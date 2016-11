Fitness-Apps 2016: Die besten Helfer zum Abnehmen und Trainieren für iOS und Android

Ob ihr abnehmen, fitter werden oder einfach gesünder leben wollt – Fitness-Apps können eine sinnvolle Unterstützung sein. Wir stellen euch Apps aus den Bereichen Training, Fitness und Ernährung vor.

Fitness-Apps: Auf zur Bikini- oder Badehosen-Figur

Viele Fitness-Apps aus dem Bereich Personal Trainer setzen keinerlei zusätzliches Equipment voraus. Die enthaltenen Übungen lassen sich auf diese Weise auch daheim oder unterwegs durchführen. (Bild: arekmalang – iStockphoto.com)

Während die Einen noch mit der Umsetzung ihrer guten Vorsätze hadern, haben die Anderen die Bikini- beziehungsweise Badehosen-Figur fest im Visier. Abnehmen, Muskelaufbau oder mehr Fitness lassen sich auch mit Hilfe entsprechender Apps angehen. Fitness-Apps eignen sich aber auch ergänzend zu einem Diät-Plan oder einem regelmäßigen Besuch im Fitness-Studio. Der Grund dafür ist schnell erklärt: Egal, ob ihr nun abnehmen oder ein sportliches Ziel erreichen wollt: Tracking (also das Festhalten von Tätigkeiten, Nahrungsaufnahme und ähnlichem) erhöht den Spaß an den für viele eher unerfreulichen Maßnahmen. Egal ob Fitness-Apps für iOS oder Android – das Angebot an entsprechenden Anwendungen ist riesig.

Die von uns vorgestellten Fitness-Apps sind in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Ausführliche Beschreibungen zu den entsprechenden Apps finden sich im jeweiligen Abschnitt. Für einen schnellen Überblick sorgt zusätzlich unsere Bildergalerie.

1. Ernährung (auf dieser Seite)

2. Ausdauersport/Outdoor (auf Seite 2 dieses Artikels)

3. Personal Trainer (auf Seite 3)

Fitness-Apps Android / iOS

Gefahren von Fitness-Apps

Eine App sollte in keinem Fall eine medizinisch begleitete Diät ablösen. Besonders Kalorienzähler und Lebensmitteltagebücher in App-Form bergen das Risiko, dass der Nutzer es übertreibt und sich selbst – bei dem Versuch abzunehmen oder seinen Alltag gesünder zu gestalten – schadet. Ein gesunder Umgang mit den Gesundheitsapps beinhaltet, dass sich der Anwender auch anderweitig informiert – beispielsweise in Büchern, im Fitness-Studio oder auf Websites – und einen Arzt oder Sportwissenschaftler hinzuzieht.

Eine weitere Gefahr, der ihr euch bewusst sein solltet, ist der immense Datenhunger einiger Anwendungen. Er ist fast allen Tracking-Apps gemein und für so manchen sicherheitsbewussten Anwender ein wahrer Datenschutz-Alptraum. Unabhänig von den Aktivitäten, den Schlaf- und Essgewohnheiten, die man aufzeichnet, muss man bei den meisten Apps initial auch Alter, Geschlecht, Größe und Geburtsdatum angeben.

In allen hier behandelten Kategorien finden sich nicht wenige Fitness-Apps, die ganz klar auch einen werbenden Charakter haben. So sind Apps, die von einer Krankenkasse oder einem Pharmakonzern angeboten werden, keine Seltenheit. Auch Werbung – beispielsweise für Schuhe eines Sportartikel-Herstellers oder bestimmte Lebensmittel – kommt vor. Das ist an sich nicht weiter schlimm, nur solltet ihr euch darüber im Klaren sein.

Fitness-Apps als Ernährungsberater

Die Fitness-App Myfitnesspal bietet umfangreiche Funktionen – Datenschützer monieren jedoch den Umgang mit den Nutzerinformationen. (Bild: iTunes)

Egal, mit welcher Diät ihr abnehmen wollt – das A und O für das Erreichen des selbst gesteckten Ziels sind die richtige Dokumentation und die Motivation. Myfitnesspal von der Sportmarke Under Armour zeichnet sich insbesondere durch eine wirklich umfassende Datenbank aus, die nicht nur rund eine Million Mahlzeiten und drei Millionen Nahrungsmittel beinhaltet, sondern auch rund 350 Fitnessübungen. Das Erfassen von Nahrungsmitteln wird unter anderem durch eine Favoriten-Funktion erleichtert. Zudem lassen sich mehrere Nahrungsmittel gleichzeitig hinzufügen und der Anwender kann komplette Mahlzeiten speichern. Für Fertiggerichte bietet die App außerdem einen Barcode-Scanner. Die App erfasst nicht nur die Kalorien eines Nahrungsmittels, sondern auch enthaltene Fette, Eiweiß, Ballaststoffe, Zucker, Kohlenhydrate und mehr. Das Festlegen von Zielen und umfangreiche Auswertungen und Graphen sollen für Motivation sorgen.

