Wo ist nur die Zeit geblieben? Time-Tracking-Apps für Webworker

Time-Tracking-Tools helfen beim Optimieren der Produktivität oder beantworten die Frage, womit du Zeit vertrödelt hast. Wir haben uns Tools für unterschiedliche Plattformen angesehen.

Was habe ich eigentlich den ganzen Tag über am Rechner getrieben? Wie viel Zeit habe ich für berufliche und wie viel für persönliche Aktivitäten verbraten? Wie berechne ich am sinnvollsten den zu erwartenden Profit eines Projekts? War das initial veranschlagte Budget ausreichend bemessen? Wurden die Arbeitsressourcen sinnvoll eingesetzt? Diese und weitere Fragen können Time-Tracking-Apps beantworten. Mit der richtigen Anwendung lässt sich sowohl die Produktivität steigern als auch Geld sparen.

Am Markt existieren viele Hybrid-Lösungen, die neben Time-Tracking auch Funktionen für das Projektmanagement oder Aufgabenverwaltung bieten. Die hier vorgestellten Lösungen sind allerdings allesamt auf die Zeiterfassung spezialisiert, beziehungsweise bieten Time-Tracking als Kernfunktion.

Time-Tracking: Multiplattform

Time-Tracking Multiplattform

1 von 6 Zur Galerie

Viele Anwendungen zur Zeiterfassung liegen in Versionen für unterschiedliche Betriebssysteme vor. Über einige Urgesteine unter den Time-Tracking-Apps haben wir schon in der Vergangenheit berichtet. Ein moderner Vertreter, der sich auf unterschiedlichen Plattformen nutzen lässt, ist beispielsweise Fanurio. Die Time-Tracking-Lösung für Windows, OS X, Linux und Unix eignet sich für die Zeiterfassung und Unterstützung bei der Rechnungsstellung. Das Tool richtet sich entsprechend in erster Linie an Freiberufler, die verschiedenen Auftraggebern auf unterschiedliche Projekte aufgewendete Arbeitszeit in Rechnung stellen müssen. Die Software kostet rund 60 US-Dollar. Dafür erhälst du allerdings eine Lösung, die zusätzlich Rechnungen und Kosten-Reportings erstellt.

Die Time-Tracking-App Toggl erfreut sich derzeit großer Beliebtheit und ist sowohl als Web-Service nutzbar, als auch für Windows, Linux, OS X, Android und iOS verfügbar. Für die Lösung spricht die Nutzerfreundlichkeit: einfach eingeben, was du derzeit machst, Timer starten und wieder stoppen, wenn du fertig bist. Ebenfalls positiv hervorzuheben sind die visuell ansprechenden Reportings, Charts und Timelines, die sich mit Toggl generieren lassen. Die Basis-Version ist kostenlos, willst du jedoch in den Genuss aller Features kommen, musst du fünf US-Dollar im Monat berappen.

Simples und elegantes Time-Tracking mit Toggl erfreut sich großer Beliebtheit. (Bild: Toggl)

Wer es noch etwas simpler mag, sollte sich Timelog ansehen. Die App konzentriert sich auf das Wesentliche und will mit einem klaren und responsiven Design punkten. Eigentlich handelt es sich bei Timelog um wenig mehr als eine einfache Stoppuhr im Browser. Für alle, die mehr über Timelog wissen wollen, hat sich Kollege Kim die einfache Time-Tracking-Lösung genauer angesehen.

Ähnlich stylisch, wenn auch wesentlich komplexer, präsentiert sich Officetime für Windows, OS X und iPhone. Die Software glänzt mit einer Vielzahl an Features – darunter beispielsweise die Exportmöglichkeit für Excel oder detaillierte Statistiken zu einzelnen Projekten. Mit ihnen kann der Anwender auf einen Blick erkennen, welche Team-Projekte im Zeitplan sind, das Budget überschritten haben oder kürzlich abgeschlossen wurden. Dazu kommt noch die Möglichkeit, selbst angepasste Reportings oder auf Templates basierende Rechnungen zu erstellen. Officetime kostet für Mac und PC je 37 Euro – die iOS-Version schlägt mit 7,99 Euro zu Buche.

Dass Zeiterfassung auch ganz ohne Timer funktionieren kann, zeigt Chrometa. Die Software zeichnet automatisch im Hintergrund auf, welche Anwendungen der Nutzer wie lange nutzt, wie lange du dich auf Facebook rumtreibst, an einem Entwurf oder Spreadsheet arbeitest oder wie lange es dauert, bis du eine E-Mail an einen Kunden verschickt hast. Ist der Nutzer nicht am Rechner, fragt Chrometa ihn bei seiner Rückkehr nach der Dauer seiner Abwesenheit. Diverse Reportings und Diagramme sowie Rechnungsstellung runden die Grundfunktionen der App ab. Die Startup-Version kostet zwölf US-Dollar im Monat. Die Basis-Version für monatlich 19 US-Dollar ermöglicht unter anderem das Tracken von bis zu zwei Geräten, während du mit der Plus-Version für 29 US-Dollar im Monat bis zu drei Geräte tracken kannst.

