Stockfotografie zum Fremdschämen: 20 Motive, die wir schon viel zu oft gesehen haben

Sie fluten das Netz, erobern jede Website und jeden Blog: Stock-Images, das Fotomaterial der Kreativlosen. Eine Sammlung von zwanzig Beispielen mit Fremdschäm-Charakter.

Keine Frage, sie sind nützlich. Auch wir haben schon oft zu Stock-Images gegriffen. Sie waren mal mehr, mal weniger ansehnlich. Doch sie erfüllten immer ihren Zweck: Die Illustration eines sonst bildlosen Artikels. Mit einem Blick auf die letzten Jahre finden sich in unserer Artikelliste aber auch jede Menge Stock-Images, die einfach nicht hätten sein müssen. Bilder von Hackern mit Skimasken, Männern vor Whiteboards und Frauen mit Headsets. Die Klassiker des Internets.

20 Stock-Images mit Fremdschäm-Charakter

Werfen wir mal einen Blick über die Grenzen des t3n-Kosmos hinweg: Da draußen ist es nicht anders, nein, oftmals noch viel schlimmer. Immer und immer wieder finden sich die gleichen Motive, die eigentlich verboten gehören. Diese 20 haben es in die Liste geschafft.

1. Der Klassiker: Die eingefärbte Tastatur

Tastaturen gibt es immer, in allen erdenklichen Farben und zu allen möglichen Themen. Tastaturen mit „Search“-Taste, mit „Help!“-Taste oder mit „Cash“-Taste. Die ist am besten: Einfach drücken und gesund werden.

Gesundheit auf Knopfdruck. (Foto: © momius - Fotolia.com)

2. Der Hacker mit Skimaske

Immer gut für einen Lacher – oder mittlerweile eher für das Augenrollen: Der berüchtigte „Hacker mit Skimaske“ thront in diversen Varianten unter einigen Artikeln. Dabei hat der Postillon schon vor zwei Jahren berichtet: „Über 98 Prozent aller Hacker und Datendiebe tragen bei der Ausübung ihrer kriminellen Machenschaften keine Ski-, Strumpfmaske oder ähnliche Kopfbedeckung.“ Kaum zu glauben, aber wahr. Mittlerweile zeugt vor allem die Zahl der Monitore für das Talent der Hacker.

(Foto: Shutterstock / Andrey_Popov)

3. Das gut gelaunte Headset

Frauen und Männer mit Headsets halten die Illusion des hoch motivierten und gut gelaunten Support-Centers aufrecht. Eine Aufgabe, die schwieriger nicht sein könnte. Und vermutlich einer der vielen Gründe, weshalb mit ihnen das gesamte Internet gepflastert wird. Die nächsten Mitarbeiter sind in Kürze für dich verfügbar.

Immer freundlich, immer gut gelaunt. (© Edyta Pawlowska - Fotolia.com)

4. „Hier: Geld verdienen im Internet“

„Ich habe in nur zwei Minuten 3.542 Euro verdient. Und SIE können das auch! Ein passives Einkommen für die Ewigkeit. Richtig viel Geld mit ganz wenig Aufwand. Alles, was Sie dafür brauchen, ist dieser geheime Trick.“ Oder einen Text dieser Machart, ein Produkt ohne Mehrwert und ein Stock-Image ihrer Wahl. Wie wäre es beispielsweise mit diesem Unternehmer in seiner Strandhängematte?

„JETZT PASSIV GELD VERDIENEN!“ (Foto: © WavebreakMediaMicro - Fotolia.com)

5. Der magische Laptop

Es gibt immer was zu sehen, zu zeigen, zu erklären – zum Beispiel auf einem Laptop. Manchmal ist es kompliziert, dann müssen alle nachdenken. Manchmal ist es lustig, dann müssen alle lachen. Manchmal ist man alleine, zu zweit oder zu dritt. Irgendwann ist dann aber auch gut. Irgendwann reicht's.

„Guck mal, ein Laptop.“ (Foto: © Syda Productions - Fotolia.com)

6. Buzzword feat. 3D-Schrift

Es gab mal eine Zeit, da war sowas richtig cool. Vermutlich vor knapp 20 Jahren. Mittlerweile sind 3D-Schriften eine der hässlichsten Möglichkeiten, aktuelle Buzzwords grafisch abzubilden. Hässlicher sind nur noch 3D-Schriften mit kleinen Gnubbelmännchen.

Die gute, alte 3D-Schrift. (Bild: © Daniel Ernst - Fotolia.com)

7. Das Whiteboard-/Flipchart-Paradoxon

Wie oft habet ihr euch im realen Leben etwas von Personen an Whiteboards erklären lassen? Und wie oft begegnen euch auf Tutorial- und Ratgeberseiten entsprechende Stock-Images? Dieses ungleiche Verhältnis nennt sich das Whiteboard-/ Flipchart-Paradoxon.

PS: Die Krönung der ganzen Unsinnigkeit sind übrigens erneut die bunten Gnubbelmännchen.

Ein Beispiel für das Flipchart-Paradoxon. (Foto: © contrastwerkstatt - Fotolia.com)

8. „Like it – or not!“

Der Aufstieg von Facebook hat seine Vor- und Nachteile. Zu Letzteren zählt auch die virtuelle Verbreitung des obligatorischen „Like“-Buttons. Es gibt ihn kindlich, digital, koffeinhaltig und sogar weihnachtlich. Mal ernsthaft: genug ist genug.

Genug ist genug. (Foto: © Schulz-Design - Fotolia.com)

9. Minority Report

Es geht um Zukunft, virtuelle Welten und gigantische Tablets: Motive aus Minority Report. Egal in welchem Kontext, solche Bilder finden Verwendung. Sie symbolisieren die komplexen Technologien, mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen und dessen ungeheure Möglichkeiten. Dass sie nur selten mit dem Begleittext zu tun haben, wird dabei oft vergessen.

Die Zukunft des Tech-Journalismus. (Foto: © peshkova - Fotolia.com)

10. Das letzte Puzzleteil

Das verbliebene Puzzleteil symbolisiert Vollständigkeit. Vollständige Sicherheit, Vorsorge oder Beratung. Auf einigen Bildern leuchtet es greller als „der eine Ring“ aus Herr der Ringe. Auf anderen wird das Puzzle von Anzugträgern komplettiert, manchmal auch von Gnubbelmännchen. Sinn ergibt das nur selten.