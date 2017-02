Die Kundenloyalität ist tot, was tun?

Kundenloyalität existiert nicht mehr, die Kundenbindung stirbt. Wieso, erklärt t3n Redakteur Jochen G. Fuchs. Und er zeigt, wie Händler damit umgehen können.

Ach, waren das früher schöne Zeiten für Händler. Einfach guten Service anbieten, ein hübsches Sortiment und noch etwas Konfetti drumherum und die Kunden kamen wieder. Dann kam Amazon. Und vorbei war die schöne Zeit der einfachen Kundenloyalität. Denn die Kunden gewöhnten sich an guten Kundenservice, pünktliche und extrem zuverlässige Lieferung und ein breites und tiefes Sortiment.

Was früher noch Kundenbindungsmaßnahmen waren, sind heute reine Selbstverständlichkeiten. Händler, die das nicht auf die Reihe bekommen, sterben einfach – Kunden werden durch Selbstverständlichkeiten aber nicht gebunden. Das wirft die Frage auf, ob Kunden heute überhaupt noch Loyalität zeigen. Ein Blick auf die Kundenloyalität im Wandel.

Kundenloyalität sinkt, die Kundenbindung stirbt

Viele Faktoren sprechen dafür, dass Kundenloyalität nicht mehr in der Form existiert, wie wir sie bisher kannten. Seien es Studien, Umfragen oder Stimmen und Erhebungen aus der Handelsbranche, alle Stimmen beurteilen die potenzielle Loyalität der Kunden sehr skeptisch – in unterschiedlichem Maße, aber der Tenor ist gleich.

„Einem Viertel der Kunden ist das Einkaufserlebnis egal.“

Das Branchenmagazin Etailment, um ein Beispiel zu nennen, zitiert aus einer aktuellen Umfrage : „Wenn Onlinekunden von einem Shop begeistert waren, kommen nur 31 Prozent wieder. Und fast ein Viertel sagt gar, dass ihnen Einkaufserlebnisse beim Onlineshopping egal sind.“ Der stationäre Handel bleibt von dem Effekt nicht verschont, aber online ist die „Untreue“ der Kunden noch deutlich ausgeprägter.

Die Stimmen aus der Branche schätzen die Lage auch kritisch, aber differenziert ein, wenn die Sprache auf die Händlerquoten zu wiederkehrenden Kunden kommt. Einblicke in eine jüngste Twitter-Diskussion: Peter Höschl von Shopanbieter.de nennt aus einer seiner Händlerbefragungen mit rund 100 Teilnehmern Quoten zwischen 0 und 30 Prozent, Handelsexperte Alexander Graf spricht von 0 bis 70 Prozent je nach Geschäftsmodell, E-Commerce-Experte Jochen Krisch ergänzt mit Ausreißern wie Zooplus mit 90 Prozent und verweist noch auf die Shoppingclubs als Best-Case-Szenario. Die Masse der Händler hat also eher niedrige Kundenbindungsquoten und einige wenige dafür extrem hohe Quoten.

Das Absinken der Kundenloyalität hat in den 90er Jahren begonnen und nimmt bis heute immer stärkere Formen an. Es dauert nicht mehr lange und das Fazit lautet: Stammkunden, die gerne und automatisch wieder zum selben Anbieter zurückkehren, um dort einzukaufen, existieren nicht mehr.

Wieso Kunden nicht mehr loyal sind

Amazon hat früh Branchenstandards gesetzt, die heute die Welt des E-Commerce verändert haben. (Grafik: © RomoloTavani - iStock.com/Amazon Montage: t3n)

In jedem Zeitalter gibt es Unternehmen, die mit technologischen oder wirtschaftlichen Veränderungen auch Veränderungen in der Gesellschaft herbeiführen. Wie in meinem Artikel zum Handelsdarwinismus nachzulesen ist, trifft das auch für den Handelssektor zu. In den 90er Jahren begann Jeff Bezos mit Amazon Maßstäbe für den Onlinehandel zu setzen. Vergleichbar mit dem Pariser Erfinder des Kaufhauses, Aristide Boucicaut von „Le Bon Marché“, der Festpreise, Umtausch-Service und zwangloses Bummeln ohne Kaufverpflichtung einführte, begann Bezos eine reibungslose und zuverlässige Logistik mit pünktlicher Lieferung und eine absolute Kundenzentrierung verbunden mit kompromisslosem Kundenservice zum Branchenstandard zu machen. Nicht zu vergessen: ein gigantisches Sortiment.

Früher konnten eine zuverlässige Logistik, Kundenzentrierung und Kundenservice zur Differenzierung eines Unternehmens beitragen, heute sind es reine Hygienefaktoren. Ein Begriff des Psychologen Frederick Herzberg, der für Faktoren steht, die dazu beitragen, dass jemand nicht unzufrieden ist. Damit kein Missverständnis entsteht: Liegen keine Gründe zur Unzufriedenheit vor, dann ist derjenige nicht automatisch zufrieden. Hygienefaktoren tragen nicht zur Zufriedenheit bei, sondern werden vom Menschen als selbstverständlich betrachtet. Lediglich ihr Fehlen wird als Mangel bemerkt und erzeugt somit Unzufriedenheit.

Es gilt zu verstehen, dass die bisherigen Antworten auf die Frage, was Kunden loyal werden lässt, nicht mehr stimmen. Usability, Lieferwünsche erfüllen, Kundenservice, Sortiment, das sind alles nur noch Hygiene-Faktoren, keine Gründe mehr für einen erneuten Einkauf. Es sind nur noch Gründe, die nicht gegen einen erneuten Einkauf sprechen.

Die neue Plattform-Ökonomie verschärft die Lage

Bezos Vorsprung bei dieser Thematik führt Amazon an eine einzigartige Position: Amazon ist selbstverständliche Anlaufstelle für die Produktsuche geworden, die treuen Prime-Kunden vergleichen gar keine Preise mehr rechts und links von Amazon, kurz: Die Kundenloyalität gegenüber Amazon ist extrem hoch. Kombiniert mit der Marktstellung von Amazon schafft das ein weiteres Problem für den Händler während der Jagd nach Loyalität auf dem Marktplatz Amazon. E-Commerce-Berater Adrian Hotz sagt: „Unter sonst gleichen Bedingungen (Verfügbarkeit, Lieferzeit, Preis) kaufen Kunden immer lieber bei Amazon, nicht beim Marktplatz-Händler.“

“Unter sonst gleichen Bedingungen kaufen Kunden immer lieber bei Amazon.“