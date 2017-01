Hauptsache Aufmerksamkeit: Dreiste Bewerbung führt zum Erfolg

Nur wenige Agenturen melden sich auf Initiativbewerbungen zurück. Aber alle Agenturen melden sich sobald eine Kundenanfrage eintrudelt. Das glaubte jedenfalls der Art Director August Laustsen und traf ins Schwarze. Nachdem er mehrmals vergeblich nach Jobs in einigen großen schwedischen Agenturen fragte, beschloss er ein wenig zu tricksen. Der Däne gab sich in einer E-Mail als potentieller Auftraggeber aus und lenkte so die Aufmerksamkeit der Empfänger auf eine eigens kreierte Portfolio-Webseite.

Die E-Mail im Wortlaut:

Hi [X],

My name is August and I'm the marketing director of EMERIH. We're a creative consulting company with our main office in Copenhagen. After big success in Denmark, we're now planning on expanding to the Swedish market and are looking for a new creative agency in Sweden. We do work for a wide range of clients from small non-profit organizations to giants like Coca-Cola. We really admire the work you've done for [X] and would like to talk about the possibilities of a future cooperation.

Since a large part of our business model is based on creativity, it's important that the creative department have a look at our website before we take it any further. You'll find it here: emerih.co

Best regards,

August Laustsen Marketing Director EMERIH