Open Source: 18 Shopsysteme im Überblick

Der große Marktüberblick der Open-Source-Shopsysteme von „c, wie commerce:SEO“ bis „z, wie Zen Cart“. Wir haben für euch interessante Open-Source-Lösungen aufgestöbert und stellen euch diese Onlineshopsysteme in einer Übersicht vor.

Der Markt für Open-Source-Shopsysteme ist groß, dementsprechend groß ist auch die Auswahl an Systemen. Um eine erste Auswahl zu treffen haben wir für euch deshalb nur Systeme ausgewählt, die auch aktuell noch gepflegt und weiterentwickelt werden – und als Minimum die deutsche Sprache unterstützen. Manche Systeme sind aufgrund ihrer Herkunft nicht direkt vom Start weg in Deutschland einsetzbar, sondern müssen erst noch für den deutschen Markt angepasst werden. Das muss kein Problem sein, falls für das Shopsystem ein Modul mit den notwendigen Anpassungen oder gleich ein Ableger für den deutschen Markt angeboten wird – müssen die Anpassungen hingegen von Hand vorgenommen werden, kann die Zweckmäßigkeit des Systems als fragwürdig betrachtet werden. Je nach gewünschtem Anwendungszweck aber vielleicht trotzdem sinnvoll.

Die vorliegenden Anbieter setzen entweder auf eine reine Open-Source-Strategie oder auf ein kommerzielles Dual-License-Modell. Bei ersterer Variante ist das Shopsystem nur kostenfrei erhältlich, zusätzliche Dienstleistungen und Support sind dann auf Wunsch gegen Aufpreis möglich. Die Dual-License-Modelle setzen zum einen auf eine kostenfreie Open-Source-Version, meist als „Community-Edition“ bezeichnet, und zum anderen auf eine kommerzielle Version, die meist als „Enterprise-Edition“ bezeichnet wird. Der Funktionsumfang und die Leistungsfähigkeit der Versionen können dabei voneinander abweichen.

Die Auswahl des richtigen Shopsystems

Tipps zur Auswahl des richtigen Shopsystems findet ihr in unserer Interview-Serie „Der Weg zum richtigen Shopsystem“, in dieser Serie haben wir mit E-Commerce-Experten gesprochen und sie gebeten aus dem Nähkästchen zu plaudern: Wie finden Agenturen, Software-Firmen und Dienstleister das richtige Shopsystem für ihre Kunden.

Magento

Magento stellt in Deutschland einen großen Anteil der existierenden Shop-Installationen, und ist als mächtige Lösung am besten auf leistungsfähigem Webspace beziehungsweise auf leistungsfähigen Servern aufgehoben. Magento ist eine Open-Source-Software mit Dual-License-Strategie, es existiert eine kommerzielle und eine freie Lizenz: Enterprise Edition und Community Edition. Magento befindet sich im Moment in einer Transitionsphase: Magento 1 wird nicht mehr weiterentwickelt, da mit Magento 2 der lange und heiß ersehnte Nachfolger erschienen ist. Da Magento 2.0 auf einer neuen Systemarchitektur basiert, sind alle Extensions, Customizations und Themes der bisherigen Version nicht oder nicht ohne Anpassungen lauffähig. Die Auswahl an Extensions und Themes ist bei einem jungen System naturgemäß noch kleiner als bei einem seit Jahren vertretenen System.

Magento ist von Haus aus noch nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet. Dazu fehlen, je nach dem welche Produkte verkauft werden sollen, verschiedene Funktionen, die den speziellen Anforderungen des deutschen Marktes genügen – unter anderem Module zum Thema Versand und Zahlung, aber auch Module, die rechtliche Anforderungen nachrüsten. Magento 2 ist bei MageNerds als „Magento 2 German Package“ erhältlich, und zusätzlich auch die lokalisierte Edition der Meet Magento Association „Magento DE“.

