30 praktische Erweiterungen für den Chrome-Browser

Googles Chrome ist unter anderem aufgrund seiner vielen praktischen Erweiterungen der Browser-King. Wir haben 30 der besten Chrome-Erweiterungen für euch herausgesucht.

Googles Chrome ist der am weitesten verbreitete Browser auf dem Markt. Das hat diverse Gründe: Neben der schnellen Arbeitsweise und der plattformübergreifenden Verfügbarkeit gibt es eine nahezu unüberschaubare Flut an Erweiterungen, die den Funktionsumfang des Browsers aufbohren und ihn so in ein noch mächtigeres Werkzeug verwandeln. In diesem Artikel findet ihr eine Auswahl von 30 praktischen Erweiterungen mit unterschiedlichsten Funktionen – ein bunter Gemischtwarenladen wartet auf euch.

1. Black Menu: Chrome-Erweiterung bringt alle Google-Dienste an einen Platz

Chrome-Erweiterung Black Menu – nahezu alle Google-Dienste griffbereit. (Bild: Carlos Jeurissen)

Schnell eine App im Play-Store suchen, einen Ort auf Google Maps finden, oder einen Blick in Google News werfen? Mit Black Menu könnt ihr all dies und mehr direkt aus der Chrome-Leiste. Die Erweiterung liefert Shortcuts zu nahezu allen Google-Diensten – inklusive Suchfunktion. Selbst Shortcuts zum Starten von Hangouts oder zum Verwalten eurer Android-Geräte via Google Play sind vorhanden. Mehr zur Chrome-Erweiterung Black Menu.

2. Mercury Reader

Der Mercury Reader macht aus einer Website einen optisch reduzierten Text zum fokussierten Lesen. (Bild: Postlight)

Mit dem Mercury Reader könnt ihr jede Webseite im Handumdrehen gewissermaßen in ein digitales Buch verwandeln. Mit einem Klick werden sämtliche Elemente, die vom Lesen ablenken, entfernt – der Text wird zentriert. In den Einstellungen habt ihr die Möglichkeit, weitere Einstelllungen wie die Anpassung der Schriftgröße und Schriftart vorzunehmen. Falls ihr Texte lieber auf dem Kindle lest – kein Problem, mit einem Klick sendet ihr die angepassten Artikel auf euren E-Book-Leser.

3. Chrome-Erweiterung Onetab

Onetab sorgt für Ordnung. (Bild: Google)

Ihr habt zu viele Tabs auf einmal geöffnet und merkt, dass Chrome unübersichtlich wird und der Browser mehr Ressourcen zieht, als er eigentlich sollte? Onetab kann hier Abhilfe schaffen, denn dieses Plugin schließt alle Tabs, sichert die Links aller geöffneten und zeigt sie in einem Tab sauber aufgelistet an. Nach Angaben der Entwickler soll man bei Nutzung dieses Tools so eine Speicherreduktion von 95 Prozent erreichen können. Mehr über Onetab.

4. The Great Suspender

The Great Suspender: Diese Erweiterung spart euch Arbeitsspeicher. (Screenshot: t3n)

Eine Erweiterung, die einen ähnlichen Zweck wie Onetab besitzt, ist The Great Suspender. Die Extension sorgt dafür, dass Chrome-Tabs keinen RAM verbrauchen, indem sie regelecht „schlafen“ gelegt werden. Ihr könnt in den Einstellungen der Erweiterung einstellen, nach welchem Zeitraum ein Tab deaktiviert wird, und auf welche Weise dieser wieder aufwacht. Mehr über die The Great Suspender-Extension.

The Great Suspender Entwickler: suspensionlabs Preis: Kostenlos

5. Mightytext

Mightytext: Die Chrome-Erweiterung bringt die SMS und MMS von eurem Android-Smartphone auf den Desktop. (Screenshot: Google)

Eine der Funktionen, auf die sich Apple-Nutzer bei OS X Yosemite mit am meisten freuen, ist die Möglichkeit SMS und MMS direkt auf dem Desktop zu empfangen und von dort aus beantworten zu können. Wer auf ein Android-Smartphone setzt und obendrein den Chrome-Browser auf seinem Desktop-Rechner verwendet, kann das mit Mightytext schon heute machen. Dazu benötigt ihr neben der Chrome-Erweiterung auch die entsprechende App für Android. Mit Mightytext könnt ihr nicht nur SMS am heimischen Desktop verfassen, sondern auch auf einfache Art und Weise ein Backup eurer Nachrichten anlegen.

6. Click&Clean

Click&Clean räumt euren Browser auf. (Bild: Google)

Für eine praktische „Grundreinigung“ des Browsers ist die Chrome-App Click&Clean. Der Chrome-Browser, wie jeder andere auch – sofern nicht deaktiviert –, sammelt im Laufe der Zeit eine Menge Daten wie Cookies, die komplette Surf-Historie, Passwörter und andererlei persönlicher Daten. Zudem werden Websites im Cache gespeichert, was zum Teil dazu führt, dass sie gelegentlich nicht korrekt angezeigt werden. Um diese Daten und mehr zu löschen, ist Click&Clean eine praktische Lösung.

7. Clear Cache

Mit einem Klick ist alles weg. (Screenshot: Clear Cache)

Für User, denen das Tool Click&Clean zu mächtig ist, könnte die aufs Wesentliche reduzierte Alternative Clear Cache womöglich auch ausreichen. Mithilfe der Erweiterung Clear Cache könnt ihr mit einem Klick den Browser von Ballast und Cookies befreien. In den Optionen könnt ihr genau auswählen, welche Daten (App-Cache, Cookies, Downloads, Verlauf und weitere) aus welchem Zeitraum (Stunde, Tag, alles) ihr entfernen möchtet.

8. Chrome Remote Desktop

Chrome Remote Desktop macht aus eurem Browser ein praktisches Fernwartungstool. (Screenshot: Google)

Diese Chrome-Erweiterung erlaubt euch den Fernzugriff auf andere Rechner. Die Erweiterung läuft auf OS X, Windows, Linux und Chromebooks und liefert somit eine einfache Möglichkeit zur Fernwartung. Egal ob ihr auf dem Rechner eines Kollegen kurz ein paar Änderungen vornehmt oder euren Eltern bei einem Problem behilflich seid, der Chrome Remote Desktop ist ein einfaches Werkzeug, um genau das zu erreichen.

9. Google Übersetzer

Der Google-Übersetzer ist mittlerweile eine sehr nützliche Erweiterung geworden. (Bild: Google)

Diese Erweiterung darf auf keinem Rechner fehlen. Der Google-Übersetzer für Chrome hat sich in den letzten Monaten prächtig entwickelt: Übersetzungen sind direkt aus dem Icon neben der Adressleiste möglich, aber auch markierte Textstellen einer fremden Sprache könnt ihr euch direkt in einem kleinen Pop-Up-Fenster anzeigen lassen. Optional könnt ihr euch die Texte auch vorlesen lassen.

Der Google Übersetzer in Aktion (Screenshot: t3n)

10. Gute Alternative: Transover

Eine Alternative zu der Übersetzung von Google. (Bild: Google)

Bei Transover handelt es sich um ein simples Tool mit praktischem Nutzen. Wie auf dem Screenshot zu sehen ist, hilft das Plugin dabei, Texte zu übersetzen. Dabei wird nur der gewählte Textausschnitt in eine gewünschte Sprache übertragen. Zwar kann das Chrome mittlerweile auch von Haus aus, das integrierte Feature funktioniert aber nicht immer zuverlässig, sodass ein solche „Fallback“-Lösung nicht verkehrt ist.