Android-Dilemma: Nur wenige Hersteller bringen Googles wichtige Sicherheitspatches auf ihre Smartphones

Die schlechte Update-Politik vieler Smartphone-Hersteller ist für Google frustrierend. In einem Artikel wird erstmals hervorgehoben, welche Android-Geräte in den letzten 60 Tagen aktualisiert wurden.

Android: Monatliche Sicherheitspatches werden offenbar nicht für wichtig erachtet

In Googles Blogpost, in dem primär aufgezeigt wird, wie viel Geld Google in die Behebung von Sicherheitslücken und die Veröffentlichung monatlicher Sicherheitspatches investiert hat, führt das Unternehmen auf, welcher Hersteller sich bei der Verteilung der Patches positiv hervorgetan hat.

Google: Android ist mittlerweile auf zwei Milliarden Geräten installiert. (Screenshot: Youtube)

Zwar kooperiere das Unternehmen mit den Herstellern von Android-Smartphones, einer im Beitrag veröffentlichten Übersicht sind jedoch nicht viele Hersteller darauf bedacht, ihre Smartphones mit den empfohlenen monatlichen Sicherheitspatches zu versehen. Google zufolge hätten in den letzten 90 Tagen Modellvarianten von über 100 Geräten einen Sicherheitspatch erhalten. In den vergangenen zwei Monaten hätten aber nur 42 Geräte einen aktuellen Patch erhalten. Google unterscheidet in seinem Blogpost zwischen Geräten und Modellvarianten, da beispielsweise das Samsung Galaxy S8 (Test) mit verschiedenen Ausstattungen angeboten wird – hier spielen einerseits der verbaute Prozessor, aber auch länderspezifische Versionen und von Netzbetreibern angepasste Modelle hinein.

Folgende Modelle haben in den vergangenen 60 Tagen (Stand 29. Mai 2017) einen Sicherheitspatch erhalten:

Hersteller Modell Blackberry Priv Fujitsu F-01J General Mobile GM5 Plus d, GM5 Plus, General Mobile 4G Dual,General Mobile 4G Gionee A1 Google Pixel XL, Pixel, Nexus 6P, Nexus 6, Nexus 5X, Nexus 9 LG LG G6, V20, Stylo 2 V, GPAD 7.0 LTE Lenovo/Motorola Moto Z, Moto Z Droid Oppo CPH1613, CPH1605 Samsung Galaxy S8+, Galaxy S8, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S7 Active, Galaxy S6 Active, Galaxy S5 Dual SIM, Galaxy C9 Pro, Galaxy C7, Galaxy J7, Galaxy On7 Pro, Galaxy J2, Galaxy A8, Galaxy Tab S2 9.7 Sharp Android One S1, 507SH Sony Xperia XA1, Xperia X Vivo Vivo 1609, Vivo 1601, Vivo Y55

Android-Updates: Google und Samsung vorn dabei

Dass Google in der Übersicht mit seinen Geräten vertreten ist, verwundert wenig – schließlich sind die Pixel- und Nexus-Geräte die Aushängeschilder für Googles mobiles Betriebssystem. Die Geräte sind stets die ersten, für die aktuelle OS-Versionen und Sicherheitspatches bereitgestellt werden. Samsung scheint sich der Übersicht zufolge auch ins Zeug zu legen. Denn das Unternehmen scheint zuzusehen, dass nicht nur die Oberklasse mit den Patches ausgestattet wird, sondern auch weitere Modelle.

Die wichtigen Sicherheitsptaches werden nur von wenigen Hersteller verteilt. (Foto: t3n)

Die weiteren in der Liste ausgeführten Geräte stellen lediglich einen Auszug aus dem Portfolio der jeweiligen Hersteller dar. Dennoch ist erfreulich zu sehen, dass Blackberry, LG, Sony und Motorola/Lenovo immerhin sporadisch patchen. Andere Unternehmen wie der große Player Huawei, aber auch HTC und Oneplus tauchen nicht auf.

Nutzer, die Wert auf ein sicheres und regelmäßig aktualisiertes Smartphone legen, scheinen um Geräte von Google oder Samsung nicht herumzukommen. Damit hat ein Bericht der Sicherheitsforscher von Duo Labs aus dem letzten Jahr noch nicht an Aktualität eingebüßt.