Orocommerce

Orocommerce ist eine speziell für den B2B-Commerce entwickelte E-Commerce-Anwendung. Das System ist von Grund auf speziell für die Bedürfnisse der B2B-Handelsbranche ausgelegt und konzeptioniert worden.

Besonders viel Aufmerksamkeit hat das noch recht junge Open-Source-System nicht zu letzt durch die Gründer-Personalien bekommen: Yoav Kutner und Roy Rubin, die ehemaligen Magento-Manager und Magento-Gründer stehen hinter Orocommerce und Orocrm. Letzteres ist eine speziell für den Onlinehandel entwickelte CRM-Suite, die naturgemäß auch mit Orocommerce zusammenarbeitet. Unter der Haube von Orocommerce und Orocommerce läuft eine selbstentwickelte Symfony2 basierende Open-Source-Anwendungs-Plattform namens Oroplattform.

Orocommerce steht kurz vor dem Release der ersten, finalen Version. Aktuell ist noch lediglich die fünfte Beta-Version zum Download erhältlich.

Oxid Eshop

Auch der deutsche Shopsystem-Anbieter Oxid Esales setzt auf eine Dual-License-Strategie und bietet eine kostenfreie Community-Edition und eine Enterprise-Edition an. Mit Fokus auf den deutschen Markt hat sich der OXID Eshop in den zurückliegenden Jahren einen hohen Beliebtheitsgrad erarbeitet, neben Magento dürfte das System die größte Verbreitung in Deutschland erreicht haben. Seit einigen Monaten stehen die Open-Source-Variante des Oxid-Shopsystems „Community-Edition“ und das Mobile-Theme Entwicklern nun auch bei Github zur Verfügung. Der Source-Code der Enterprise-Edition wird den Enterprise-Kunden ebenfalls zur Verfügung gestellt. Zur dmexco 2013 hat Oxid erneut betont, dass eine Open-Source-Strategie wichtig für das Unternehmen bleibe. Bei Extensions von Partner-Unternehmen liegt die Entscheidung allerdings beim Partner, eine Veröffentlichung unter einer Open-Source-Lizenz würde aber von Oxid begrüßt. Oxid liegt mittlerweile in der aktuellen Version der Community-Edition 4.10.2 beziehungsweise der Enterprise-Edition 5.3 vor und hat bereits die Beta-Version 6.0 veröffentlicht.

Open-Source-Shopsysteme: Oxid (Screenshot: Oxid)

Shopware

Shopware ist in den vergangenen Monaten durch zahlreiche Projekte rund um das eigene Shopsystem aufgefallen – der innovative Händler-Marktplatz Bepado sei da nur stellvertretend genannt: Bepado ist eine B2B-Plattform für Großhändler und Online-Händler im Stile eines Social-Networks. Auch die mögliche Verschmelzung von Shopware mit der Versandhandelssoftware Plentymarkets ist erwähnenswert. Das lebendige Ökosystem rund um die Shopsoftware sorgt für eine große Anzahl an Zusatzmodulen. Shopware verfolgt ähnlich wie die anderen deutschen Shopanbieter eine Dual-License-Strategie: eine Community-Edition ist kostenfrei erhältlich, während die Enterprise- und die Professional-Edition nur kostenpflichtig erhältlich sind. Der Funktionsumfang der Community-Edition ist wie allgemein üblich abgespeckt, kann aber mit den bereits erwähnten Modulen erweitert werden – je nach Funktionswunsch kostenpflichtig oder kostenfrei. Shopware liegt aktuell in der Version 5.2 vor. Das neue System bringt drei große Highlights mit: Die integrierte, kostenfreie Shopware-ERP, kostenfreie Subshop-Lizenzen – und die Verschlüsselung der Premium-Plugins ist gefallen.

