Nokia 3310-Neuauflage: Neue Details zum „Handyknochen“

Wie der gut vernetzte Techleaker Evan Blass, auch bekannt unter seinem Twitter-Handle @evleaks, aus Insiderkreisen erfahren hat, wird Nokia-Lizenznehmer HMD Global Oy zum MWC eine Hommage oder Neuauflage des „Telefon-Knochens“ Nokia 3310 vorstellen. Das Handy war Anfang der 2000er einer der Bestseller des finnischen Handypioniers und wurde bis zu seiner Einstellung im Jahre 2005 insgesamt 126 Millionen Mal verkauft. Die Neuauflage des Nokia 3310 soll Blass zufolge nur 59 Euro kosten und damit ein ideales Festival- oder „Nothandy“ werden.

Im Unterschied zu aktuellen Smartphones wird der 3310-Nachfolger weder Touchscreen noch WLAN oder andere zeitgemäße Technik-Standards besitzen, ganz wie die Feature-Phones, die Microsoft unlängst noch unter der Marke Nokia 216 vorgestellt hatte. Das erste Nokia-Handy, das von HMD Global produziert wurde, ist übrigens das Feature-Phone Nokia 150. Laut Blass soll der 3310-Nachfolger softwareseitig auf Nokias Series 30+ basieren und ein Farbdisplay besitzen, das größer ist als beim Original – das 3310 hatte übrigens ein Monochrome-Display mit 84 x 84 Pixeln. Darüber hinaus wird es offenbar in mehreren Farben – unter anderem Rot, Grün und Gelb – angeboten und austauschbare Blenden besitzen. Blass beschreibt es als eine Mischung aus 3310 und dem neuen Nokia 150.

Few more Nokia 3310 deets:

-runs Series 30+ w color scrn

-multiple colors, faceplates poss. swappable

- think: mashup of old 3310 & new 150.