Keine Schlangen, keine Kassen: Amazon Go startet Frontalangriff auf Supermärkte

Einkäufe einfach einpacken und gehen – das ist Amazons Vorstellung vom Shopping-Erlebnis der Zukunft. Mit Amazon Go könnte der E-Commerce-Riese herkömmliche Supermärkte in arge Bedrängnis bringen.

Amazon Go: Erster Selbstbedienungsmarkt 2017

Supermarktketten und Einzelhändler dürfen sich schon einmal eine wirksame Gegenstrategie ausdenken. Denn was Amazon mit Amazon Go vorhat, könnte das Einkaufen im Supermarkt revolutionieren. Das Motto: „Keine Schlangen, keine Kassen – einfach einpacken und gehen“ wird dabei durchaus ernstgenommen. Im kommenden Jahr will Amazon den ersten Supermarkt mit dem neuartigen Shopping-Konzept eröffnen. Weitere dürften folgen, wenn das Konzept aufgeht.

Bei Amazon Go soll es auch frische Menüs geben. (Bild: Amazon)

Beim Einkaufen ohne Kasse setzt Amazon auf ähnliche Technologien, wie sie bei selbstfahrenden Autos verwendet werden, heißt es auf der entsprechenden Amazon-Seite. Die von Deep-Learning-Algorithmen und Sensoren gestützte Technologie soll erkennen, wenn Produkte aus dem Regal genommen werden und steckt sie in eine Art virtuellen Einkaufswagen, wie beim Online-Shopping üblich. Wenn der Kunde fertig mit dem Einkauf ist, kann er, so die Idee, den Laden einfach wieder verlassen. Anschließend wird das Amazon-Konto mit dem fälligen Betrag belastet und eine Rechnung ausgestellt und verschickt.

Amazon Go: Account und App als Voraussetzung

Das erste Amazon-Go-Geschäft soll Anfang 2017 in Seattle eröffnen. Der Supermarkt soll knapp 170 Quadratmeter groß sein. Wer dort einkaufen möchte, benötigt einen Amazon-Account, ein leistungsfähiges Smartphone sowie die kostenlose Amazon-Go-App. Neben Lebensmitteln und anderen typischen Artikeln, die sich im Supermarkt finden, will Amazon auch fertige Mahlzeiten anbieten. Außerdem soll es sogenannte Meal-Kits geben, die alle Zutaten für von Amazon entworfene Rezepte enthalten. Die entsprechenden Speisen für zwei sollen dann innerhalb von 30 Minuten gekocht werden können.

Das Amazon-Go-Konzept geht deutlich weiter als bisher bekannte Shopping-Ideen wie Kassen zum Selbstscannen oder mobile Payment-Lösungen. Kassen und Schlangen gibt es auch mit diesen Innovationen. Noch steckt Amazon Go in der Betaphase und wird von Amazon-Angestellten getestet. Wann nach dem ersten weitere Amazon-Go-Läden in den USA oder später in Europa eröffnet werden, steht noch nicht fest. Erst einmal muss das Konzept von den Kunden angenommen werden.