Open-Source-Shopsysteme: Prestashop

Das in Frankreich entwickelte System Prestashop muss sich mit seinem vielfältigen Funktionsumfang nicht hinter anderen Systemen verstecken. Da Prestashop nicht nur vollständig in deutscher Sprache zur Verfügung steht, sondern auch bereits rechtssicher für den deutschen Markt ist, erfreut sich das System einer großen Beliebtheit. Ein umfangreiches Angebot von Modulen steht – meist zum Kaufen – zur Verfügung. Prestashop selbst ist entweder als Open-Source-Variante zum Download verfügbar oder direkt in der Microsoft-Azure-Cloud als Cloud-Variante erhältlich – die Cloud-Variante steht im Moment Out-of-the-Box aber nur in Englisch, Französisch und Spanisch zur Verfügung. Prestashop ist jetzt in der Version 1.7 erhältlich und kommt mit einem bereits integrierten Symfony2-Framework.

Gambio GX3

Gambio ist aus der dritten Version von Xt:Commerce hervorgegangen, einem zum Zeitpunkt der Entwicklung recht weit verbreiten deutschen Shopsystem, das wiederum auf dem US-System osCommerce basierte. Xt:Commerce bietet mittlerweile ein eigenentwickeltes System. Die Shopsoftware Gambio steht unter der GPL/GNU-Lizenz, der Download der kostenlosen Variante ist jedoch nur bei Drittanbietern verfügbar. Die offizielle Website bietet ein Paket bestehend aus der Shopsoftware, einem Stylesheet-Editor zur Anpassung der Gestaltung namens „Styleditor“, einem PDF-Modul sowie dem kostenpflichtigen Support für ein Jahr. Ebenfalls wird ein Handbuch und eine Installationsanleitung zur Verfügung gestellt.

Open-Source-Shopsysteme: Oscommerce

Das Open-Source-Shopsystem kann fast schon als Mutter der Open-Source-Shopsysteme betrachtet werden, zumindest basiert eine große Anzahl von Shopsystem-Ablegern („Forks“) auf dem mittlerweile ziemlich angegrauten System. Die letzte stabile Version ist osCommerce 2.3 und wird immer noch aktiv gepflegt und betreut, 2.3.3.4 wurde im September 2014 veröffentlicht. Trotz des Alters ist osCommerce erwähnenswert, wenn auch fast nur aus historischen Gründen: das System ist seit rund 16 Jahren auf dem Markt. Ursprünglich wurde osCommerce für den US-Markt entwickelt, vor dem Einsatz in Deutschland muß das Shopsystem deshalb angepasst werden. Ein deutsches Community-Mitglied hat zu diesem Zweck ein Bundle zusammengestellt, bestehend aus osCommerce 2.3.1 und verschiedener für den Betrieb in Deutschland unerlässlicher Module.

Xt:Commerce

xt:Commerce hat seit seiner Entstehung als osCommerce-Ableger eine bewegte Geschichte hinter sich: die alte Open-Source-Version 3 ist trotz des hohen Alters noch recht weit verbreitet und bildet darüberhinaus die Basis für viele aktuelle noch erhältliche Shopsysteme, darunter auch einige in diesem Artikel.

Seit mit dem Projekt „Veyton“ eine eigene Entwicklung in Gang gesetzt wurde, ist xt:Commerce nicht mehr Open-Source, auch liegen nur noch Teile des Systems quelloffen vor – um Anpassungen zu ermöglichen. Deshalb gehört xt:Commerce eigentlich nicht in diese Übersicht, aber aufgrund der Vorgeschichte des Systems, ist xt:Commerce trotzdem mit in diese Übersicht aufgenommen worden.

Die aktuelle Xt:Commerce-Version 5.0 ist als Xt:Next auch als Cloud-Version verfügbar.

