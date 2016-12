Die besten Office-Alternativen für Windows, Mac und Linux

Es muss nicht immer Microsoft Office sein. Wir zeigen euch die besten Office-Alternativen für Windows, macOS und Linux.

„Microsoft Word hält in Deutschland über 70 Prozent Marktanteil.“

Microsoft Office hat sich seit dem ersten Release im Jahr 1989 – damals ausschließlich für den Apple Macintosh – zum Industriestandard entwickelt, nicht zuletzt auch durch die enorme Reichweite von Windows. Das „Original“ aus dem Hause Microsoft hält deshalb auch die meisten Marktanteile, wie eine Studie von Webmasterpro im Januar 2010 ermittelte.

Unter deutschen Nutzern landete Microsoft Office mit großem Abstand auf dem ersten Platz (71 Prozent), gefolgt von OpenOffice inklusive aller darauf basierenden Derivate (21,5 Prozent). Der internationale Vergleich zeigt, dass gängige Alternativen in anderen Ländern weniger Reichweite genießen. Deutlich höher liegen die Marktanteile von Microsoft Office beispielsweise in Großbritannien (80 Prozent), Österreich (85 Prozent) oder den Niederlanden (88 Prozent).

7 Microsoft-Office-Alternativen für Windows, Mac und Linux

Neben OpenOffice gibt es auch noch eine ganze Reihe weiterer spannender Alternativen zum Office-Paket von Microsoft. (Screenshot: Apache OpenOffice)

Wer sich dem Markt widersetzen möchte, hat die Auswahl zwischen einigen Alternativen. Hierzu zählen in erster Linie sicherlich OpenOffice sowie LibreOffice, aber auch unbekanntere Software wie beispielsweise NeoOffice oder FreeOffice. Im Rahmen dieses Artikels vergleichen wir diese Angebote und geben eine abschließende Empfehlung.

Apache OpenOffice – Die Standardlösung unter den Office-Alternativen

Das freie Office-Paket „Apache OpenOffice“ macht seinem Namen alle Ehre: Es ist kostenlos für alle gängigen Systeme verfügbar, unter anderem auch in deutscher Sprache. Im Download inbegriffen sind die Programme Writer, Calc, Impress, Draw, Base und Math. Wie der Name bereits andeutet, ist Writer das Gegenstück zu Word. Excel wird durch Calc ersetzt und PowerPoint durch Impress.

OpenOffice ist die Grundlage weiterer Projekte im Bereich alternative Office-Suites. Eine Abspaltung des Projektes ist beispielsweise die ebenso gebräuchliche Microsoft-Office-Alternative LibreOffice.

Plattformen/Preis Windows macOS Linux kostenlos kostenlos kostenlos

Pro Contra Apache OpenOffice dürfte für die meisten Nutzer alle Anforderungen erfüllen und ist gerade deshalb die wahrscheinlich meistgenutzte Office-Alternative. Einer der wenigen ernstzunehmenden Konkurrenten ist die von den ehemaligen OpenOffice-Entwicklern weitergeführte Abspaltung LibreOffice. Beide sind seit August 2013 in Version 4 erhältlich. Die Weiterverwendung von Dokumenten oder Tabellen bereitet ehemaligen Nutzern von Microsoft Office in einigen Fällen Probleme. Sie beschränken sich jedoch zumeist aufs Layout, nicht auf den Inhalt.

LibreOffice – Das Gegenstück zu Apache OpenOffice

Nach der Übernahme von Sun Microsystems durch Oracle im Januar 2010 gründeten führende Mitglieder der OpenOffice-Community die „The Document Foundation“. Unter diesem Namen entwickelten sie OpenOffice weiter, aufgrund fehlender Namensrechte unter dem Titel „LibreOffice“. Mittlerweile zählt LibreOffice zu den bekanntesten Office-Alternativen, insbesondere durch die sukzessive Integration in die gängigsten Linux-Distributionen, und ist in funktioneller Hinsicht mit dem von der Apache Foundation weiterentwickelten OpenOffice vergleichbar.

LibreOffice ist für alle gängigen Betriebssysteme verfügbar und beinhaltet die Programme Writer, Calc, Impress, Draw, Base und Math.

