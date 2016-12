Slack nimmt es mit Skype auf: Video-Konferenzen ab sofort verfügbar

Slack-Nutzer können den Team-Messenger ab sofort auch für Videokonferenzen nutzen. Die Smartphone-App unterstützt die Funktion vorläufig allerdings nicht.

Slack: Nach Sprach-Chats kommen jetzt auch Video-Konferenzen

Seit März 2016 unterstützt Slack auch Sprach-Chats. Damals wurde auch die Integration einer Videokonferenz-Funktion angekündigt. Die soll ab sofort ausgerollt werden und allen Nutzern des Team-Messengers in den kommenden Tagen zur Verfügung stehen. Zahlende Slack-Kunden können damit bis zu 15 Team-Mitglieder in eine Video-Konferenz einladen. In der kostenfreien Version kann das Feature innerhalb eines Teams immerhin zur Kommunikation zwischen zwei Parteien genutzt werden.

Slack unterstützt jetzt auch Video-Chats. (Grafik: Slack)

Unterstützt wird die Video-Funktion derzeit nur im Slack-Client für macOS und Windows. Über die Web-App kann die Funktion zwar auch genutzt werden, allerdings nur dann, wenn ihr Googles Chrome-Browser verwendet. Nutzer der Slack-Apps für Android und iOS können an Videokonferenzen zwar teilnehmen, sehen die eigentliche Video-Übertragung allerdings nicht. Sie müssen demnach vorläufig mit einer reinen Tonübertragung vorliebnehmen.

Slack: Screensharing nach wie vor nur über Umwege möglich

Sprach- und Videochats hatte Slack schon im Januar 2015 nach der Übernahme von Screenhero angekündigt. Damals hieß es, dass alle Funktionen des Dienstes in Slack integriert werden sollten. Das ist aber auch mit der Einführung von Videokonferenzen nur teilweise geschehen. Was nach wie vor fehlt, ist die Integration der Screensharing-Funktion von Screenhero. Zwar können zahlende Slack-Nutzer Screenhero kostenfrei verwenden, eine direkte Integration in den Team-Messenger wäre aber logischerweise praktischer.