Modified E-Commerce Shopsoftware

Seit November ist für Modified ein neues Release in der Version 2.0.1.0. Das System ist auf die Nutzung in Deutschland ausgerichtet ist demnach auch komplett in deutscher Sprache. Ein wenig ungewohnt, aber trotzdem schnell auffindbar ist der Standort der Erweiterungen: die Module für das Shopsystem sind im Forum der offiziellen Seite erhältlich. Support-Möglichkeiten für Anwender und Entwickler sind vielfältig vorhanden, selbst ein umfangreiches Handbuch steht kostenfrei zum Download zur Verfügung.

Commerce:Seo V3

Ebenfalls auf Basis von Xt:Commerce V3 wurde commerce:seo entwickelt, dem System wurde dabei unter anderem eine eigene Template-Engine spendiert. Version 3 stellt jetzt vom Start weg ein Responsive Template zur Verfügung. Der Xtc-Fork legt einen gesteigerten Wert auf Suchmaschinenoptimierung und liefert viele Zusatzfunktionen um zusätzliche Inhalte zu pflegen: unter anderem SEO-optimierte Blogs und ein eigenes Content-Management-System.

Die Community Edition wird von commerce:seo nur in der Version V2Next angeboten.

H.H.G Multistore

Wie der Name schon vermuten lässt, liegt die Spezialität dieses Systems bei der Verwaltung mehrerer Onlineshops – wobei durchaus auch nur ein einzelner betrieben werden kann. Als Basis dient hier xt:Commerce Version 3.0.4 SP2.1 – dieses System ist umgebaut worden zu einem mandantenfähigen Multi-Shopsystem. Individuelle Gestaltung des Frontends pro Shop, individuelle Templates, Kategoriestrukturen und Preise sollen so ermöglicht werden. Aufgrund der Modifiktionen können Module und Erweiterungen für xt:commerce 3.0.4 nicht ohne Portierungsaufwand für H.H.G Multistore verwendet werden. Die CE-Version ist kostenfrei, die Enterprise-Edition wiederum ist nur kostenpflichtig erhältlich. Aktuell liegt eine Version aus diesem Jahr mit den Versionsnummern 4.10.2 sowohl für die Community Edition als auch für die Enterprise Edition vor.

Zen Cart

Zen Cart entstammt wie viele Lösungen dem US-amerikanischen Markt, es existiert aber sowohl ein deutsches Sprachpaket, als auch ein speziell für den deutschsprachigen Raum angepasster Zen-Cart-Ableger. Die Basis für das Shopsystem Zen Cart bildet osCommerce V3, wesentliche Unterschiede zur veralteten US-Mutter liegen zum Beispiel in den Bereichen Design und Templating: Zen Cart verwendet ein Template-System mit CSS-Unterstützung.

(Screenshot: Zen Cart)

OpenCart

OpenCart ist eigenständig entwickeltes Open-Source-System, das ursprünglich auf den englischsprachigen Raum ausgerichtet wurde. Deutsche Sprachpakete sind aber erhältlich, und wer eine aufwendige Anpassung an die umfangreichen deutschen Anforderungen an einen rechtssicheren Onlineshop scheut, kann auf ein Bundle mit einer etwas älteren OpenCart-Version aus der deutschen Community zurückgreifen. Erweiterungen sind in großer Anzahl vorhanden, teilweise kostenfrei, zum überweigenden Teil jedoch kostenpflichtig. OpenCart ist ein vollständig funktiontüchtiges und brauchbares Shopsystem, es fehlen jedoch einige wichtige Voraussetzungen um das System auch für größere Onlinehändler interessant zu machen: zum Beispiel ist keine API zur Anbindung von externen Systemen vorhanden.

