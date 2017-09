Wertvollste Marken der Welt: Apple bleibt vorn, Microsoft kickt Coca-Cola aus Top-3

Das Ranking der wertvollsten Marken der Welt wird auch dieses Jahr von Apple angeführt, dahinter folgen Google und Microsoft. Sieben der vorderen zehn Konzerne stammen aus dem Tech-Bereich.

Wertvollste Marken: Tech-Konzerne dominieren das Ranking

Das jährliche Ranking der wertvollsten Marken der Welt der Beratungsagentur Interbrand („Best Global Brands 2017“) ist fest in der Hand der Tech-Konzerne. Während Apple und Google mit leichten Zuwächsen beim Markenwert ihre Spitzenpositionen verteidigen konnten, legte Microsoft um zehn Prozent auf 80 Milliarden US-Dollar zu und verdrängte Coca-Cola von Platz drei. In den Top-Ten finden sich mittlerweile sieben Konzerne aus dem Tech-Bereich.

Wertvollste Marken: Apple vor Google und Microsoft. (Screenshot: Interbrand/t3n.de)

Am stärksten zulegen konnten einmal mehr Amazon (plus 29 Prozent auf 64,8 Milliarden US-Dollar und Platz fünf) und Facebook (plus 48 Prozent auf 48,2 Milliarden US-Dollar und Platz acht). Samsung (Platz sechs), Toyota (sieben), Mercedes-Benz (neun) und IBM (zehn) vervollständigen die Top-Ten. Neu unter den 100 wertvollsten Marken der Welt ist Netflix, das mit einem Markenwert von 5,6 Milliarden US-Dollar auf Rang 79 in das Ranking einsteigt.

Immerhin neun der 100 wertvollsten Marken kommen aus Deutschland, acht davon sind im Ranking unter den besten 50. Neben den Autobauern Mercedes-Benz, BMW, Audi, VW und Porsche finden sich die Tech-Unternehmen SAP und Siemens sowie der Versicherungskonzern Allianz und Sportartikelhersteller Adidas im Markenranking. Adidas hat dank eines Zuwachses von 17 Prozent auf 9,2 Milliarden US-Dollar von Interbrand – wie Amazon und Facebook – das Label „Top Growing“ verliehen bekommen.

Marken-Ranking: Wirtschaftliche Performance im Fokus

Interbrand zieht bei der Erstellung des jährlichen Ratings folgende drei Faktoren zurate: wirtschaftliche Performance der Produkte und Dienstleistungen, Rolle der Marke bei der Beeinflussung des Kaufverhaltens und die Stärke der Marke bei der Durchsetzung von Premiumpreisen und der Erwirtschaftung von Einnahmen.