Tiempo zählt zu den Time-Tracking-Lösungen, die sich auch für die Rechnungsstellung nutzen lassen. (Bild: Tiempo)

Eine Lösung für alle, die auf keinen Cloud-Service setzen, aber dennoch Bedarf an einer Web-App für die Zeiterfassung haben, empfiehlt sich die Open-Source-Lösung Kimai. Dafür müssen allerdings ein paar Voraussetzungen erfüllt werden. Die Installation von Kimai setzt PHP und eine MySQL-Datenbank voraus. Ist diese Anfangshürde genommen, gestaltet sich die Bedienung der Zeiterfassung durchaus nutzerfreundlich: Projekte und einzelne Tätigkeiten lassen sich mit nur einem Klick anlegen. Erfasste Zeiten und Tätigkeiten können als Excel-Datei, PDF und CSV exportiert werden.

Bei RescueTime handelt es sich um eine Time-Tracking-App der etwas anderen Art. Sie richtet sich in erster Linie an Nutzer, die ihren Alltag besser verstehen oder sehen wollen, wieviel Zeit sie beispielsweise mit E-Mails oder Facebook verplempern. Die kostenlose Version für den Rechner oder das Smartphone arbeitet im Hintergrund und zeichnet die Minuten auf, die du auf unterschiedlichen Websites und in verschiedenen Anwendungen verbringst. Es lassen sich Ziele festlegen und ein wöchentliches Reporting per Mail wird ebenfalls geboten. Die Premium-Version für neun US-Dollar im Monat lässt den Anwender zusätzlich tracken, wie lange er nicht am Rechner ist, und ermöglicht das zeitweise Blockieren von Websites, die einen ablenken.

Zeiterfassung mit Windows

Time-Tracking Windows

1 von 5 Zur Galerie

Wer sich an seinem PC nicht für eine der bisher angesprochenen Lösungen erwärmen kann, findet auch einige Windows-exklusive Time-Tracking-Anwendungen. Auffällig in diesem Bereich sind die vielen recht betagt wirkenden Lösungen wie das kostenpflichtige Traxtime. Moderner und auch noch kostenlos kommt der Timetracker Lite daher. Die Software ist leicht zu bedienen und in erster Linie darauf ausgelegt, die Zeit zu erfassen, die der Nutzer auf bestimmte Projekte oder Aktivitäten aufwendet. Zu den Features gehören Reportings, eine Monatsansicht sowie Backup-Möglichkeiten.

Eine weitere Alternative ist die kostenpflichtige Software Timepanic. Die Zeiterfassungslösung kostet 39 Euro, ist allerdings für nicht kommerzielle Zwecke kostenlos nutzbar. Darüber hinaus existiert noch eine spezielle Version für die Installation auf USB-Sticks. Die Anwendung bietet neben der Zeiterfassung auch das Festlegen von Stundensätzen sowie die Möglichkeit, Rechnungsbeträge aus den erfassten Zeiten zu generieren. Timepanic kann auch im Team verwendet werden und eignet sich damit auch für kleine Unternehmen.

Die Zeiterfassung ManicTime bietet umfangreiche Features. (Bild: ManicTime)

Die Windows-Anwendung Grindstone arbeitet im Hintergrund und zeichnet dabei auf, wie lange der Nutzer woran arbeitet. Die Ergebnisse lassen sich in unterschiedlichen Reportings oder Optionen zur Rechnungsstellung ausgeben. Die Nutzeroberfläche von Grindstone ist zweigeteilt: Oben findet sich ein Fenster mit Aufgaben und darunter die Zeiterfassung. Für einzelne Aufgaben lassen sich Fälligkeits- und Abschlussdaten sowie Stundensätze festlegen. Hast du das Programm minimiert, kannst du auf eine Stoppuhr zurückgreifen, um die Zeiterfassung zu starten oder zu stoppen.

Ebenfalls in der Basis-Version kostenlos nutzbar ist Manictime. Die Software zeichnet sowohl die allgemeine Nutzung des Rechners als auch die Nutzungsdauer bestimmter Programme oder Websites bis hin zu sozialen Netzwerken auf. Wie auch bei Grindstone lassen sich aus den erfassten Daten Reportings und Statistiken generieren. Damit eignet sich die Software auch zur schrittweisen Veränderung des typischen Nutzerverhaltens, wenn du das denn willst. Manictime verwendet Time-Tags, um dem Anwender zu verdeutlichen, wie genau er seine Zeit verbracht hat und wie effizient er dabei war. Die Anwendung speichert die Daten – die sie automatisch im Hintergrund ab Programmstart aufzeichnet – in einer lokalen Datenbank und nicht online. Manictime lässt sich umfassend anpassen, sodass du genau die Informationen angezeigt bekommst, die relevant sind. Die Pro-Version für rund 70 US-Dollar bietet zusätzliche Funktionen wie einen Passwortschutz, automatische Backups, eine Server-Version, Auto-Tagging und mehr.

