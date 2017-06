Wer braucht schon Android oder iOS? Ein Raspberry-Pi-Smartphone für Bastler

Ein 18-Jähriger hat ein Smartphone auf Basis des Raspberry Pi gebaut. Wir werfen einen Blick auf das spannende Projekt.

Zerophone: Ein einfaches Smartphone auf Raspberry-Pi-Basis

Moderne Smartphones lassen sich vom Endkunden im Grunde kaum noch reparieren. Und selbst bei Geräten auf Basis von Googles quelloffenem Android-Betriebssystem haben wir keine Möglichkeit, den Quellcode der gesamten Software einzusehen, die auf dem Smartphone zum Einsatz kommt. Als Gegenentwurf zu dieser Entwicklung hat der achtzehnjährige Arsenij Pichugin ein Smartphone auf Basis des Raspberry Pi Zero entworfen.

Raspberry-Pi-Smartphone: Auf jeden Fall ein größerer Hingucker als aktuelle Marken-Smartphones. (Foto: Arsenij Pichugin)

Zugegeben: Aufgrund seines nur 1,3 Zoll großen Schwarzweiß-Displays kommt das Zerophone getaufte Projekt nicht wirklich an den Funktionsumfang aktueller Android- und iOS-Smartphones heran. Dafür sind Hard- und Software so weit möglich Open Source und ihr wisst auch genau was eure Apps so machen, denn die müsst ihr größtenteils sowieso selbst in Python schreiben.

Zerophone im Überblick: Die Ausstattung des Raspberry-Pi-Smartphones

Alle Bauteile kosten zusammengenommen etwa 50 US-Dollar. Dafür gibt es eine numerische Hardware-Tastatur, WLAN, HDMI- und Audio-Ausgänge sowie einen USB-Port. Für Benachrichtigungen gibt es LED und einen Vibrationsmotor. In der jetzigen Variante unterstützt das Zerophone leider nur 2G. Allerdings arbeitet Pichugin bereits an einer 3G-Variante.

Das Zerophone in Bildern

1 von 5 Zur Galerie

Wer sich für das Zerophone interessiert, findet einen Überblick auf der Projektseite. Wer Interesse daran hat, kann Pichugin und seinem Team auch bei der Weiterentwicklung des Projekts unterstützen. Details zur Hard- und Software findet ihr darüber hinaus auch auf Github.

Ebenfalls interessant: 30 unglaubliche Raspberry-Pi-Projekte.