, lange Laufzeit, viele Funktionen und Apps

exzellenter Sound, wasserbeständig, robust, 360-Grad-Sound, lange Laufzeit, viele Funktionen und Apps Contra: zu wenig Bass

zu wenig Bass Preis: 100 Euro / 200 Euro

Fazit zu kompakten Lautsprechern

Beim Klang liegen die beiden Systeme Bose SoundLink Mini und die Ultimate Ears Boom vorne – dicht gefolgt von der Jambox. Für Outdoor-Freaks, die ihren Bluetooth-Speaker auch mal am Strand oder im Regen einsetzen wollen, eignen sich besonders der Nixon Blaster und das Modell von Ultimate Ears. Wer hingegen Wert auf möglichst gute Portabilität und geringe Abmessungen legt, greift zur Mini Jambox.