Plattformen/Preis Windows macOS Linux kostenlos kostenlos kostenlos

Pro Contra LibreOffice hat sich durch die zwischenzeitliche Vernachlässigung von OpenOffice zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten entwickelt. Beide unterscheiden sich in funktioneller Hinsicht kaum und belegen in unserem Vergleich deshalb die vordersten Plätze. Wie auch bei OpenOffice bereitet die Weiterverwendung von proprietären Dateiformaten der Microsoft-Office-Suite in einigen Fällen Probleme. Sie beschränken sich jedoch zumeist aufs Layout, nicht auf den Inhalt.

SoftMaker FreeOffice – Kostenlose Office-Alternative für Windows und Linux

Aus dem beschaulichen Nürnberg stammt SoftMaker FreeOffice, eine kostenlose Alternative zu Microsoft Office. Sie beinhaltet die Programme TextMaker, PlanMaker, Presentations und läuft auf Windows- und Linux-Rechnern. Die kostenpflichtige Version SoftMaker Office bietet für 69,95 Euro unter anderem eine integrierte Rechtschreibprüfung, ein Synonymwörterbuch sowie einen Formeleditor. SoftMaker Office Professional bietet für 99,95 Euro darüber hinaus einen Outlook-Ersatz, eine Duden-Korrektur sowie integrierte Duden-Wörterbücher.

Mit SoftMaker Office Mobile gibt es darüber hinaus eine Version für Android-Smartphones, die laut Hersteller „alle Office-Dokumente exakt so anzeigt, wie sie auf dem PC aussehen“. Sie ist ebenfalls kostenlos, lässt sich aber für 22,99 Euro mit einem Update auf „Softmaker Office HD“ erweitern. Softmaker Office HD bietet die bestehenden Funktionen auf größeren Displays, also Android-Tablets.

Plattformen/Preis Windows Linux kostenlos* kostenlos*

Pro Contra FreeOffice funktioniert einwandfrei, ist performant und beinhaltet die wichtigsten Funktionen. Das kostenpflichtige Upgrade erweitert die Software problemlos, allerdings erst ab rund 70 Euro Aufpreis. Ein weiter Vorteil sind die mobilen Applikationen, vor allem das kostenlose SoftMaker Office Mobile. Es kommt nach über 1.000 Stimmen auf eine Bewertung mit immerhin 4,0 Sternen. FreeOffice unterstützt nur die alten Microsoft-Formate (bspw. „.doc). Die neuen Dateiformate (bspw. „.docx“) lassen sich war lesen, dann aber nur im alten Dateiformat (bspw. „.doc“) speichern. Für die vollständige Nutzung der neuen Dateiformate aus dem Hause Microsoft ist ein Upgrade auf SoftMaker Office nötig. Die kostenlose Office-Alternative läuft außerdem nicht auf Apple-Geräten mit Mac OS X.

Apple iWork – Die Office-Alternative aus Cupertino

„Apple iWork“ heißt die Office-Alternative aus dem Hause Apple. Sie beinhaltet die Programme Pages (Texte), Keynote (Präsentationen) und Numbers (Tabellen). Die Software ist seit Mai 2011 auch für Mobilgeräte verfügbar. Die internetbasierte Ergänzung iWork.com wurde im Juli 2012 eingestellt und in die hauseigene Plattform iCloud integriert.

Apple iWork ist seit September 2013 für Käufer eines iOS-Gerätes kostenlos. Gleiches gilt seit Oktober 2013 auch für Käufer eines Macs.

Plattformen/Preis macOS iOS kostenlos* kostenlos*

Pro Contra Apple macht seinem Namen mit der beispielhaften Nutzerführung alle Ehre. Wer nur einfache Dokumente erstellen oder bearbeiten möchte, kann deshalb guten Gewissens zu Apple iWork greifen. Der Funktionsumfang ist im Vergleich zu OpenOffice und LibreOffice eingeschränkt, zugunsten der Nutzerfreundlichkeit, wie Kritiker behaupten. Für längere Texte (bspw. Studienarbeiten) empfehlen sich deshalb die oben genannten Office-Alternativen.* Wer nicht plant, ein neues Apple-Gerät zu kaufen, zahlt für jedes Programm der Office-Suite außerdem 17,99 Euro.