TomatoCart

TomatoCart ist ein weiterer Ableger von osCommerce 3, ist zwar mit interessanten Features wie dem SEO & Analyse Tools wie Piwik, einem eigenständigen Content-Management-System und einem Bootstrap-Template zur Erstellung des Shopdesigns ausgestattet – die deutsche Übersetzung ist jedoch schon seit mehreren Jahren in Arbeit und liegt bisher nicht vollständig vor, sollen aber praktikabel nutzbar sein, wenn man die Community-Äußerungen betrachtet. Die nächste Version TomatoCart V2.0 befand sich bereits im Endstadium der Entwicklung, scheitn aber nicht mehr zur Veröffentlichung gelangt zu sein. Das Projekt hat zuletzt im Oktober 2015 ein Update auf Sourceforge veröffentlicht und liegt mittlerweile brach. Ein Download ist nur noch über Sourceforge oder Drittanbieter möglich.

Spree Commerce: E-Commerce-Plattform

Spree Commerce ist eine Plattform zur Entwicklung von maßgeschneiderten Shops, hier darf man keine fertige Out-Of-The-Box-Lösung erwarten. Spree ist ein gutes Handwerkszeug für Entwickler, Shopbetrieber die nach einem Shopsystem suchen, sollten sich hier darüber im Klaren sein, dass Spree ohne Entwickler nicht einsetzbar ist. Die Lösung basiert auf dem Ruby-on-Rails-Framework und ist bei Github geparkt. Wer weitere Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchte: Spree offeriert auch bezahlte Dienstleistungsmodelle.

Sylius

Nicht nur unsere Leser (in den Kommentaren, danke für den Hinweis), sondern auch in der E-Commerce-Landschaft erhält das unter der MIT-Lizenz veröffentlichte E-Commerce-System Sylius immer mehr Aufmerksamkeit. Für Sylius sind mittlerweile auch deutsche Sprachpakete vorhanden, die Anpassungen an die deutschen Rechtsanforderungen erspart das allerdings trotzdem nicht. Eine Showcase-Rubrik mit Referenzprojekten ist bei Sylius.org einsehbar, leider ist das einzige aufgeführte projekt in Deutschland ein mittlerweile insolventes Startup, der Onlineshop somit nicht mehr erreichbar. Das von Pawel Jedrzejewski initiierte E-Commerce-System basiert auf Symfony2 und verfolgt einen eher modularen Ansatz: Sylius kann also sowohl als Stand-Alone-Lösung eingesetzt werden, als auch als Plattform oder nur einzelne Komponenten der Lösung. E-Commerce-Tech-Experte Roman Zenner hebt in seinem Blog auch den Entwicklungsansatz hervor: „Vom technischen Standpunkt ist neben der Symfony-Basis die Tatsache interessant, dass Sylius nach den Prinzipien des Behaviour Driven Development (BDD) entwickelt wird und umfangreiche behat-Tests enthält“. Sylius ist immer noch im Pre-Alpha-Stadium, mehr dazu in der Roadmap.

Nopcommerce: ASP.net - E-Commerce-Lösung

Als eines der wenigen vergleichsweise weitverbreiteten Systeme aus der Windows-Welt, sei hier noch das auf Asp.net basierende Nopcommerce genannt. Nopcommerce ist mit deutschen Sprachpaketen und vereinzelten Modulen für den deutschen Markt ausgestattet – rechtliche Anpassungen sind trotzdem noch vorzunehmen. Wer gerne auf Windows-Servern oder unter Windows Azure hosted, dürfte bei nopCommerce oder beim weiter unten vorgestellten Fork Smartstore zufriedengestellt werden. Ein Beispiel aus den Nopcommerce-Referenzen in Deutschland findet sich bei Juvenilis, einem Kosmetik-Onlineshop.

Smartstore

Der deutsche Fork Smartstore des ASP.net-Open-Source-Systems Nopcommerce bietet einen sprachlich und rechtlich für den deutschen Onlinehandel angepassten Nopcommerce-Fork. Erweiterungen für das System sind in einem Marktplatz und verschiedene kommerzielle Support-Dienstleistungen sind über die Website erhältlich.

Smartstore Website | Download der kostenfreien Version | Funktionsübersicht

Letztes Update des Artikels: 19. Dezember 2016