Zeiterfassung mit OS X

Time-Tracking OS X

Minco 1 von 6 Zur Galerie

Zu den empfehlenswerten Time-Tracking-Lösungen exklusiv für OS X zählt Onthejob. Die Software legt den Fokus auf eine eingängige Nutzeroberfläche und erlaubt die Zeiterfassung für unterschiedliche Projekte, Aufgaben und Kunden. Neben dem Time-Tracking gehören die Kundenverwaltung sowie Rechnungsstellung zu den Grundpfeilern der Anwendung. Onthejob erinnert vom Design her stark an iTunes, was vielen Anwendern die Nutzung weiter erleichtern sollte. Die Time-Tracking-Software ist für rund 40 US-Dollar zu haben.

Timing setzt auf automatisches Time-Tracking im Hintergrund. (Bild: Timing)

Timing gehört zu den Time-Trackern, die auf automatische Zeiterfassung und nicht auf einen Timer setzen. Die App trackt automatisch und im Hintergrund, welche Dokumente der Anwender bearbeitet, welche Software er nutzt und welche Websites er besucht. Die erfassten Zeiten unterschiedlicher Aktivitäten lassen sich dann per Drag & Drop verschiedenen Projekten zuordnen. Kategorien wie „Browsing“ oder „Office“ sind schon enthalten, zusätzliche Kategorien lassen sich individuell anlegen. Statistiken und Reportings ermöglichen einen Überblick über alle Tätigkeiten einer Woche oder eines Tages und geben Auskunft darüber, welche Projekte am zeitintensivsten waren. Timing für Mac kostet 9,99 Euro.

Wer auf der Suche nach einer einfach gehaltenen Lösung für die Zeiterfassung ist, sollte sich Tyme ansehen. Vom Look and Feel erinnert die App ein wenig an Taskmanager wie zum Beispiel Things. Die Zeiterfassung erfolgt auf Projektbasis und wird in die den jeweiligen Projekten zugeordneten Aufgaben aufgeschlüsselt. Praktisch an der Anwendung: Tyme nistet sich in der Menüleiste von OS X ein. Ein Klick auf das entsprechende Symbol öffnet ein Drop-Down-Menü, das alle aktuellen Aufgaben enthält und das Starten und Stoppen ermöglicht. Tyme ist für 9,99 Euro zu haben.

Die Zeiterfassungs-App Tyme integriert sich vorbildlich in die Menüleiste des Betriebssystems. (Bild: Tyme)

Die Time-Tracking-Lösung Lumina stammt von den selben Entwicklern wie die bekannte App Totals. Neben der Hauptfunktion bietet Lumina auch die Möglichkeit, neben Aufgaben zusätzlich kurze Notizen zu verfassen und zu verwalten. Die kleine Software unterstützt mehrere Clients und ermöglicht eine Synchronisation von Mac und iPhone. Wie auch bei Tyme kannst du über ein Drop-Down-Menü schnell auf aktuelle Aufgaben zugreifen und von dort einen Timer starten und stoppen. Die Kosten für Lumina belaufen sich einmalig auf rund 20 Euro.

Die dritte App im Bunde der Menüleisten-Timer hört auf den Namen Eon. Die Stoppuhr zeigt die Zeit, die du schon an einer bestimmten Aufgabe arbeitest und wechselt zu Rot, wenn sie läuft. Einzelne Tätigkeiten lassen sich in Projekten gruppieren und dann in ihrer Summe berechnen. Darüber hinaus lässt sich auch für jede Tätigkeit im Nachhinein anzeigen, wann genau sie gestartet und gestoppt wurde. Das Killer-Feature von Eon besteht in der Möglichkeit, die App mit externen Diensten wie zum Beispiel Basecamp oder anderen Time-Trackern wie Toggl oder Harvest zu verknüpfen. Diese Funktion muss allerdings per In-App-Purchase für jeden Dienst einzeln erworben werden. Praktisch ist zudem, dass sich Regeln zum Auf- oder Abrunden erfasster Zeiten festlegen lassen. Diese Funktion dürfte besonders selbstständigen Webworkern in die Karten spielen. Eon kostet 19,99 Euro. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt außerdem die App Minco, die zusätzlich noch eine iCal-Integration mitbringt und mit 11,99 Euro etwas günstiger ist.

Auf der nächsten Seite stellen wir euch Time-Tracking-Apps für iOS, Android und Web-Apps vor und geben euch einen Überblick über alle Apps und ihre Funktionen.