NeoOffice – OpenOffice speziell für Mac OS X

Die Office-Suite NeoOffice basiert ebenfalls auf OpenOffice, läuft allerdings nur auf Mac OS X. Die enthaltenen Programme sind mit OpenOffice und LibreOffice vergleichbar, NeoOffice bietet aber dennoch Besonderheiten: Durch den Fokus auf ein Betriebssystem konnten die Entwickler die Performance verbessern – ein häufiger Kritikpunkt an OpenOffice und LibreOffice – sowie zusätzliche Funktionen integrieren, darunter beispielsweise einen Vollbildmodus.

Plattformen/Preis macOS 29,99 €

Pro Contra Eine bessere Performance und kleinere Besonderheiten machen NeoOffice für Mac-Nutzer zur guten Alternative. Zum einen wäre da der Preis von mindestens 29,99 Euro für die aktuellste Version, zum anderen die Inkompatibilität mit anderem Betriebssystemen. Nutzer müssen dort demnach auf andere Office-Alternativen zurückgreifen – und gegebenfalls erneut bezahlen. Eine große Konkurrenz ist außerdem iWork, das Apple allen Käufern neuer Geräte kostenlos zur Verfügung stellt.

WPS Office

Neben Mobile-Varianten für iOS und Android gibt es WPS Office (ehemals Kingsoft Office) auch in Desktop-Versionen für Windows und Linux. Das Nutzerinterface orientiert sich stark an dem von Microsoft Office. So soll der Umstieg für Microsoft-Nutzer erleichtert werden. WPS Office besteht aus einer Textverarbeitung, einer Tabellenkalkulation und einem Präsentationswerkzeug. Für Windows steht auch eine kostenfreie Version zur Verfügung, der jedoch einige Funktionen fehlen. Die kostenpflichtige Windows-Version kostet 49,99 US-Dollar. Wahlweise kann WPS Office aber auch für eine jährliche Gebühr von 19,99 US-Dollar erworben werden.

Plattformen/Preis Windows Linux kostenlos / 49,99 US-Dollar kostenlos

Pro Contra Das Interface erinnert sehr stark an Microsofts Office-Paket. Dadurch wird der Einstieg erleichtert. LibreOffice und OpenOffice bieten deutlich mehr Funktionen und sind vollständig kostenfrei.

Google Drive

Genau betrachtet ist Google Drive natürlich ein Cloud-Speicherdienst und kein Office-Paket. Mit Google Docs, Tabellen und Präsentationen bietet der Dienst aber mittlerweile alle wichtigen Office-Funktionen in der Cloud an. Dank Web-Interface ist es dabei auch ziemlich egal, welches Desktop-Betriebssystem ihr verwendet, solange es einen einigermaßen aktuellen Browser dafür gibt. Über Chrome-Erweiterungen könnt ihr auch offline an euren Dokumenten arbeiten. Der Nachteil: All eure Dokumente werden zwangsläufig in der Google-Cloud gespeichert. Wer aus Datenschutzgründen damit Probleme hat, sollte auf eine der anderen Office-Alternativen ausweichen.

Plattformen/Preis Web kostenlos

Pro Contra Da es sich um einen Cloud-Dienst handelt, könnt ihr von beinahe jedem Endgerät aus auf eure Dokumente zugreifen und sie bearbeiten. All eure Dokumente werden auf den Servern von Google gespeichert. Aus Datenschutzsicht ist das nicht zu empfehlen.

Fazit: Mein Favorit heißt LibreOffice

Im direkten Vergleich der vorgestellten Alternativen macht LibreOffice das Rennen. Die Office-Alternative gleicht OpenOffice funktionell, gefällt mir persönlich aber etwas besser. Nutzern von OpenOffice würde ich dennoch nicht zum Wechsel raten, warum auch: Die Entscheidung zwischen diesen Angeboten ist stark subjektiv und lässt sich nur im Einzelfall an Funktionen festmachen.

Wer macOS nutzt, greift zu iWork. Sollten dessen Funktionen nicht den eigenen Ansprüchen genügen, lohnt ein Blick auf die Testversion von NeoOffice. Durch den Fokus auf ein Betriebssystem bietet die Office-Alternative seinen Nutzern eine merklich bessere Performance als OpenOffice und LibreOffice.

Nutzt ihr andere Alternativen zu Microsoft Office? Wir freuen uns über euer Feedback in den Kommentaren.

Dieser Artikel aus dem Jahr 2015 wurde 2016 überarbeitet. Autor der Bearbeitung ist Kim Rixecker.