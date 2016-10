Was ist eigentlich Clickbait?

Was ist Clickbait und was ist ein legitimer Cliffhanger? Da scheiden sich die Geister. Unser Autor Andreas Weck erklärt seine Sicht auf das Thema. Stimmt ihr ihm zu?

Ich lehne mich jetzt einmal weit aus dem Fenster und behaupte, dass es doch eigentlich ganz einfach sei: ein typischer Clickbait ist, wenn eine Information in einer Überschrift, einem Bild oder einer Einleitung zwar versprochen, jedoch nicht geliefert wird. Einverstanden? Gut! Dennoch neigen viele Leser dazu, auch schlichtweg Neugier stiftende Texte pauschal als Clickbait zu bezeichnen. Selbst sogenannte Cliffhanger sind schnell in eine Ecke gestellt. Doch warum eigentlich?

Clickbait oder Cliffhanger: „Doch seht selbst!“

Ist das schon Clickbait oder ein legitimer Cliffhanger? Die Community war sich nicht einig. (Screenshot: t3n.de)

Ein Beispiel aus meinem eigenen Arbeitsalltag ist mir in Erinnerung geblieben. Vor nicht allzu langer Zeit hatten wir die Story: „Die besten und schlechtesten Olympia-Logos der Geschichte – laut Design-Legende Milton Glaser“. Auf Facebook schrieben wir dazu einleitend, dass das erste Logo der Olympischen Spiele bislang das schlechteste war und dass die Facebook-Leser in dem Artikel die Argumente dafür finden würden. Wortgenau stand dort „Das erste Logo war ein riesiger Reinfall. Doch seht selbst.“

„'Doch seht selbst!' ist der Alpha-Kevin unter den Headlines.“

Es dauerte natürlich nicht lange und erste kritische Kommentare folgten: „Milton Glaser schaute sich die Olympia-Logos an, was dann geschah, werdet ihr nicht glauben“ oder „Können wir diese Heftig.co-Clickbait-Teaser mal etwas einbremsen...?“ Offenbar haben bestimmte Reizwörter dazu geführt, dass der Artikel als Klickköder empfunden wurde. „Doch seht selbst!“ wird beispielweise von einem Leser als der „Alpha-Kevin unter den Headlines“ beschrieben. Ein amüsanter Kommentar, fair enough!

An diesem Beitrag möchte ich kurz erklären, warum dahinter meiner Ansicht nach kein typischer Clickbait steckt und was passieren müsste, damit er dazu wird. Der Beitrag eignet sich nämlich hervorragend, um zu zeigen, wo die Unterschiede liegen. Wie oben – nach meiner Auffassung – beschrieben, müsste die versprochene Information schlichtweg nicht geliefert werden, damit er vorliegt. Sprich: das erste Logo dürfte entweder nicht dargestellt oder von dem Designer überhaupt nicht analysiert sein.

Jedoch trifft alles zu. In dem Beitrag steht insofern: „So bewertet er (Anm. Red: Milton Glaser) das Logo der ersten Spiele mit gerade einmal 20 von 100 Punkten. ‚Ein schlechter Anfang. Die visuellen Elemente sind zusammenhangslos und das Bildmaterial verwirrend. Der Schriftzug ist kaum lesbar’, kommentiert er die Arbeit.“ Somit sind Logo und Kritik daran, warum die erste Kreation ein Reinfall war, abgebildet – wie wir es ankündigten. Und somit ist meiner Meinung nach auch kein Betrug am Leser passiert.

Der Teaser war einfach nur ein Cliffhanger, aber kein Clickbait. Doch das sah eben nicht jeder so!