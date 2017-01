Die 10 besten Mind-Mapping-Tools im Web

Mittlerweile gibt es eine kaum noch überschaubare Anzahl an webbasierter Mind-Mapping-Software. Damit ihr die Übersicht nicht verliert, haben wir sieben der besten Tools für euch herausgesucht.

Mind-Mapping-Software im Web: Gemeinsam an Ideen arbeiten

Das Konzept der Mind-Maps wurde bereits in den 1970er Jahren populär. Seitdem haben auch unzählige Computer-Programme dazu beigetragen, diese Vorgehensweise zur Visualisierung und Strukturierung von Ideen zu einem wichtigen Arbeitsinstrument zu machen. Gerade für kollaboratives Arbeiten eignen sich webbasierte Mind-Mapping-Tools. Im Folgenden werden wir euch daher zehn der besten verfügbaren Tools vorstellen.

Webbasierte Mind-Mapping-Software: Die 10 besten Tools in der Übersicht

Mind-Mapping: Coggle bietet eine einfache Steuerung und ist kostenlos. (Screenshot: Coggle)

Coggle ist vor allem übersichtlich und einfach in der Bedienung. Die Macher versprechen sogar, dass ihr die Steuerung in nur einer Minute erlernt habt und das ganze Tool vollumfassend in fünf Minuten meistern könnt. Ob die Zeitangaben so stimmen, sei dahingestellt, sonderlich kompliziert ist das Interface allerdings tatsächlich nicht. Trotzdem lässt die Web-App im Bezug auf einfache Mind-Maps im Grunde keine Wünsche offen.

Teammitglieder können einfach per E-Mail zur Mitarbeit an einer Mind-Map eingeladen werden. Außerdem lassen sich Mind-Maps per Facebook oder Twitter teilen und mittels IFRAME auch in die eigene Website einbauen. Obendrein ist die Benutzung von Coggle kostenfrei. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Ohne einen Google-Account könnt ihr Coggle nicht nutzen, da dieser zwingend zur Anmeldung vorausgesetzt wird.

Mind-Mapping-Tool aus Deutschland: MindMeister bietet Firmen umfangreiche Möglichkeiten. (Screenshot: MindMeister)

MindMeister ist ein Produkt des Münchner Unternehmens MeisterLabs. MindMeister überzeugt durch seinen großen Funktionsumfang. Neben einfachen Notizen lassen sich hier auch leicht Links, Dateien oder To-Dos anlegen und verwalten. Außerdem gibt es verschiedene Ansichtsmöglichkeiten für eure Mind-Maps. Auch Notizen von Evernote lassen sich leicht importieren. Um schnell loslegen zu können, gibt es eine Vielzahl an fertigen Templates, die ihr einfach kopieren könnt. Wer möchte, kann unterwegs auch die verfügbaren Apps für iOS und Android nutzen.

Allerdings dürft ihr in der kostenlosen Basic-Variante nur drei Mind-Maps erstellen und könnt keine Bilder oder Dateien hochladen. Erst ab dem Personal-Level habt ihr Zugriff auf eine unbegrenzte Anzahl von Mind-Maps und den Dateiupload. Das Paket kostet 36 Euro für sechs Monate. Wer im Team arbeitet, der muss 60 Euro für sechs Monate für einen Pro-Account hinblättern. Dafür wird das Tool aber nicht nur teamfähig, sondern ihr könnt eure Mind-Maps auch als Word- oder PowerPoint-Dokument exportieren und könnt eigene Themes für euer Unternehmen einrichten. Ein Business-Account kostet 90 Euro für sechs Monate und erlaubt außerdem Gruppen-Sharing, externe Backups und angepasste Logins.

Mind-Mapping-Tools: WiseMapping ist Open-Source und kann selbst gehostet werden. (Screenshot: WiseMapping)

WiseMapping bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Erstellung von Mind-Maps. Erfreulicherweise ist das Tool für Einzelpersonen kostenlos. Dankenswerterweise könnt ihr die Web-App sogar ohne Anmeldung testen, um zu sehen, ob sie euch zusagt. Mind-Maps lassen sich im Freemind-Format importieren. Der Export kann als PDF, SVG oder im Freemind-Dateiformat erfolgen.

WiseMapping ist das einzige Tool auf dieser Liste, dass ihr selbst Hosten könnt. Den WiseMapping-Quellcode findet ihr auf der offiziellen Projektseite. Der Source-Code steht unter einer angepassten Apache-Version-2-Lizenz. Vereinfacht ausgedrückt erlaubt euch die Lizenz so ziemlich alles damit zu machen, was ihr wollt, solange der Hinweis „powered by WiseMapping“ auf jeder Seite zu sehen ist. Wer seine Gedanken lieber keinen Drittanbietern überlassen möchte, sollte einen Blick auf das quelloffene Tool werfen.

Subtask kombiniert Mindmapping und Aufgabenverwaltung. (Grafik: Subtask)

Subtask stammt aus Deutschland und kombiniert reines Mindmapping auf interessante Art und Weise mit der Verteilung von Aufgaben. Jede Abzweigung des Baumdiagramms entspricht dabei einer Aufgabe. Die kann einem Mitarbeiter zugewiesen, kommentiert oder mit einer Notiz oder einem Anhang versehen werden. Außerdem gibt es einen integrierten Kalender, der für die zeitliche Planung der jeweiligen Aufgaben genutzt werden kann. Entsprechende Einträge lassen sich bequem von der eigentlichen Baumansicht aus festlegen. Der Übersichtlichkeit halber gibt es aber auch eine eigene Kalenderansicht. Dank iCal-Unterstützung kann der Kalender auch mit externen Tools synchronisiert werden.

Die Inhalte der Mindmaps wiederum lassen sich als Grafik, oder in den Formaten OPML, JSON oder CSV exportieren. In der kostenfreien Version könnt ihr zwei Projekte mit jeweils bis zu 100 Tasks verwalten. Die Anzahl der Team-Mitglieder ist unbegrenzt. Wer mehr Projekte mit der Webapp verwalten möchte, der zahlt je nach Bedarf zwischen 6,95 Euro und 34,95 Euro.

Mind-Mapping: Mapul überzeugt vor allem optisch. (Screenshot: Mapul)

Die Mapul-Website mag auf den ersten Blick wenig ansehnlich sein, die damit erstellten Mindmaps sehen allerdings ziemlich schick aus. Tatsächlich setzt Mapul auf eine handgemalte Ästhetik, wodurch eure Mindmaps deutlich interessanter aussehen als bei vielen anderen Webapps aus diesem Bereich. Praktischerweise gibt es mit der sogenannten Auto-Layout-Funktion auch eine Möglichkeit, Mindmaps rein mit der Tastatur zu erstellen. Die Anordnung der Verzweigungen übernimmt Mapul dann für euch. Bei Bedarf könnt ihr sie jedoch anschließend anpassen.

Mit Mapul erstellte Mindmaps lassen sich im Web mit anderen teilen. Als echtes Kollaborationswerkzeug ist das Tool allerdings nicht geeignet. Hier bieten andere Webapps deutlich bessere Funktionen für Teams. Immerhin lassen sich die Mindmaps in der Cloud speichern oder wahlweise im SVG- oder im JPG-Format exportieren. Die meisten Funktionen fehlen allerdings in der kostenfreien Variante, die auch nur die Erstellung von einer Mindmap erlaubt. Die Preise für die kostenpflichtige Version von Mapul hängen von der Dauer eures Abonnements ab. Für drei Monate zahlt ihr 25 US-Dollar, für sechs zahlt 35 US-Dollar und für ein Jahr werden 50 US-Dollar fällig.