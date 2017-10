iOS 11: Diese AR-Kit-Apps und-Games müsst ihr ausprobieren

Auf Apples Entwicklerkonferenz WWDC 2017 hatte das Unternehmen seine Augmented-Reality-Plattform AR-Kit vorgestellt. Die Plattform ist Teil von iOS 11 und ermöglicht Entwicklern, Apps zu entwickeln, die ihre Nutzer in Augmented-Reality-Welten eintauchen lassen. Mit der Veröffentlichung von iOS 11 für Millionen iPhones und iPads können jetzt die ersten AR-Kit-Apps ausprobiert werden. Folgende AR-Kit-Apps solltet ihr euch ansehen.

Mit der AR-Kit-App von Ikea könnt ihr Möbelstücke des schwedischen Einrichtungshauses in Originalgröße in eurem Zuhause platzieren. Damit könnt ihr schon vor dem Einkauf abschätzen, ob das Sofa, der Tisch oder ein anderes Möbelstück in die jeweils angedachte Ecke passt. Außerdem könnt ihr ausprobieren, ob das neue Möbel überhaupt mit der restlichen Einrichtung harmoniert. Bei der Positionierung der Möbel werden sogar Einfall von Licht und Schatten simuliert, ebenso sollen Texturen der verschiedenen Stoffe korrekt dargestellt werden.

Weg mit dem Zollstock: Mit der AR-Kit-App Measurekit könnt ihr im Handumdrehen Wände, Möbel und andere Dinge einfach per Smartphone ausmessen. Die App bietet aber noch mehr: Sie liefert insgesamt sieben verschiedene Arten von Messwerkzeugen. Einen weiteren Blick ist die App TapMeasure wert – sie bietet einen ähnlichen Funktionsumfang, ihr könnt darüber hinaus ganze Räume in 3D erfassen und in CAD-Programme exportieren.

Praktisches Tool für alle, die regelmäßig Pakete per DHL versenden wollen und sich nie sicher sind, welche Packset-Größe die richtige für das zu versendende Gut ist. Positioniert das Versandstück auf einer geeigneten Oberfläche und startet die App. Diese blendet nun ein virtuelles Packset ein – ihr könnt aus fünf verschiedenen Größen wählen und bei Bedarf eine Versandmarke hinzubuchen.

Erforscht den menschlichen Körper via AR-Kit auf dem iPad oder iPhone – die App kostet etwas über einen Euro. Laut Entwickler gilt die 3D-Anatomie-App als die App „für medizinische Fachkräfte, Studenten und Lehrende“ schlechthin. Mit der neuen AR-Funktion könnt ihr den menschlichen Körper noch immersiver erforschen.

Carrot Weather ist eine Wetter-App der etwas anderen Art. Sie liefert nicht nur aktuelle Wetterdaten, sondern hat auch einen schlecht gelaunten Assistenten an Bord, der gerne flucht und beleidigt. Und wagt besser nicht, das Okular zu berühren …

GIFs gehen immer – auch in der erweiterten Welt: Die Macher der Plattform Giphy, in der ihr GIFs für jede Lebenslage finden könnt, haben mit Giphy World eine AR-Kit-App entworfen, mit der ihr eines oder gleich mehrere animierte Bilder auf Objekten oder Personen positionieren könnt.

Mit World Brush könnt ihr 3D-Formen und Designs in der virtuellen/augmentierten Welt malen und euch künstlerisch austoben. Die Zeichnungen bleiben dauerhaft im Raum hängen, ihr könnt sie bei virtuellem Platzmangel aber auch wieder löschen. Eure Kunstwerke können dabei nicht nur über euer iPhone betrachtet werden – jeder, der die App auf seinem iOS-11-Gerät hat, kann sie betrachten. App-Nutzer können die Kunstwerke mit einem „Like“ oder „Dislike“ versehen. Unangebrachtes kann gemeldet werden.

Das Srategie-Spiel Euclidean Lands fürs iPhone, das manche als „Monument Valley meets Hitman Go“ bezeichnen, hat per Update eine Prise AR-Kit verabreicht. Damit könnt ihr das Game beispielsweise auch in eurem Wohnzimmer spielen.

Schicker Zeitvertreib: Im Game Stack AR müsst ihr virtuelle Türme aus bunten, ebenso virtuellen Klötzen bauen – je höher, desto besser. Aber aufpassen: Ab einer gewissen Höhe wird's wackelig.

Eines der besten Spiele des Jahres – Apple hat es mit einem Design Award bedacht – ist um AR-Kit erweitert worden: In Splitter Critters müsst ihr kleinen, knuffigen Wesen dabei helfen, zu ihrem Raumschiff zu gelangen. Dafür zerteilt ihr die Landschaft mit eurem Finger, damit sich ihnen neue Wege ebnen. Das Ganze ist mit einem Update um eine AR-Kit-Welt erweitert worden.

Thomas und seine Freunde dürfte manch einem ein Begriff sein. In dem Game müsst ihr für die kleine Lokomotive Thomas eine Strecke mit Gleisen bauen, über die sie zuckeln kann. Habt ihr eine Strecke fertig gebaut, könnt ihr sie mit einem Tap in euren Raum projizieren.

Euer Zug hat mal wieder Verspätung und ihr müsst die Zeit am Bahnhof totschlagen? Kein Problem: Mit der AR-Kit-App AR-Airplanes vergeht euch die Zeit wie im Fluge.

🧐 While you wait for the train, why not use the time to perfect your crosswind landing? 🛩️ → just another cool ARKit app by @JelmerVerhoog 🤗 pic.twitter.com/7Oex8S7zjU