Der Kalorienzähler von Fatsecret bietet ebenfalls eine sehr umfangreiche Nahrungsmitteldatenbank, die vom Anwender mit eigenen Einträgen und Rezepten ergänzt werden kann – so habt ihr wirklich alle Nährstoffe im Überblick. Und wer keine Lust hat, die einzelnen Lebensmittel rauszusuchen, kann einfach die Verpackung scannen. Die App berechnet je nach Aktivität den empfohlenen Tagesbedarf an Kalorien und zeigt in einer Übersicht die bereits aufgenommen Nährstoffe detailliert an.

Wie die beiden Vorgänger, zählt auch FDDB zu den meist genutzten Tracking-Apps. FDDB synchronisiert dein Tagebuch, Favoriten, deinen Diätbericht und vieles mehr. Leider werden viele nützliche Funktionen nur über das Online-Portal zu Verfügung stellt. Dennoch bietet die App eine umfangreiche Lebensmittel-Datenbank. Der Fokus wird auf Statistiken und Details deiner Ernährung gelegt. FDDB ist keine Motivations-App, sondern zeigt dir, wie die Vorgänger auch, die Fakten deiner Ernährung.

Mit Hilfe der Android- und iOS-App kannst du deinen persönlichen Kalorien- und Ernährungsplan erstellen, Muskeln aufbauen oder dein Gewicht halten. Die App trackt ebenfalls die Kalorien sowie Nährwerte wie Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett. Zusätzlich zu der App ist Yazio auch online präsent und punktet mit diversen Rechnern sowie einer Kalorientabelle, die für jeden verfügbar ist.

Die Android-exklusive App vereint Trainings- und Nahrungstagebuch. Die Lebensmitteldatenbank ist beachtlich und beinhaltet sowohl Marken als auch generische Nahrungsmittel. Die Angaben umfassen Kalorien, Kohlehydrat-Anteil, Fett und weitere Details. Aus den eingegebenen Trainingseinheiten und eingenommenen Mahlzeiten berechnet die App, wieviele Kalorien aufgenommen und verbrannt wurden, sodass der Anwender weiss, wie viel er an einem Tag noch essen darf.

Die Lebensmitteldatenbank von Lifesum ist beachtlich. (Bild: iTunes)

Lifesum hieß früßer ShapeUp Club, und auch unter neuem Namen kontrolliert die App den Kalorienverbrauch bei rund 20 Sportarten. Der Fokus liegt allerdings auf dem Kalorientagebuch, in dem Nutzer die zu sich genommene Nahrung festhalten können. Eine Datenbank mit Nährwertinformationen zu etwa 400.000 Lebensmitteln erleichtert diese Aufgabe immens. Hat man sein Gewicht, das Wunschgewicht, die gewünschte Abnahme pro Woche, das Alter und sein Geschlecht eingegeben, rechnet die App aus, wie viele Kalorien der Anwender pro Tag zu sich nehmen darf. Beim Training verbrauchte Kalorien werden natürlich entsprechend abgezogen.

Fooducate eignet sich für alle, die gesünder essen wollen. Die App informiert nicht nur über gesunde Nahrungsmittel-Alternativen, sondern schlägt dem Anwender auch entsprechende Lebensmittel vor. Damit hebt sich die Anwendungen von vergleichbaren Angeboten ab, denn es geht eben nicht ausschließlich um das Kalorienzählen und Abnehmen.

Wie bei derartigen Apps üblich, gibt der Anwender auch bei Noom zuerst Geschlecht, Alter, Größe, Gewicht und Wunschgewicht ein. Daraufhin generiert die Anwendung einen individuellen Plan zum Abnehmen. Damit das funktioniert, muss der Nutzer alle eingenommenen Mahlzeiten und Trainingseinheiten mit Noom erfassen. Gamification-Elemente sollen für zusätzliche Motivation sorgen.