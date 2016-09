Google Now ist tot – Assistant, bitte übernehmen Sie

Kurz vor dem anstehenden Release des Google Assistant trägt Google seinen Service Google Now teilweise zu Grabe. Ein Update der Google-App-Beta entfernt beinahe alle Hinweise darauf.

Google Now: Aus „Now-Karten“ wird der „Feed“

Google Now wurde 2012 gelauncht. (Bild: Google)

Mit Android 4.1 Jelly Bean hatte Google seinen digitalen Assistenten Google Now eingeführt – das war 2012. Vier Jahre später scheint Google Abschied von seinem Service zu nehmen. Zumindest deutet sich das an, denn mit der Veröffentlichung der Beta-Version der Google-App 6.5.26 sind nahezu alle Referenzen zu dem Dienst verschwunden.

So ist aus den „Now-Karten“ der Feed geworden und das im letzten Jahr eingeführte Google Now on Tap heißt nunmehr schlicht „Bildschirmsuche“. Dass der Service bis vor Kurzem Google Now hieß, ist lediglich im „Feed“ ersichtlich, wenn auf das Drei-Punkte-Menü getippt wird, um Einstellungen vorzunehmen.

Google Now und Now on Tap sind „tot“ – die Funktionen bleiben

Eine der wenigen verbliebenen Referenzen auf Google Now. (Screenshot: t3n)

Auch wenn die Bezeichnungen der Dienste sich geändert haben, bleiben uns die bewährten Funktionen erhalten. Der Feed zeigt weiterhin relevante Informationen an, die Bildschirmsuche funktioniert wie Now on Tap.

Google hat seiner Google-App sogar eine neue Funktion hinzugefügt: Unter „In Apps“ könnt ihr ein neues App-Icon auf den Homescreen ablegen, über das ihr lokale Inhalte wie Musik, Kontakte und Nachrichten durchsuchen könnt. Die Suchergebnisse werden in einem separaten Reiter in den Google-Suchergebnissen eingeblendet.

Umständlich: Mit der neuen Funktion inklusive Homescreen-Icon könnt ihr lokale Inhalte durchsuchen. (Foto: t3n)

Warum das Ganze?

Google Assistant ist der Nachfolger von Google Now. (Bild: Google)

Weshalb die Referenzen zu Google Now und Now on Tap sukzessive entfernt werden, dürfte auf der Hand liegen. Google macht Platz für seinen neuen Dienst, der am Mittwoch im Messenger Allo seine Premiere feierte: Der Google Assistant wird Google Now mit seinen Machine-Learning-Algorithmen langfristig ersetzen, die Now-Funktionen werden Bestandteil des Assistenten. Beim Google Assistant handelt es sich gewissermaßen um die nächste Zündstufe von Google Now. Die Software ist mit künstlicher Intelligenz gespickt und soll ein echter „Assistent“ werden, mit dem sich User regelrecht unterhalten können. In wenigen Wochen, höchstwahrscheinlich zur Vorstellung der Pixel-Phones am 4. Oktober, werden wir weitere Details über die Art der Integration des Assistant in Android-Geräte erfahren.

